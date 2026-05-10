Live TV

Rusia a încălcat armistițiul de trei zile, în urma unor atacuri care au provocat moartea unei persoane și rănirea altor 19 în Ucraina

Data publicării:
Atacuri asupra Ucrainei. Foto Serviciile de Urgență ale Ucrainei
Atacuri asupra Ucrainei. Foto: Serviciile de Urgență ale Ucrainei

Oficialii ucraineni au raportat duminică atacuri cu drone ruseşti şi aproape 150 de ciocniri pe câmpurile de luptă în ultimele 24 de ore, în ciuda unui armistiţiu mediat de SUA între Kiev şi Moscova, relatează Reuters.  Atacurile rusești împotriva Ucrainei au provocat moartea a cel puțin unui civil și rănirea a cel puțin 19 persoane în ultima zi, în timpul a ceea ce trebuia să fie o încetare a focului de trei zile între Rusia și Ucraina, au raportat autoritățile regionale duminică, potrivit Kyiv Independent.

Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri că Rusia şi Ucraina au convenit asupra unui armistiţiu de trei zile, între 9 şi 11 mai, în contextul în care efortul de pace mai amplu pentru a pune capăt războiului de peste patru ani stagnează.

O persoană a fost ucisă şi trei au fost rănite în atacurile ruseşti asupra regiunii Zaporojie din sud-estul Ucrainei, a declarat duminică dimineaţă guvernatorul Ivan Fedorov.

În regiunea Harkov din nord-est, guvernatorul Oleh Sîniehubov a declarat că opt persoane, între care doi copii, au fost rănite în atacuri cu drone asupra capitalei regionale şi a aşezărilor din apropiere.

Şapte persoane, inclusiv un copil, au fost rănite în regiunea Herson din sudul ţării de atacuri cu drone şi artilerie ruseşti începând de sâmbătă dimineaţă, a spus duminică guvernatorul regional Oleksandr Prokudin. Forțele ruse au vizat infrastructura critică și socială, precum și zonele rezidențiale din toată regiunea. Un bloc de apartamente cu mai multe etaje și opt case private au fost avariate.

Un copil a fost, de asemenea, rănit, iar infrastructura a fost avariată în atacurile ruseşti asupra regiunii sud-estice Dnipropetrovsk, a declarat liderul regional, Oleksandr Hanzha.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au declarat că au interceptat toate cele 27 de drone lansate de Rusia din Primorsko-Ahtarsk și Millerovo în cursul nopții.

Trei persoane au fost rănite în urma atacurilor rusești din regiunea Harkov, a raportat guvernatorul Oleh Syniehubov.

În raportul său de dimineaţă, Statul Major General al Ucrainei a declarat că au avut loc 147 de ciocniri de-a lungul liniei frontului.

În ciuda rapoartelor, oficialii ucraineni nu au comentat public nicio încălcare a armistiţiului mediat de SUA, care urma să includă şi un schimb de 1.000 de prizonieri de război din fiecare parte.

 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ioan Isaiu
1
Actorul Ioan Isaiu, cunoscut din mai multe seriale și telenovele românești, a murit...
Ukrainian President Volodymyr Zelensky laughs
2
Umilința supremă: Zelenski a dat decret prin care „autorizează” parada lui Putin și a pus...
Laura Codruța Kovesi
3
Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul ei: Îi doresc un...
simion aur inquam george calin
4
AUR sesizează Avocatul Poporului după ce Bolojan a repus în Guvern o ordonanță de urgență
Russia Slovakia Victory Day
5
Premierul slovac, aflat la Moscova, face o declarație surprinzătoare despre războiul din...
O prezentatoare TV a recunoscut ÎN DIRECT de ce a sedus un bărbat celebru: ”Fiul meu aproape a leșinat când le-a văzut”
Digi Sport
O prezentatoare TV a recunoscut ÎN DIRECT de ce a sedus un bărbat celebru: ”Fiul meu aproape a leșinat când le-a văzut”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Mojtaba Khamenei
Deși n-a mai fost văzut din februarie, Mojtaba Khamenei i-ar fi dat „noi directive” comandantului armatei iraniene, scrie agenția Fars
Inside Russia’s Alabuga ‘drone-making city’ with 71,000 staff, some 600 miles east of Moscow, now a fully-fledged military base, protected by layered air defence systems.
Imaginile din satelit arată cum s-a extins în ultimul an zona „Alabuga”, unde sunt asamblate dronele Shahed
Strâmtoarea Ormuz vazuta din satelit
Iranul amenință că va închide Strâmtoarea Ormuz „pentru totdeauna”
Deșert irakian. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto Profimedia
Israelul a înființat o bază secretă în deșertul irakian chiar înainte de izbucnirea războiului împotriva Iranului
cimitir plin de recruți Wagner uciși în Ucraina
352.000 de ruşi, cu vârste cuprinse între 18 şi 59 de ani, au fost ucişi de la începutul războiului din Ucraina, estimează presa rusă
Recomandările redacţiei
george simion si calin georgescu fac declaratii
Ludovic Orban: „Dacă AUR îl propune pe Călin Georgescu premier, e...
radu oprea
Continuă războiul dintre PSD și Oana Gheorghiu. Radu Oprea: „Am mutat...
The cruise ship MV Hondius arrives at the port of Granadilla (Tenerife)
Mărturia unui român din Tenerife după evacuarea pasagerilor din...
ploaie torentiala, ploi puternice ploaie de vara
Noi date de la ANM: vreme instabilă, cu ploi puternice, temperaturile...
Ultimele știri
Grecia, leagănul democrației, urmărește să pună umanitatea înaintea inteligenței artificiale în noua Constituție
Atac sinucigaș în Pakistan: cel puțin 15 polițiști au fost uciși în urma unei explozii la un post de securitate din nord-vestul țării
Armata britanică a parașutat medici pe o insulă din Atlantic pentru tratarea unui bărbat suspect de infectare cu hantavirus
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ioana Ginghină, mesaj sfâșietor după moartea subită a lui Ioan Isaiu: „Viața ne lovește atât de brusc!”...
Cancan
Rezultatele necropsiei lui Alice, eleva de 18 ani ucisă la ferma unde făcea practică. Detalii CUTREMURĂTOARE
Fanatik.ro
“Sunt dezamăgit de Costel Gâlcă!” Victor Angelescu rupe tăcerea despre haosul de la Rapid: “E anormal să ai...
editiadedimineata.ro
Un cetățean rus, reținut în Argentina pentru că ar fi liderul unei rețele de dezinformare
Fanatik.ro
CFR Cluj, decizie de ultimă oră după întâlnirea cu președintele Iuliu Mureșan: „Suntem oameni maturi, ne-am...
Adevărul
Val de reacții la mesajul angajatei care lucrează de pe plajă. „O zi normală și productivă de lucru, într-un...
Playtech
Oraşul din România din care oamenii pleacă imediat ce au ocazia. E în pragul falimentului, conform...
Digi FM
Ioan Isaiu a murit la 56 de ani, înainte de a-și vedea visul împlinit. Ce spunea despre singurul său regret
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Aryna Sabalenka a aflat ce va face Sorana Cîrstea și a spus-o la conferință: ”E trist”. Cum a numit-o pe...
Pro FM
Monica Anghel, declarație de iubire pentru soțul ei, care și-a sărbătorit ziua de naștere. Poza făcută...
Film Now
Selma Blair, declarații rare despre lupta cu scleroza multiplă: „Încă este dificil, dar pot să muncesc!”
Adevarul
Trei dintre mâncărurile tradiționale românești cu cele mai bizare nume. Aproape nimeni nu mai știe ce...
Newsweek
Unul dintre cei mai puternici oameni din România anunță indexarea pensiilor. Câți bani iau în plus pensionarii
Digi FM
Goldie Hawn, adevărul despre motivul pentru care nu s-a căsătorit niciodată cu Kurt Russell, după 43 de ani...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Momentul când o pisică în vârstă de 10 ani se luptă cu un coiot. Stăpâna a rămas fără cuvinte
Film Now
S-a iubit cu Sebastian Stan, acum e soția unui alt frumușel de la Hollywood. Alejandra s-a măritat după numai...
UTV
Cum arată fiica Andreei Bănică la 17 ani. Sofia a atras toate privirile în imaginile publicate de artistă