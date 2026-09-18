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Rusia a închis temporar secţiile de votare din Soci, după o alertă de atac cu drone ucrainene

Data publicării:
Alegeri Rusia
Foto: Profimedia
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Secţiile de votare din staţiunea Soci de la Marea Neagră au fost închise temporar vineri, după ce a fost emisă o alertă de atac cu drone pentru regiune în prima zi a alegerilor legislative din Federaţia Rusă, a informat primarul oraşului, Andrei Proşunin.

„Au fost luate măsuri de securitate la secţiile de votare din Soci. Membrii comisiilor electorale, observatorii şi alegătorii care se aflau la secţiile de votare au fost evacuaţi în adăposturi până la ridicarea alertei de atac cu drone”, a scris el pe contul său de Telegram, potrivit EFE, preluată de Agerpres.

Proşunin a cerut locuitorilor oraşului să „rămână vigilenţi” în timp ce armata respinge atacul cu drone.

„Secţiile de votare se vor redeschide imediat ce securitatea va fi restabilită”, a concluzionat el.

Alerta de ameninţare cu atacul cu drone a fost declarată la Soci la ora locală 9:20 (6:20 GMT).

Secţiile de votare au început să se deschidă vinerea aceasta, în prima zi a alegerilor care vor continua până duminică în Peninsula Kamchatka şi Districtul Autonom Chukotka, cele mai estice regiuni ale Rusiei.

Peste 111 milioane de ruşi din 89 de regiuni sunt chemaţi la urne în următoarele trei zile pentru a alege cei 450 de deputaţi care vor forma Duma de Stat, sau camera inferioară a Parlamentului, în peste 90.000 de secţii de votare.

Editor : B.P.

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