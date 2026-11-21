Rusia ar fi încălcat intenționat spațiul aerian al Poloniei cu două rachete și o dronă, în timpul atacurilor masive asupra Ucrainei din 20 noiembrie, potrivit unei evaluări a Institutului pentru Studiul Războiului (ISW). Analiștii consideră că Moscova a urmărit să testeze reacția NATO și să descurajeze sprijinul occidental pentru Kiev, într-un moment în care mii de militari aliați participau la un exercițiu în Polonia. Una dintre rachete s-a prăbușit la aproximativ 35 de kilometri de locul desfășurării exercițiului.

Strategia actuală a lui Putin pentru obținerea victoriei s-ar baza pe campania de atacuri la mare distanță, prin care Rusia încearcă să constrângă Ucraina să capituleze.

La rândul lor, recentele atacuri ucrainene asupra Podului Kerci fac parte din răspunsul Kievului la intensificarea bombardamentelor rusești, în special a celor care vizează podurile din capitală.

Rusia a încălcat intenționat spațiul aerian al Poloniei

Forțele ruse au lansat intenționat rachete și drone în spațiul aerian al Poloniei, în timpul atacurilor asupra Ucrainei din dimineața zilei de 20 noiembrie, potrivit evaluării.

Ministrul polonez al Apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a declarat că o rachetă rusească Kh-101 s-a prăbușit într-o zonă rurală din apropierea localității Nowy Lipowiec, Polonia.

O altă rachetă rusească a căzut în apropiere de Rudnik nad Sanem. Comandantul operațional al Forțelor Armate Poloneze, generalul de brigadă Ireneusz Nowak, a precizat că aceasta ar fi putut fi tot o rachetă Kh-101.

De asemenea, o dronă rusească cu propulsie cu reacție, posibil de tip Geran-5, s-a prăbușit în apropierea localității Mołodycz.

Niciunul dintre cele trei incidente nu a provocat victime sau pagube materiale semnificative.

Rachetele și drona au fost lansate în cadrul atacului de amploare desfășurat de Rusia asupra Ucrainei pe 20 noiembrie.

Forțele Armate Poloneze au precizat că au identificat până la 11 rachete și drone în spațiul aerian ucrainean care ar fi putut reprezenta un pericol de pătrundere în spațiul aerian al Poloniei.

Ca reacție, NATO a ridicat de la sol avioane militare poloneze, suedeze și olandeze și a activat sistemele radar terestre ale apărării antiaeriene.

Generalul Nowak a explicat că Polonia și NATO nu au încercat să doboare rachetele și drona, deoarece condițiile nu îndeplineau criteriile prevăzute de regulile de angajare ale forțelor poloneze.

Autoritățile poloneze au evaluat probabil că interceptarea proiectilelor ar fi prezentat un risc inacceptabil de victime și pagube materiale și că zonele în care acestea urmau să cadă nu ar fi fost afectate semnificativ.

Ministrul polonez al Apărării declarase, la 31 iulie 2026, că forțele poloneze vor intercepta proiectilele care se apropie dacă intervenția ar putea pune în pericol zonele populate.

ISW subliniază că astfel de evaluări ale riscurilor reprezintă o practică obișnuită în cadrul NATO și al altor forțe armate, atunci când trebuie luată decizia de a intercepta amenințări aeriene.

De ce consideră ISW că Rusia a vizat intenționat Polonia

Institutul pentru Studiul Războiului apreciază că Moscova a încălcat intenționat spațiul aerian polonez pentru ca incidentul să coincidă cu un exercițiu militar al Coaliției de Voință, desfășurat la Nowa Dęba, în Polonia.

Potrivit analiștilor, Kremlinul ar fi urmărit să descurajeze sprijinul acordat Ucrainei de statele participante la coaliție și să testeze reacțiile NATO.

Coaliția de Voință este o inițiativă militară din afara structurilor NATO, înființată în martie 2025, care reunește 37 de state susținătoare ale Ucrainei. Acestea și-au exprimat disponibilitatea de a contribui la o eventuală forță de menținere a păcii, care ar putea fi desfășurată în Ucraina după încheierea războiului.

Componenta militară a coaliției, condusă de Regatul Unit și Franța și denumită Forța Multinațională pentru Ucraina (MNF-U), desfășoară primul său exercițiu militar, „Exercise Koalicja”, în perioada 9-22 noiembrie, la Nowa Dęba.

Ministrul polonez al Apărării a declarat, pe 20 noiembrie, că între 5.000 și 6.000 de militari din Belgia, Franța, Estonia, Spania, Țările de Jos, Lituania, Germania, Suedia și Regatul Unit au fost desfășurați în Polonia pentru a participa la exercițiu.

Forțele poloneze asigură sprijinul logistic, iar militarii turci participă de la distanță, din Istanbul.

Exercițiul urmărește testarea capacității de desfășurare rapidă a forțelor militare, îmbunătățirea interoperabilității acestora și simularea unei eventuale misiuni în Ucraina.

Racheta rusească Kh-101 care a căzut în apropiere de Rudnik nad Sanem s-a prăbușit la aproximativ 35 de kilometri de locul desfășurării exercițiului militar.

În momentul încălcării spațiului aerian polonez, mai mulți oficiali militari occidentali se aflau sau se deplasau către Nowa Dęba pentru „ziua invitaților oficiali” din cadrul exercițiului.

Printre aceștia se numărau ministrul francez al Forțelor Armate și al Veteranilor, Catherine Vautrin, ministrul britanic al Apărării, Wes Streeting, ministrul lituanian al Apărării, Robertas Kaunas, și ministrul estonian al Apărării, Martin Herem, precum și opt șefi militari aliați ale căror nume nu au fost precizate.

Premierul polonez Donald Tusk a calificat încălcarea spațiului aerian drept o „provocare intenționată” a Rusiei.

Atât Tusk, cât și secretarul general al NATO, Mark Rutte, au declarat că incidentul nu a coincis întâmplător cu ziua în care oficialii militari occidentali participau la exercițiul „Koalicja”.

Polonia cere NATO avioane F-35 și sisteme suplimentare de apărare

Autoritățile poloneze au solicitat întărirea prezenței militare a NATO și suplimentarea capacităților de apărare antiaeriană, ca reacție la încălcarea spațiului aerian.

Pe 20 noiembrie, autoritățile au securizat zonele în care au căzut proiectilele și au deschis anchete în localitățile Mołodycz, Rudnik nad Sanem și Nowy Lipowiec.

Premierul Donald Tusk a discutat în aceeași zi cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, care urma să efectueze o vizită în Polonia pe 21 noiembrie.

Ministrul Apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, le-a cerut aliaților NATO să se implice mai activ în apărarea Poloniei, solicitând în mod special desfășurarea unor aeronave suplimentare de avertizare și control aerian AWACS și a unor avioane de luptă F-35.

Oficialul a anunțat că îi va solicita direct lui Mark Rutte consolidarea operațiunii „Eastern Sentry”, prin suplimentarea personalului și a resurselor militare.

NATO a lansat operațiunea „Eastern Sentry” pe 12 septembrie 2025, pentru a coordona desfășurarea și utilizarea capacităților militare ale Alianței în Polonia și în alte state NATO aflate în prima linie.

Inițiativa a fost lansată ca reacție la incursiunea de amploare a dronelor rusești în spațiul aerian polonez, în noaptea de 9 spre 10 septembrie 2025.

Avioanele NATO au fost ridicate de la sol în momentul în care rachetele și dronele rusești s-au apropiat și au pătruns în spațiul aerian polonez. Totuși, apropierea locurilor de impact de granița cu Ucraina a limitat posibilitatea sistemelor de apărare antiaeriană ale NATO de a intercepta țintele în condiții de siguranță.

ISW consideră că statele NATO și Ucraina ar trebui să acorde prioritate negocierii unor acorduri de apărare antiaeriană care să permită interceptarea rachetelor și dronelor rusești ce amenință teritoriul Alianței încă din momentul în care acestea se află în spațiul aerian ucrainean.

În paralel, institutul recomandă desfășurarea unor capacități suplimentare de apărare antiaeriană în statele NATO aflate în prima linie.

Rusia încearcă să testeze limitele reacției NATO

Polonia nu a invocat articolul 4 al Tratatului NATO, care prevede consultări între aliați în cazul în care securitatea, integritatea teritorială sau independența politică a unui stat membru sunt amenințate.

Potrivit ISW, lipsa unei reacții prin mecanismele de acțiune colectivă ale Alianței riscă să ridice, în practică, pragul de la care NATO răspunde încălcărilor deliberate ale spațiului său aerian.

Analiștii consideră că incursiunile repetate ale Rusiei în spațiul aerian al statelor NATO și al altor țări europene urmăresc să testeze limitele reacției Alianței și să descurajeze sprijinul european pentru Ucraina.

Prin aceste acțiuni, Moscova ar încerca să transmită mesajul că agresiunile împotriva Europei vor continua atât timp cât statele europene susțin Kievul.

Evaluarea apreciază că obiectivul Kremlinului este de a transforma încălcările spațiului aerian european într-o situație percepută drept obișnuită și de a ridica pragul la care statele NATO ar decide să invoce articolul 4 sau chiar articolul 5, referitor la apărarea colectivă.

Institutul avertizează că NATO trebuie să trateze cu seriozitate acțiunile militare ale Rusiei împotriva Europei, indiferent de frecvența lor, și să răspundă proporțional, fără a permite normalizarea escaladărilor rusești.

Un astfel de răspuns poate lua mai multe forme și poate fi adaptat în funcție de situație și de riscul unei escaladări.

Editor : Ș.A.