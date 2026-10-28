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Rusia a lansat o rachetă balistică intercontinentală Bulava dintr-un submarin nuclear. Unde a lovit ținta

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Foto: Getty Images
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Lansarea, în contextul discuțiilor dintre Putin și liderii nordici Racheta Bulava poate transporta focoase nucleare multiple

Un submarin nuclear rus din Flota Pacificului a lansat miercuri o rachetă balistică intercontinentală Bulava dintr-o poziție în imersiune în Marea Ohotsk și a lovit ținta stabilită în regiunea Arhanghelsk, în zona arctică, la mii de kilometri distanță. Poligonul vizat se află la puțin peste 600 de kilometri de granița Rusiei cu Norvegia și Finlanda.

„În conformitate cu planul de instrucție militară, echipajul submarinului nuclear strategic Generalisimul Suvorov al Flotei Pacificului, din cadrul Proiectului 955A Borei-A, a lansat o rachetă balistică intercontinentală Bulava în direcția poligonului de testare Chizha din regiunea Arhanghelsk”, a transmis Ministerul rus al Apărării pe Telegram, potrivit EFE preluată de Agerpres.

Comandamentul militar rus a precizat că lansarea a fost efectuată dintr-o poziție în imersiune în Marea Ohotsk, în Extremul Orient rus. Ministerul a publicat și o înregistrare video a exercițiului, susținând că „ogivele rachetei au atins cu succes poligonul de testare la ora planificată”.

Lansarea, în contextul discuțiilor dintre Putin și liderii nordici

Poligonul militar Chizha este situat pe țărmul Mării Albe, la puțin peste 600 de kilometri de granița Rusiei cu Norvegia și Finlanda.

În ziua precedentă lansării, premierul norvegian Jonas Gahr Store și președintele finlandez Alexander Stubb au avut o convorbire telefonică cu președintele rus Vladimir Putin, în cadrul căreia au discutat despre războiul din Ucraina.

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Liderul de la Kremlin i-a avertizat pe cei doi oficiali nordici că obținerea unei păci juste și durabile în Ucraina „va fi posibilă numai dacă interesele legitime ale Federației Ruse vor fi luate în considerare pe deplin și necondiționat”.

Putin a criticat, de asemenea, „politica de confruntare a țărilor din UE și NATO, care conduce la prelungirea acțiunilor militare” pe frontul ucrainean.

Racheta Bulava poate transporta focoase nucleare multiple

Racheta Bulava a fost dezvoltată în cadrul unui program început în anii 1990 și este destinată submarinelor nucleare din clasa Borei.

Potrivit agenției TASS, flotele ruse de Nord și Pacific au împreună șapte submarine din această clasă, fiecare având capacitatea de a transporta 16 rachete Bulava.

Conform Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS) din Washington, racheta are o rază de acțiune de aproximativ 8.300 de kilometri și poate transporta până la 10 vehicule de reintrare independente (MIRV), care permit lovirea unor ținte diferite cu focoase nucleare.

De la introducerea rachetei Bulava în serviciu, Rusia a efectuat peste 40 de lansări de testare cu acest tip de armament. Cea mai recentă dintre cele menționate în relatare a avut loc la 5 noiembrie 2024 și a fost efectuată de submarinul nuclear „Împăratul Alexandru al III-lea”.

În anul precedent, submarinul „Generalisimul Suvorov” a lansat o rachetă Bulava din Marea Albă către poligonul militar Kura, situat în Kamceatka, pe coasta Pacificului.

Editor : Ana Petrescu

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