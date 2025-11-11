Live TV

Rusia a legalizat deconectarea utilizatorilor de la Internet și comunicații la cererea serviciului de securitate FSB

barbat cu telefonul in mana
Telefon mobil. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock

Rusia a obligat oficial operatorii de comunicații să deconecteze utilizatorii de la internet și comunicații la cererea FSB. Acest lucru va permite serviciilor speciale să restricționeze temporar accesul la comunicații fără mandate judecătorești sau explicații, potrivit UNN.

Rusia a legalizat oficial un nou instrument de control - operatorii de telecomunicații sunt acum obligați să deconecteze utilizatorii de la comunicații și internet la cererea FSB, oficial - „în interesul securității statului”, de fapt - pentru supraveghere, presiune și represiune. Acest lucru a fost relatat de Centrul pentru Rezistență Națională al SSO al Forțelor Armate ale Ucrainei (CNS), informează UNN. 

Se menționează că, prin decizia președintelui Federației Ruse sau a guvernului, serviciile speciale vor putea „restricționa temporar accesul la comunicații” - fără proces, explicații și fără nicio responsabilitate din partea operatorilor.

CNS indică faptul că pentru teritoriile ocupate temporar ale Ucrainei (TOT), acest lucru înseamnă un control și mai strict:

  • posibilitatea de a deconecta selectiv activiștii suspectați de cooperare cu Ucraina;
  • blocarea mesagerilor și canalelor prin care se difuzează informații fiabile;
  • căutarea reprezentanților clandestini prin urme digitale;
  • crearea de „zone de tăcere” - unde oamenii sunt lăsați fără internet și chiar fără semnal mobil.

„Acesta este un alt pas către izolarea completă a informațiilor din TOT – când, în loc de acces la adevăr, locuitorilor nu le rămân decât propaganda și frica”, a rezumat CNS.

Ocupanții ruși confiscă în masă antenele de televiziune din teritoriile ocupate temporar. În schimb, ei distribuie un kit „lumea rusă” cu acces numai la canalele de propagandă.

Întreruperile internetului mobil au devenit o măsură de securitate obișnuită în toată Rusia, pe fondul atacurilor cu drone ucrainene din acest an.

Pentru a atenua întreruperile, Ministerul Dezvoltării Digitale, Comunicațiilor și Mass-Media din Rusia a elaborat o așa-numită „listă albă” a serviciilor interne esențiale care continuă să funcționeze în timpul întreruperilor

