Rusia a lansat cel mai recent submarin nuclear din flota sa, proiectat să transporte torpile nucleare „Poseidon” — cunoscută în presă și sub numele de „racheta Apocalipsei”. „Astăzi este o zi importantă pentru noi – crucișătorul nuclear Habarovsk este lansat de la renumitul șantier naval Sevmaș”, a declarat ministrul Apărării Andrei Belousov după ce comandantul Marinei, amiralul Aleksandr Moiseev, a spart tradiționala sticlă de șampanie în corpul submarinului.

Ministerul Apărării a confirmat pe Telegram că noul submarin va transporta sisteme de arme robotizate „pentru diverse scopuri”.

Poseidon este o armă post-apocaliptică, diferită de orice altceva văzut până acum în cursa înarmărilor. Având forma unei torpile gigantice, arma este propulsată nuclear, echipată cu arme nucleare și poate să se scufunde la adâncimi mari, având o rază de acțiune intercontinentală, scrie thebarentsobserver.com.

Potrivit mass-media rusă, submarinul nuclear Habarovsk – primul din clasa sa – a fost lansat la apă pe 1 noiembrie, iar intrarea sa în serviciu este programată pentru anul 2026.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Construcția a început în iulie 2014, cu mult înainte ca liderul rus Vladimir Putin să anunțe în 2018 că inginerii săi dezvoltă un vehicul robotic fără pilot, alimentat nuclear și dotat cu arme nucleare, care ar trebui să traverseze Atlanticul sau Pacificul pentru a lovi ținte de coastă din Statele Unite.

La începutul acestei săptămâni, Putin a declarat că a fost efectuat un test reușit al dronei Poseidon, inclusiv pornirea reactorului. Testul a avut loc probabil în Marea Kara, la est de arhipelagul Novaia Zemlia din Arctica.

Șampanie, la lansarea Habarovsk. Foto: VKontakte

Deocamdată, fotografiile publicate de la ceremonie arată doar partea din spate a submarinului. Din punct de vedere al designului, secțiunea din spate a corpului navei arată similar cu submarinele cu rachete balistice din clasa Borei-A, care au fost lansate din același doc naval.

Sistemul de pompare-jet, cu ceea ce pare a fi o elice cu conductă, era parțial acoperit. Șantierul naval Sevmaș a publicat mai multe fotografii de la ceremonie pe pagina sa VKontakte.

Ministrul apărării Belousov a subliniat că submarinul „mai are de efectuat o serie de teste pe mare”. În ultimii ani, noile submarine cu propulsie nucleară au fost testate timp de cel puțin un an înainte de a fi predate Marinei.

Construcția unei a doua nave din această clasă, care va fi numită Ulianovsk, a început în 2017. Sâmbătă nu s-a spus nimic despre data la care acest submarin va fi lansat.

Fiecare dintre submarine poate transporta, se pare, șase arme Poseidon. Este probabil ca unul să navigheze cu Flota Nordică și celălalt cu Flota Pacificului, deși acest lucru nu este confirmat oficial.

În timpul testării și dezvoltării dronei Poseidon, a fost utilizat submarinul clasa Oscar-II Belgorod, reconstruit, împreună cu nave de suprafață precum Akademik Aleksandrov și Zvezdocika. Submarinul diesel-electric Sarov a fost probabil implicat și el în programul de dezvoltare a sistemelor rusești de arme robotizate submarine cu propulsie nucleară, mai scrie sursa citată.

Editor : M.C