Live TV

Rusia a lovit cu rachete Iskander o bază de instrucţie a armatei ucrainene

Data publicării:
lansare rachetă Iskander
Sistemele Iskander sunt o piesă de bază în arsenalul de rachete balistice al Rusiei. Foto: Profimedia Images

Un atac rusesc cu rachete asupra unei baze militare de instrucţie în Ucraina a provocat miercuri victime în rândul soldaţilor ucraineni, a anunţat armata ucraineană.

Cel puţin două rachete balistice Iskander au lovit baza, a fost o „lovitură de precizie” asupra adăpostului unde se aflau soldaţii, a anunțat comandamentul Forţelor Terestre ucrainene, potrivit dpa și EFE, preluate de agerpres.

Armata ucraineană nu a precizat numărul victimelor.

Forţele Aeriene ucrainene au raportat mai devreme un atac rusesc cu rachete şi drone în regiunea Cernigău, la nord de Kiev, unde armata ucrainean are o bază de instrucţie.

Nu este prima dată când armata rusă loveşte astfel de baze în războiul aflat în desfăşurare de mai mult de trei ani şi jumătate, protecţia deficitară a soldaţilor ucraineni implicaţi în activităţi de instrucţie înainte de a fi trimişi pe front fiind o problemă recurentă a armatei ucrainene.

Fostul comandant al Forţelor Terestre ucrainene, Mihailo Drapatîi, a demisionat în iunie după mai multe atacuri ruseşti asupra centrelor militare de instrucţie.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Su-24M rusesc
1
Ziua în care unei țări NATO i-au trebuit doar 17 secunde pentru a doborî un avion rusesc...
Prim-ministrul danez Mette Frederiksen
2
„Cel mai grav atac asupra infrastructurii”. Premierul danez reacționează după ce drone au...
United States President Donald J Trump addresses the United Nations General Assembly at United Nations Headquarters in New York, New York, USA
3
„Țările voastre se duc naibii”. Trump, atac dur la adresa Europei de la tribuna ONU, pe...
Horaţiu Potra
4
Mercenarul Horațiu Potra și fiul său au fost reținuți în Dubai
fugarul emil ganj
5
Noi detalii în cazul crimei din Mureș. Tatăl fetei ucise de Emil Gânj a sunat la 112...
FOTO Scene cum rar vezi la România - Ungaria! Bătaie între ultrașii Craiovei și jandarmi, chiar sub ochii lui Burleanu
Digi Sport
FOTO Scene cum rar vezi la România - Ungaria! Bătaie între ultrașii Craiovei și jandarmi, chiar sub ochii lui Burleanu
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Gheorghe Șoldan
Șeful CJ Suceava, după ce și-a numit nașa în funcția de manager de...
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, alături de președintele României, Nicușor Dan, la Chișinău
Nicușor Dan, mesaj pentru basarabenii din România, înainte de...
Premierul Ilie Bolojan
Ilie Bolojan: Nu vârsta standard de pensionare trebuie crescută...
INQUAM_GUVERN_SEDINTA_NEGOCIERI_0004_INQUAM_Photos_Octav_Ganea budai
Budăi, despre eliminarea excepţiilor la pensionare: Este un domeniu...
Ultimele știri
Igor Krasnov, artizanul dosarelor care i-au vizat pe opozanții lui Putin, numit șef al Curții Supreme a Rusiei
Uniforme noi pentru controlorii STB. Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei: „De ce? Pentru că meritaţi un transport civilizat”
Ministrul Sănătății obligă managerii spitalelor să pună pe site date despre activitate. De când va fi aplicată măsura
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov
Reacția Rusiei după ce Trump a încurajat țările NATO să doboare avionele rusești care le încalcă spațiul aerian
zelenski
Avertismentul lui Zelenski la ONU: „Oprirea lui Putin acum costă mai puțin decât o catastrofă globală”
zelenski face declaratii
Zelenski: Europa nu-şi poate permite să piardă R. Moldova în fața Rusiei. Răspunsul internaţional este insuficient
Președintele SUA, Donald Trump.
Ce se ascunde în spatele mesajului de susținere al lui Trump pentru Ucraina (Reuters)
mae rusia
Ambasadorul Republicii Moldova la Moscova a fost convocat de urgență de către MAE rus
Partenerii noștri
Pe Roz
Opoziția Soare în Balanță - Neptun retrograd în Berbec aduce adevărurile incomode la suprafață. Ce părea...
Cancan
Pavel Petruț a ajuns pe 9 septembrie 2025 la spital, cu o afecțiune banală. La o săptămână, bărbatul a murit...
Fanatik.ro
Cele mai bune sisteme de pensii din UE. În ce țară se poate lucra trei zile pe săptămână pe salariu întreg şi...
editiadedimineata.ro
Alcoolul crește riscul de demență chiar și în cantități mici
Fanatik.ro
Apelul lui Mitică Dragomir către judecători a avut efect: Liviu Ungurean „Bocciu” a fost eliberat! Update
Adevărul
Statul român, sfătuit să renunțe la promovarea prin Miorița, Dracula și Sfinxul din Bucegi. „Sunt niște...
Playtech
Unde se vor înregistra cele mai scăzute temperaturi joi. Va fi frig ca iarna
Digi FM
De ce s-a pocăit actrița Diana Dumitrescu: "Sunt o fiică a Domnului". A renunțat la religia ortodoxă și a...
Digi Sport
Nepalezii îl caută pe Gigi Becali prin tot Bucureștiul, după ce au auzit ce face milionarul din Pipera
Pro FM
Lana Del Rey, adevărul despre operațiile estetice. Ce intervenții și-a făcut artista la nivelul feței
Film Now
Keanu Reeves, cu barbă, într-o zi obișnuită, în NYC. Imaginile, după ce a negat zvonurile despre căsătoria cu...
Adevarul
Monștri marini gigantici, cu tentacule de 21 de metri, aduși de valuri pe mai multe plaje din SUA. Ce este...
Newsweek
Instanța refuză creșterea pensiilor pentru pensionarii cu grupe de muncă. Ce cale de atac mai există
Digi FM
Vremea se schimbă radical în România, anunță șefa ANM. Se vor înregistra temperaturi negative și chiar...
Digi World
"Arca lui Noe", capsula rusească de cercetare Bion-M, a revenit pe Pământ după o lună în spațiu. Care sunt...
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Dolph Lundgren, la aproape un an de când a învins cancerul: "A fost o luptă grea. Sunt mai blând cu corpul...
UTV
Lori Harvey, topless în Mexic. Fotografiile cu Damson Idris au reaprins zvonurile despre împăcare