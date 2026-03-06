Rusia furnizează Iranului informații privind țintele pentru a ataca forțele americane din Orientul Mijlociu, primul indiciu că un alt adversar important al SUA participă – chiar și indirect – la război, potrivit a trei oficiali familiarizați cu informațiile secrete. Asistența, care nu a fost dezvăluită anterior, semnalează că războiul în rapidă expansiune include acum unul dintre principalii concurenți ai Americii în domeniul armelor nucleare, cu capacități de informații secrete excepționale, scrie The Washington Post.

De când SUA și Israelul au lansat sâmbătă atacul inițial asupra Iranului, Rusia a furnizat Iranului informații despre amplasările mai multor active militare americane, inclusivbaze, nave de război și avioane, spun sursele citate.

Moscova a cerut încetarea războiului, pe care l-a calificat drept „un act neprovocat de agresiune armată”.

Amploarea nu este foarte clară

Amploarea asistenței oferite de Rusia Iranului în ceea ce privește țintele nu este pe deplin clară. Capacitatea armatei iraniene de a localiza forțele americane s-a degradat în mai puțin de o săptămână de la începerea luptelor, au afirmat oficialii, deși una dintre surse afirmă că pare să fie „un efort destul de cuprinzător” din partea Moscovei.

Șase soldați americani au fost uciși și alți câțiva au fost răniți într-un atac cu drone iraniene duminică în Kuweit. Iranul a lansat mii de drone de atac și sute de rachete asupra pozițiilor militare americane, ambasadelor și civililor, chiar dacă campania comună americano-israeliană a lovit peste 2.000 de ținte iraniene, inclusiv baze de rachete balistice, nave militare și conducerea țării.

„Regimul iranian este complet zdrobit”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, fără a comenta ajutorul acordat Iranului de către Rusia. „Răzbunarea lor cu rachete balistice scade pe zi ce trece, marina lor este distrusă, capacitatea lor de producție este demolată, iar reprezentanții lor abia mai opun rezistență.”

Ce a spus Pete Hegseth

Când a fost întrebat săptămâna aceasta despre mesajul său către Rusia și China, care se numără printre cei mai puternici susținători ai Iranului, secretarul Apărării Pete Hegseth a spus că nu are niciun mesaj și că „acestea nu sunt cu adevărat un factor aici”.

Doi dintre oficialii familiarizați cu sprijinul Rusiei pentru Iran au spus că China nu pare să ajute apărarea Iranului, în ciuda legăturilor strânse dintre cele două țări.

Rusia și Iranul se bucură de mult timp de relații strânse, iar în ianuarie 2025, cele două țări au semnat un acord de parteneriat strategic pentru a îmbunătăți și mai mult cooperarea, inclusiv parteneriatele militare și de apărare.

