Rusia a lansat în noaptea de miercuri spre joi un atac aerian de amploare asupra Ucrainei, cu valuri de drone și rachete balistice care au vizat inclusiv capitala Kiev. Cel puțin o persoană a murit, iar alte zeci au fost rănite, în timp ce echipele de salvare caută supraviețuitori sub dărâmăturile unor clădiri lovite în urma bombardamentelor. La Cernăuți, alarmele au sunat cel mai mult de la începutul războiului, timp de șase ore.

O persoană a fost ucisă, iar alte 36 au fost rănite, în timp ce 11 oameni au fost salvați de sub o clădire parțial prăbușită în noaptea de 14 mai, după ce Rusia a lansat un atac masiv cu rachete asupra întregii Ucraine, extinzând în timpul nopții un asalt de amploare început pe parcursul zilei, scrie Kyiv Independent.

Tymur Tkacenko, șeful Administrației Militare a Orașului Kiev, a declarat că o persoană a murit și alte 29 au fost rănite în capitala Ucrainei. Alte șapte persoane au fost rănite în regiunea Kiev, inclusiv un copil, potrivit Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență.

Cu puțin înainte de ora 1:00, Forțele Aeriene ale Ucrainei au emis o alertă aeriană la nivel național, avertizând că Rusia a ridicat în aer bombardiere MiG-31 și că toate regiunile țării sunt expuse riscului unor lovituri cu rachete balistice.

Tkacenko a avertizat ulterior că numeroase drone rusești se îndreaptă spre capitală și că există, de asemenea, posibilitatea unor atacuri cu rachete. Explozii au fost auzite în capitala Ucrainei, a relatat un jurnalist al Kyiv Independent aflat la fața locului la ora locală 3:08, în timp ce numeroase sisteme de apărare antiaeriană încercau să doboare dronele rusești.

Mai multe explozii provocate de rachete balistice au fost apoi auzite la Kiev între orele locale 3:15 și 3:20, potrivit reporterilor aflați pe teren. Alte explozii provocate de rachete balistice au fost auzite la ora locală 3:44, au relatat jurnaliștii aflați la fața locului. O mașină a fost cuprinsă de flăcări după ce a fost lovită de resturi de dronă rusească în districtul Solomianski, a spus Tkacenko.

Resturi de drone căzute au provocat un incendiu pe acoperișul unei clădiri rezidențiale cu cinci etaje din districtul Dniprovski, iar alte fragmente au căzut pe o șosea din districtul Holosiivski, a anunțat primarul Kievului, Vitali Kliciko.

Fragmente de dronă au căzut peste o clădire de birouri și o parcare, iar un incendiu a izbucnit într-un bloc rezidențial cu 12 etaje după ce acesta a fost lovit de resturi de dronă în districtul Obolon, a relatat Kliciko. Și o clădire neterminată cu 25 de etaje a fost lovită, au anunțat autoritățile locale.

În districtul Darnîțki, componente structurale ale unei clădiri rezidențiale s-au prăbușit, iar persoane ar putea fi prinse sub dărâmături, potrivit informațiilor preliminare, a declarat Kliciko.

„Optsprezece apartamente au fost distruse. O operațiune de salvare și căutare este în desfășurare. Potrivit informațiilor preliminare, 11 persoane au fost salvate din clădire”, a spus Kliciko. În urma atacului rusesc, alimentarea cu apă curentă a fost întreruptă în partea estică (malul stâng) a Kievului, a mai spus Kliciko.

Atacul masiv cu rachete a urmat unei zile de atacuri neîntrerupte cu drone lansate de Rusia. În după-amiaza zilei de 13 mai, forțele ruse au desfășurat un atac combinat prelungit asupra infrastructurii critice și civile a Ucrainei, lansând cel puțin 800 de drone în mai multe valuri. Loviturile au vizat orașe din întreaga Ucraină, inclusiv regiuni din extremul vest al țării, rareori afectate de atacuri directe.

Atacurile din timpul zilei au ucis cel puțin 14 persoane și au rănit peste 80, inclusiv copii și adolescenți. Echipele de intervenție au fost, de asemenea, rănite în atacuri de tip „double-tap”.

Președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, a avertizat că Rusia ar putea continua valurile de drone cu atacuri cu rachete pentru a copleși apărarea antiaeriană a Ucrainei și pentru a provoca „cât mai multă durere și suferință posibil”.

Avertismentul s-a bazat pe informații furnizate de serviciul de informații militare al Ucrainei, HUR, care a declarat că forțele ruse intenționează să continue atacul folosind un număr semnificativ de rachete de croazieră lansate din aer și de pe mare, precum și rachete balistice.

Printre țintele Kremlinului s-ar putea număra infrastructura critică și serviciile esențiale din marile orașe, inclusiv instalații energetice, întreprinderi din industria de apărare și clădiri guvernamentale, a precizat agenția.

Editor : M.I.