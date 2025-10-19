Live TV

Rusia a găsit o nouă soluție ca să distrugă trenurile din Ucraina. „Șinele vor fi intacte, dar nu o să avem cu ce să circulăm pe ele”

Data publicării:
tren distrus într-un atac cu drone în Ucraina
Rușii au lansat peste 300 de atacuri asupra infrastructurii feroviare a Ucrainei în ultimele trei luni. Foto: Reuters
Rusia lansează acum atacuri asupra infrastructurii Ucrainei cu mai multă precizie datorită tehnologiei performante folosite de dronele rusești cu rază lungă de acțiune, ceea ce le-a permis forțelor ruse să perturbe logistica militară și comercială vitală a Kievului. Oficialii și analiștii ucraineni avertizează că noile soluții tehnice găsite de ruși și ritmul tot mai intens al atacurilor prezintă o amenințare gravă.

Un atac cu drone asupra gării din Șostka, în nord-estul Ucrainei, a ucis luna aceasta un bărbat de 71 de ani și a rănit cel puțin opt persoane, lăsând în urmă vagoane distruse de flăcări și de schije.

A fost doar unul dintr-o serie de atacuri lansate de Rusia asupra rețelei feroviare critice a Ucrainei începând de la mijlocul acestei veri.

Incidentul de la Șostka a avut loc la mai puțin de 70 de kilometri de granița cu Rusia și a implicat două drone explozive care au lovit două trenuri de pasageri la o diferență de timp foarte scurtă.

Rusia și-a intensificat atacurile asupra rețelei de căi ferate din Ucraina în ultimele trei luni, în încercarea de a izola cât mai mult oamenii din regiunile ucrainene de la granița cu Rusia de restul țării, potrivit lui Oleksandr Perțovski, director general al căilor ferate de stat din Ucraina.

„Nu este vorba doar despre cantitate, ci și despre abordarea forțelor inamice. Acum, întrucât au drone Shahed foarte precise, ei țintesc fiecare locomotivă în parte”, a spus Perțovski.

Inside Putin’s drone death plant: On state-run military TV, Russia flaunts its mass production of Geran-2 drones at Alabuga — proudly presenting its version of Iran’s Shahed-136 used in attacks on Ukraine.
Dronele modificate de ruși pot zbura până la 200 de kilometri în adâncul teritoriului ucrainean și sunt mult mai precise. Foto: Profimedia Images

Zeci de atacuri pe săptămână asupra infrastructurii feroviare din Ucraina

De la începutul invaziei rusești din 2022, oficialii ucraineni au raportat, în medie, cam un atac pe săptămână asupra căilor ferate din Ucraina. Din vara anului 2025 și până acum, rata a crescut la două sau chiar trei atacuri pe săptămână, potrivit Independent.

Atacurile raportate oficial reprezintă un număr mic din toate atacurile asupra infrastructurii feroviare, în care sunt incluse și cele care au produs pagube rețelei electrice, substațiilor, liniilor de cale ferată, gărilor și altor structuri.

Oleksii Kuleba, vicepremierul ucrainean pentru reconstrucție și dezvoltare, a spus că au fost lansate 300 de atacuri asupra infrastructurii feroviare din luna august și până acum.

Peste 63% din mărfuri și 37% din pasagerii din Ucraina sunt transportați cu trenul, potrivit datelor oficiale, căile ferate fiind esențiale pentru transportul de cereale și produse din industria metalurgică înspre porturi și spre punctele de trecere a graniței pe unde acestea sunt exportate, dar și pentru transportul echipamentelor militare livrate de țările aliate.

Train attacked by Russian drones at the railway station in Shostka, Sumy region
Trenurile sunt foarte vulnerabile în fața noilor drone de atac din cauză că sunt lente și urmează rute previzibile. Foto: Reuters

O modificare cheie le-a permis rușilor să lanseze atacuri cu drone mult mai precise în Ucraina

Forțele rusești au făcut o modificare cheie care le-au permis operatorilor de drone să le modifice direcția de zbor în timp real, ceea ce le-a îmbunătățit semnificativ precizia în comparație cu modelele preprogramate, potrivit lui Serhii Beskrestnov, un expert militar ucrainean care studiază dronele rusești interceptate.

Dronele de atac cu rază lungă de acțiune au acum camere video și modemuri radio cu transfer de date wireless. Trenurile sunt foarte vulnerabile în fața acestei noi tehnologii din cauză că sunt lente și urmează rute previzibile.

„Dacă rușii continuă să lovească locomotivele diesel și electrice va veni foarte repede o vreme când șinele vor fi încă intacte dar nu vom avea cu ce să le folosim”, a mai spus Beskrestnov.

Dronele modificate pot zbura până la 200 de kilometri în adâncul teritoriului ucrainean, în timp ce operatorii ruși pot vedea imagini în timp real cu ajutorul camerelor video montate pe aceste drone.

Moscova continuă să testeze și să îmbunătățească noi soluții tehnice, potrivit oficialilor ucraineni de la ministerul apărării. Camerele video le permit rușilor să identifice și sistemele de apărare antiaeriană ale ucrainenilor și să evalueze pagubele produse prin atacurile cu drone.

