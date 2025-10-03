Rusia a lansat aproape 6.900 de drone asupra Ucrainei în septembrie. Planul Ucrainei pentru a contracara ofensiva aeriană rusă

Rusia a lansat aproape 6.900 de drone asupra Ucrainei în septembrie, a raportat comandantul-șef al armatei ucrainene Oleksandr Sîrski, scrie Kiev Independent.

„În septembrie, inamicul a folosit aproape 6.900 de drone în timpul atacurilor masive asupra Ucrainei, inclusiv peste 3.600 de Shahed-uri”, a scris Sîrski pe Telegram.

Dronele Shahed, proiectate inițial în Iran și produse în masă în Rusia sub numele Geran-2, au devenit o armă centrală în loviturile Moscovei împotriva Ucrainei. Acestea sunt folosite frecvent pentru a ataca orașe, inclusiv clădiri rezidențiale și alte infrastructuri civile.

„Invadatorii ruși și-au intensificat loviturile asupra zonelor de pe linia frontului și de la graniță. Ei atacă activ infrastructura critică și ținte civile”, a spus Sîrski.

El a adăugat că Ucraina își îmbunătățește apărarea și dezvoltă noi metode de a contracara atacurile masive cu drone, menționând că majoritatea dronelor rusești sunt acum distruse de interceptoare.

Până în prezent, Rusia a lansat aproape 50.000 de drone Shahed asupra Ucrainei de la începutul invaziei pe scară largă din 2022, omorând peste 250 de civili doar în atacurile cu drone. Cel mai recent, un atac cu drone rusești asupra orașului Dnipro a ucis o persoană și a rănit cel puțin 28 pe 30 septembrie.

În ultimii trei ani, Ucraina și-a dezvoltat rapid propria tehnologie de drone pentru a contracara aceste atacuri. Potrivit ministrului apărării, Denîs Șmîhal, Kievul va putea în curând să desfășoare cel puțin 1.000 de drone interceptoare pe zi pentru a respinge atacurile rusești.

