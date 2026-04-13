Rusia a încălcat armistițiul de Paște de aproape 11.000 de ori, afirmă Ucraina. „Putin este, desigur, cel mai creștin om din lume”

Echipele de salvare ucrainene lucrează pentru a stinge un incendiu izbucnit într-o clădire avariată în urma unui atac aerian în Zaporojie, pe 13 aprilie 2026. Ucraina și Rusia au reluat atacurile cu drone în noaptea de 13 aprilie, după încheierea unei armistiții de 32 de ore cu ocazia Paștelui ortodox, marcată de acuzații de încălcări masive, au declarat ambele țări. Foto: Profimedia
Acuze reciproce

Rusia a încălcat armistițiul de Paște ortodox de 10.721 de ori într-o perioadă de 32 de ore, între ora 16:00, ora Moscovei, din 11 aprilie și până la sfârșitul zilei de 12 aprilie, a declarat Statul Major al Ucrainei.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat armistițiul pe 9 aprilie, după ce a respins propunerea de încetare a focului prezentată de Kiev la sfârșitul lunii martie.

Ca răspuns, Ucraina a declarat că va respecta și ea armistițiul, dar va riposta dacă acesta va fi încălcat. Rusia a încălcat armistițiul de 469 de ori numai în primele șase ore, potrivit armatei ucrainene.

Stephen Hall, profesor asistent de politică rusă și post-sovietică la Universitatea din Bath, a declarat că Putin a anunțat armistițiul pentru a menține controlul asupra narațiunii în războiul împotriva Ucrainei și pentru a se prezenta ca un pacificator.

„Lui Donald Trump îi place să creadă că Putin încă dorește pacea, că este disperat să încerce să găsească pacea și toate aceste procese. Este, de asemenea, o modalitate de a controla narațiunea, ignorându-l complet pe Zelenski”, a declarat Hall pentru Kyiv Independent.

„Este, de asemenea, o modalitate de a-și menține, poate, legăturile de putere soft, ca să zicem așa, cu tradiționaliștii, deoarece este Paștele – o dată importantă în creștinism – iar Putin este, desigur, cel mai creștin om din lume”, a adăugat Hall.

Potrivit lui Hall, mișcarea recentă a Rusiei nu indică o căutare a păcii, ci echivalează cu „fum și oglinzi” menite să mențină controlul asupra narațiunii, ceva la care, a spus el, Kremlinul este „foarte priceput”.

Potrivit Statului Major General, nu s-au înregistrat atacuri cu rachete, aviație sau drone cu rază lungă de acțiune, precum atacurile de tip Shahed, în perioada de încetare a focului. Cu toate acestea, forțele ruse au efectuat 1.567 de atacuri de artilerie, 119 acțiuni de asalt și 9.035 de atacuri cu drone kamikaze cu rază scurtă de acțiune.

Numai în ultima zi, au fost înregistrate 107 ciocniri de luptă de-a lungul liniei frontului.

Cele mai intense lupte au continuat în direcția Pokrovsk, unde forțele ucrainene au respins 28 de asalturi rusești.

Autoritățile ruse, la rândul lor, au acuzat Ucraina de încălcarea armistițiului, susținând că atacurile cu drone ucrainene au lovit ținte din regiunile rusești Kursk și Belgorod și au rănit cinci persoane.

Kyiv Independent nu a putut verifica în mod independent aceste afirmații.

Editor : Sebastian Eduard

