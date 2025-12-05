Rusia a etichetat filiala americană a fundației anticorupție create de Aleksei Navalnîi drept grup terorist

Rusia a făcut un nou pas în reprimarea disidenței, desemnând filiala americană a Fundației Anticorupție (ACF), fondată inițial de Aleksei Navalnîi, drept organizație teroristă, plasând-o în aceeași categorie juridică cu grupurile extremiste precum ISIS și al-Qaeda. Desemnarea, emisă în spatele ușilor închise de Curtea Supremă a Rusiei, marchează un punct de cotitură în represiunea de zece ani a Kremlinului împotriva vocilor opoziției.

Într-un interviu acordat TVP World, fostul consilier al lui Navalnîi, Vladimir Milov, a declarat că această măsură reflectă anxietatea crescândă a Kremlinului. „Există o creștere foarte semnificativă a sentimentului antiguvernamental și anti-război în Rusia... sentimentul negativ se acumulează”, a spus el.

Cu alegeri parlamentare strict controlate programate pentru septembrie 2026, autoritățile par hotărâte să suprime chiar și posibilitatea unei disidențe organizate.

Deși Navalnîi a murit într-o colonie penală izolată în 2024, ACF continuă să funcționeze în străinătate sub conducerea văduvei sale, Iulia Navalnaia. În Rusia, însă, prezența sa a dispărut aproape complet în urma unor valuri de arestări care au vizat jurnaliști, avocați și voluntari legați de mișcare.

Milov a avertizat că Kremlinul urmărește să rupă ultimele legături rămase între societatea civilă rusă și opoziția din diaspora: rețelele de opoziție din Rusia sunt acum „efectiv incriminate”.

Mulți cetățeni, a spus el, se tem chiar să protesteze singuri, știind că riscă pedepse lungi cu închisoarea. Cu toate acestea, el a susținut că opoziția rusă modernă păstrează o memorie democratică mai profundă decât în perioada sovietică și a estimat că milioane de oameni încă resping în tăcere regimul actual.

Pentru Kremlin, desemnarea ca organizație teroristă extinde și frica dincolo de granițele Rusiei: eticheta acordă serviciilor de securitate rusești puteri extrateritoriale, ridicând îngrijorări cu privire la supravegherea sau operațiunile care vizează activiștii din străinătate.

Milov a spus că presiunea susținută din partea Occidentului rămâne esențială. Slăbirea autorității președintelui Vladimir Putin, a susținut el, este singura cale viabilă către reconstrucția societății civile și revigorarea forțelor pro-democratice din Rusia.

