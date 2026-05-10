Rusia a încălcat armistițiul de trei zile, în urma unor atacuri care au provocat moartea unei persoane și rănirea altor 19 în Ucraina

Oficialii ucraineni au raportat duminică atacuri cu drone ruseşti şi aproape 150 de ciocniri pe câmpurile de luptă în ultimele 24 de ore, în ciuda unui armistiţiu mediat de SUA între Kiev şi Moscova, relatează Reuters. Atacurile rusești împotriva Ucrainei au provocat moartea a cel puțin unui civil și rănirea a cel puțin 19 persoane în ultima zi, în timpul a ceea ce trebuia să fie o încetare a focului de trei zile între Rusia și Ucraina, au raportat autoritățile regionale duminică, potrivit Kyiv Independent.

Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri că Rusia şi Ucraina au convenit asupra unui armistiţiu de trei zile, între 9 şi 11 mai, în contextul în care efortul de pace mai amplu pentru a pune capăt războiului de peste patru ani stagnează.



O persoană a fost ucisă şi trei au fost rănite în atacurile ruseşti asupra regiunii Zaporojie din sud-estul Ucrainei, a declarat duminică dimineaţă guvernatorul Ivan Fedorov.



În regiunea Harkov din nord-est, guvernatorul Oleh Sîniehubov a declarat că opt persoane, între care doi copii, au fost rănite în atacuri cu drone asupra capitalei regionale şi a aşezărilor din apropiere.



Şapte persoane, inclusiv un copil, au fost rănite în regiunea Herson din sudul ţării de atacuri cu drone şi artilerie ruseşti începând de sâmbătă dimineaţă, a spus duminică guvernatorul regional Oleksandr Prokudin. Forțele ruse au vizat infrastructura critică și socială, precum și zonele rezidențiale din toată regiunea. Un bloc de apartamente cu mai multe etaje și opt case private au fost avariate.



Un copil a fost, de asemenea, rănit, iar infrastructura a fost avariată în atacurile ruseşti asupra regiunii sud-estice Dnipropetrovsk, a declarat liderul regional, Oleksandr Hanzha.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au declarat că au interceptat toate cele 27 de drone lansate de Rusia din Primorsko-Ahtarsk și Millerovo în cursul nopții.

Trei persoane au fost rănite în urma atacurilor rusești din regiunea Harkov, a raportat guvernatorul Oleh Syniehubov.

În raportul său de dimineaţă, Statul Major General al Ucrainei a declarat că au avut loc 147 de ciocniri de-a lungul liniei frontului.



În ciuda rapoartelor, oficialii ucraineni nu au comentat public nicio încălcare a armistiţiului mediat de SUA, care urma să includă şi un schimb de 1.000 de prizonieri de război din fiecare parte.

