Video Rusia a lansat aproape 1.000 de drone împotriva Ucrainei în decurs de 24 de ore, dintre care aproximativ 550 în plină zi, marți

Focul și fumul se ridică deasupra centrului orașului în urma atacului cu drone al Rusiei asupra orașului Lviv, Ucraina. Foto: Profimedia
Volodimir Zelenski condamnă „depravarea absolută” a Rusiei în urma atacurilor masive cu drone

Forțele Aeriene Ucrainene anunță că Rusia a lansat aproape 1.000 de drone împotriva Ucrainei în decurs de 24 de ore, dintre care aproximativ 550 în plină zi marți, relatează Le Monde.

Rusia „a folosit 556 de drone de atac” între orele 09:00 și 18:00 marți pentru a ataca Ucraina, potrivit datelor preliminare ale forțelor aeriene ucrainene, ceea ce face ca acesta să fie „unul dintre cele mai masive atacuri” cu drone împotriva țării, a anunțat aceasta pe Telegram.

„Inamicul a folosit aproape o mie de drone de atac de tip Shahed, Gerberași alte tipuri” în douăzeci și patru de ore, afirmă forțele aeriene, care au raportat în cursul dimineții că 392 de drone de atac rusești au fost lansate împotriva Ucrainei în noaptea de luni spre marți.

Apărarea aeriană „a doborât sau neutralizat 541 de drone inamice”, dar „au fost înregistrate 15 impacturi”, potrivit Forțelor Aeriene Ucrainene. „Un număr mare de drone au pătruns din nord – din regiunile Cernihiv și Sumîi”, precizează aceasta, lovind „regiunile Poltava, Kiev, Mikolaiv, Vinniția, precum și regiunile din vestul țării, de la Hmelnițki la Lviv”.

Opt persoane au fost ucise în atacurile din ultimele 24 de ore.

🚨 WILD FOOTAGE! Watch the moment a Russian drone makes impact in the center of Lviv.

— Breaking911 (@Breaking911) March 24, 2026

„Rusia a lovit cu brutalitate centrul orașului Lviv, un oraș de o valoare culturală excepțională și sit inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO.

Au fost provocate pagube patrimoniului mondial UNESCO.

Îl îndemn pe directorul general al UNESCO @UNESCO_DG să reacționeze imediat la această crimă, în cei mai fermi termeni.

Ucraina va folosi toate mecanismele disponibile pentru a ne proteja patrimoniul cultural și pentru a asigura tragerea la răspundere. Încălcările brutale ale dreptului internațional comise de Rusia trebuie să atragă după sine consecințe.

Nu numai centrul, ci și zonele rezidențiale din Lviv au fost lovite.

Pe tot parcursul zilei, Rusia terorizează multe orașe din Ucraina cu roiuri de drone „Shahed”: Lviv, Ternopil, Vinniția, Ivano-Frankivsk, Jitomir, Zaporoje, Dnipro și altele. Există pagube și victime în rândul civililor.

Rusia face exact ceea ce face regimul iranian în Orientul Mijlociu, dar în inima Europei. Rusia își dovedește statutul de stat terorist. Și așa trebuie abordată – prin forță, nu prin slăbiciune, și prin presiune sporită pe toate fronturile”, a scris pe contul său de X Andrii Sîbiha, ministrul ucrainean de Externe.

Volodimir Zelenski condamnă „depravarea absolută” a Rusiei în urma atacurilor masive cu drone

Președintele ucrainean a condamnat cu vehemență, marți seara, „depravarea absolută” a Rusiei în urma atacurilor masive cu drone pe teritoriul țării sale, în special asupra centrului istoric al orașului Lviv, situat în vestul țării, la aproximativ 70 km de granița cu Polonia.

Dronele iraniene Shahed, modernizate de Rusia, lovesc o biserică din Lviv: este o depravare absolută și doar cineva ca Vladimir Putin ar putea găsi asta atrăgător”, a declarat Zelenski în discursul său zilnic. „Amploarea acestui atac arată clar că Rusia nu are absolut nicio intenție de a pune cu adevărat capăt acestui război”, a adăugat el, promițând că Kievul „va răspunde cu siguranță la orice atac”.

