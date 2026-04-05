Rusia a furnizat Iranului informații despre peste 50 de instalații energetice israeliene, afirmă Volodimir Zelenski

Rusia a furnizat Iranului informații satelitare despre peste 50 de instalații energetice israeliene, a declarat președintele Volodimir Zelenski pe 5 aprilie, cea mai recentă dintr-o serie de afirmații conform cărora Rusia sprijină militar Teheranul, relatează kyivindependent.com.

„Rusia ajută Iranul să lanseze atacuri. Acestea sunt infrastructuri civile fără niciun scop militar”, a postat Zelenski pe canalul său de Telegram pe 5 aprilie, împărtășind comentariile pe care le-a dat într-un interviu AP realizat sâmbătă.

„Acest lucru ne amintește de viața sub bombardamentele rusești din Ucraina, când acestea vizează rețeaua noastră electrică sau sistemele de alimentare cu apă”, a adăugat el.

De când au început operațiunile americano-israeliene împotriva Iranului pe 28 februarie, Ucraina a declarat în repetate rânduri că Rusia ajută Iranul cu informații.

Zelenski a declarat pe 23 martie că Ucraina are „dovezi incontestabile” că Rusia furnizează informații Teheranului.

Moscova a recunoscut acest lucru, potrivit Politico, care a relatat pe 20 martie că Rusia s-a oferit să nu mai furnizeze informații Iranului, dacă nici SUA nu mai ajută Kievul în acest sens.

Informațiile americane sunt cruciale pentru armata Ucrainei, care le folosește pentru a identifica ținte militare rusești și pentru stăvilirea atacurilor cu drone și rachete.

Președintele SUA, Donald Trump, a minimalizat pe 7 martie ideea că schimbul de informații rusești cu Iranul reprezintă o amenințare pentru SUA, susținând că „nu face prea multe”.

Rusia și Iranul au aprofundat cooperarea în ultimii ani, în special de la invazia la scară largă a Ucrainei de către Moscova, Teheranul furnizând drone și alte echipamente militare forțelor armate rusești.

Dronele iraniene Shahed, pe care Rusia le produce acum pe plan intern, sunt deosebit de periculoase pentru Ucraina. Moscova lansează zilnic valuri de astfel de drone de atac asupra Ucrainei.

Iranul a vizat cu drone Shahed petrolierele care au încercat să treacă prin Strâmtoarea Ormuz, provocând o blocare a traficului prin canalul maritim îngust. Scăderea traficului prin strâmtoare, o arteră cheie pentru fluxurile globale de petrol și gaze, a dus la o creștere bruscă a prețurilor la energie.

„Toată experiența acumulată de Rusia în timpul războiului împotriva Ucrainei este transferată Iranului”, a declarat Zelenski în comunicat.

