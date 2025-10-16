Live TV

Analiză „Rusia a găsit o lacună enormă”. Cum testează Vladimir Putin principiile UE și ce se va întâmpla dacă Vestul cedează

Data publicării:
Political relationship between European Union and russia. National flags on cracked concrete background
Sursa Foto: Profimedia Images

Cu puțin timp înainte de miezul nopții, pe 9 septembrie, ecranele radarului polonez s-au aprins când cel puțin 19 drone rusești au intrat în spațiul său aerian din Ucraina și Belarus. Avioane de vânătoare poloneze, suedeze și olandeze au fost mobilizate și au doborât aproximativ trei, scrie The Times.

Donald Tusk, prim-ministrul polonez, a avertizat că este vorba de o „amenințare directă” la adresa Europei și a invocat Articolul 4 din tratatul NATO, declanșând o consultare formală privind apărarea reciprocă. Kremlinul a susținut că incursiunea nu a fost deliberată.

Cu toate acestea, în ciuda lansării Operațiunii Eastern Sentry (Santinela Estică) — care consolidează capacitățile NATO de-a lungul frontierei cu Rusia — incidentul s-a dovedit a fi departe de o aberație.

Deși au fost raportate câteva încălcări ale spațiului aerian, The Times a identificat 54 de observări aeriene suspecte sau provocatoare de la incursiunea în masă.

Rapoartele care au fost ulterior explicate, cum ar fi cele legate de baloanele din apropierea aeroportului din Vilnius și luminile de pe mare despre care poliția a stabilit că probabil erau de la nave, au fost ignorate.

Activități suspecte cu drone au fost raportate în cel puțin 13 țări NATO, cel mai frecvent în Germania. Aproape jumătate au fost efectuate în apropierea aeroporturilor și aproximativ un sfert deasupra instituțiilor militare, a locurilor de antrenament și a unui depozit de muniții.

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a descris valul drept o „campanie coerentă și în escaladare” de război hibrid, iar Friedrich Merz, cancelarul german, a dat vina în mod explicit pe Moscova .

Boris Bondarev, un fost diplomat rus, a sugerat că președintele Putin spera să redirecționeze sprijinul dinspre Ucraina. De asemenea, s-au făcut comparații cu China care testează hotărârea taiwaneză, în timp ce alții suspectează o colectare clasică de informații.

Nichita Gurcov, analist senior la ACLED, un organism de monitorizare a conflictelor, a declarat: „Nimeni nu are nicio îndoială că acest lucru e în mare parte din cauza Rusiei”, subliniind lipsa aterizărilor forțate ca dovadă a existenței unor operatori capabili.

„În circumstanțele date, pare o activitate hibridă”, a spus el. „Dacă nu ar fi fost sponsorizată de stat, nu am fi văzut hoarde de drone zburând deasupra unor locații strategice.”

Majoritatea celor 54 de observări sunt încă în curs de investigare, iar șapte cazuri au dus la arestări. Cu toate acestea, spionajul sau întreruperea activității potajunge pe fir la colaboratori europeni, spun experții, ceea ce face dificilă confirmarea responsabilității, chiar dacă făptașul este prins.

Zborurile cu drone fac parte dintr-un model mai amplu de provocare. Pe 19 septembrie, trei avioane rusești MiG-31 cu transponderele dezactivate au zburat în spațiul aerian estonian. Au decolat 12 minute mai târziu ca urmare a escortei unui avion de vânătoare cu transponder dezactivat, potrivit unor oficiali ai apărării din Tallinn.

Câteva ore mai târziu, două aeronave rusești au zburat la joasă altitudine deasupra unei platforme de foraj marin din apropierea orașului Gdansk, Polonia, încălcând zona de siguranță a platformei. Norvegia a susținut, de asemenea, că aeronavele rusești i-au încălcat spațiul aerian de trei ori în acest an - după mai bine de un deceniu fără incidente - iar un elicopter Mi-8 a încălcat suveranitatea Estoniei la începutul lunii septembrie.

Citește și:

Rusia avertizează că „va face tot posibilul” pentru a-și asigura securitatea, dacă SUA trimit rachete Tomahawk în Ucraina

Vehicule fără pilot au pătruns în mod similar în spațiul aerian NATO, în ciuda gradului sporit de alertă. În iulie, o dronă Gerbera care transporta două kilograme de explozibil s-a prăbușit în apropierea unei zone de antrenament militar din Lituania - un incident anterior a dus la evacuarea prim-ministrului într-un adăpost antiaerian.

De când Polonia a declanșat Articolul 4, au avut loc cel puțin 24 de incidente în jurul aeroporturilor, 13 în apropierea unor situri militare și patru în apropierea altor infrastructuri critice. Printre cazuri se numără o dronă „neutralizată” în apropierea palatului prezidențial din Varșovia, quadcoptere mari în formație deasupra unui port german și 15 drone în apropierea unui sit militar belgian.

Unele ar putea fi neînțelegeri, cum ar fi cazul unui amator croat care a primit o amendă substanțială pentru că și-a pilotat vehiculul în apropierea aeroportului din Frankfurt. Keir Giles, consultant senior în cadrul Programului Rusia de la Chatham House, a declarat: „Nu putem ignora faptul că unele dintre aceste incidente sunt acțiunile unor idioți locali cărora le place drama.”

Însă multe au pus serviciile de securitate în dificultate, cum ar fi doi cetățeni chinezi găsiți cu fotografii ale infrastructurii sensibile după ce o dronă a fost observată lângă stația aeriană Bardufoss din Norvegia, a relatat postul de televiziune de stat NRK. Aeroporturile au investit din ce în ce mai mult în radare, scanere radio și senzori acustici, dar încă depind în mare măsură de confirmarea vizuală pentru aeronavele mici.

„Cel mai surprinzător aspect este cât de nepregătite par a fi aeroporturile europene pentru această problemă”, a spus Giles. „Rusia a detectat o lacună enormă în apărarea infrastructurii critice de către Europa și a observat, de asemenea, că poate efectua aceste atacuri fără costuri sau consecințe.”

Guvernele europene au răspuns prin creșterea nivelului de pregătire militară. NATO și-a mutat mijloacele de detectare în zona Baltică, iar Germania își relaxează regulile privind angajarea dronelor, în timp ce soldații suedezi și polonezi au efectuat împreună exerciții de apărare a insulelor. Experți britanici în combaterea dronelor au fost trimiși pentru a instrui serviciile de securitate din R. Moldova și chiar a fost lansat un „zid anti- drone” finanțat de UE , format din radare și interceptoare.

Serviciile de informații au luat măsuri drastice și împotriva unor presupuse active străine. Armata franceză a urcat la bordul petrolierului Boracay, sub pavilionul Beninului, pe 1 octombrie, pentru a investiga, deoarece nava suspectată a fi parte din „flota din umbră” a Rusiei se afla în apropierea Danemarcei în timpul mai multor observări suspecte de drone.

Serviciile de securitate germane au confiscat, de asemenea, nava Scanlark pe 7 septembrie, sub suspiciunea de „spionaj în scopul sabotajului și fotografierii care pune în pericol securitatea”. Ambele nave au fost eliberate ulterior și neagă orice implicare.

„Este foarte stresant. Testează hotărârea, testează și reacțiile”, a spus Gurcov. „Mă tem că, din punctul meu de vedere, personal, dacă nu ripostezi, primești mai mult.”

Citește și:

Când ar putea fi gata „zidul european anti-drone”. Anunțul Comisiei Europene

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ore de lucru, zi de munca, working hours
1
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui...
bani-lei-1536x866
2
Salariul minim majorat, după directiva UE. Economist: În România va fi interpretată ca...
ben hodges profimedia-0478130954
3
Generalul Ben Hodges îl amenință direct pe Putin: „Kaliningrad va fi distrus în primele...
atacuri ucrainene asupra rafinăriilor de petrol și instalațiilor de gaze naturale din Rusia
4
Moscova recurge la o măsură radicală pentru a putea asigura rușilor combustibil
accident bucuresti berceni trecerea de pietoni
5
Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo vină? Răspunsul...
”Care e secretul?”. Are 76 de ani, dar este ”acuzată” că n-a împlinit încă 30 de ani și a surprins pe toată lumea cu răspunsul
Digi Sport
”Care e secretul?”. Are 76 de ani, dar este ”acuzată” că n-a împlinit încă 30 de ani și a surprins pe toată lumea cu răspunsul
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - MINISTERUL JUSTITIEI - INTERVIU - PROCUROR GENERAL -
Avertismentul procurorului general Alex Florența: „Toate firele...
BUCURESTI - SEDINTA DE GUVERN - 23 OCT 2024
Ceartă în Coaliție pe majorarea salariului minim. Adrian Câciu (PSD)...
Spiderweb
Șeful serviciilor secrete ruse acuză Marea Britanie că a orchestrat...
Horațiu Potra.
Horațiu Potra este vizat într-un nou dosar penal al Parchetului...
Ultimele știri
Haos în mulțimea care a venit să vadă trupul fostului premier al Kenyei. Poliția a tras focuri de armă și a folosit gaze lacrimogene
Un tablou de Picasso a dispărut în timp ce era transportat către o expoziție din Granada. Pictura valorează 600.000 de euro
„O nouă eră a pericolelor”. Rusia, China și Iran amenință Marea Britanie. Avertismentul serviciilor secrete
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
donald trump-octombrie 2025
Donald Trump, mesaj live în timpul discuției cu Vladimir Putin: „Conversația este una lungă”
vladimir putin-donald trump
Donald Trump și Vladimir Putin discută azi, înainte de întâlnirea crucială a președintelui SUA cu Volodimir Zelenski
vladimir putin-octombrie 2025
Vladimir Putin se laudă că Rusia este unul dintre principalii producători de petrol în ciuda sancțiunilor
photo-collage.png - 2025-10-15T215422.813
Trump vrea să creeze un fond al victoriei pentru Ucraina. De unde ar veni banii
Volodimir Zelenski și Donald Trump.
Zelenski urmează să ajungă la Washington, unde va avea discuții cu Trump. „Subiectul principal”: rachetele Tomahawk
Partenerii noștri
Pe Roz
Kim Kardashian, dezvăluiri despre căsnicia toxică cu rapperul Kanye West: „Nu mă simțeam în siguranță”
Cancan
Fetița femeii ucise la Apărătorii Patriei este traumatizată! Ce repetă micuța încontinuu
Fanatik.ro
Portretul lui Kevin Ciubotaru, făcut de Mircea Lucescu: “Foarte talentat, dar centrează groaznic!” De ce a...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Lovitură pentru CFR Cluj: interziși în Europa? Cum a reacționat patronul Neluțu Varga după decizia UEFA: „Se...
Adevărul
„Boloş i-a avertizat pe Ciolacu și Iohannis în legătură cu deficitul. I-a durut la bască”. Ludovic Orban îi...
Playtech
Calcul pensie netă. Tot ce trebuie să ştii despre punctajul lunar
Digi FM
Cine este Luca, copilul-minune al șahului mondial. La doar 9 ani, a jucat 12 partide simultan și a devenit...
Digi Sport
Lovitură de proporții în mercato: Robert Lewandowski! A spus ”Da” pentru transfer
Pro FM
Antonia, fabuloasă într-un body cu decolteu adânc și cizme peste genunchi. Ținuta ei a captat toate privirile...
Film Now
Tom Cruise și Ana de Armas s-au despărțit după o relație de nouă luni: „Și-au dat seama că le este mai bine...
Adevarul
Irina Deleanu, puntea Rusiei în gimnastica românească?
Newsweek
170 lei în plus la pensie la Mica Recalculare pentru un pensionar cu 31 ani munciți. Pensia e uriașă
Digi FM
Țara preferată a românilor ia în considerare extinderea zilei de lucru la 13 ore. Oamenii, revoltați: „Un...
Digi World
Planeta Y? Astronomii au găsit noi indicii despre o lume ascunsă în sistemul nostru solar
Digi Animal World
Imagini virale cu un tenrec care face baie într-o mini-cadă. Adorabilul animal se „spală” cu praf ca un mic...
Film Now
Cybill Shepherd, despre neînțelegerile cu Bruce Willis și Christine Baranski. A jucat cu fiecare în seriale...
UTV
Kim Kardashian a lansat lenjerie intimă cu păr pubian fals. „Să sune cineva la 112”