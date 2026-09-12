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Rusia a lovit un bloc de locuințe din Odesa. Cel puţin 12 persoane au fost rănite

Data publicării:
atac kiev
Foto: dsns.gov.ua
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O clădire rezidenţială cu mai multe etaje din Odesa a fost lovită şi avariată de o dronă rusă în timpul unui atac desfăşurat în timpul nopţii de vineri spre sâmbătă, au anunţat autorităţile locale.

Cel puţin 12 persoane au fost rănite în urma atacului, a raportat Serghei Lisak, şeful Administraţiei Militare a oraşului Odesa.

Echipele de intervenţie în situaţii de urgenţă din Odesa au fost mobilizate pentru a acorda ajutor persoanelor afectate la faţa locului. Toate victimele rănite au fost internate în spital, informează kyivindependent.com, citat de News.ro.

Imaginile filmate de locuitori arată o clădire înaltă de apartamente cu mai multe etaje avariată şi cuprinsă de flăcări, precum şi resturi împrăştiate pe strada de dedesubt.

Forţele Aeriene Ucrainene au avertizat că dronele Shahed erau încă active în regiune după atac.

Amploarea totală a pagubelor provocate nu a fost clară imediat.

Cu puţin timp înainte de atacul asupra Odesa, un alt atac a provocat moartea a două persoane în Zaporojie în noaptea de 12 septembrie.

În ciuda unei scurte pauze în atacuri, pe durata vizitei delegaţiei americane la Kiev pentru discuţii privind încetarea războiului în prima săptămână a lunii septembrie, Rusia a continuat să bombardeze oraşe din toată Ucraina, în timp ce Kievul se confruntă cu o penurie critică de sisteme de apărare aeriană.

Pe 11 septembrie, cel puţin nouă persoane au fost ucise, iar alte 145 au fost rănite în urma atacurilor ruseşti din întreaga Ucraină, pe măsură ce Moscova şi-a extins atacurile asupra benzinăriilor la Kiev.

Cinci persoane au fost ucise şi cel puţin 67 au fost rănite în urma unui atac rus asupra unui centru comercial din Pavlohrad, regiunea Dnipropetrovsk, au declarat autorităţile pe 10 septembrie.

Pentru a se proteja împotriva atacurilor, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a făcut apel în repetate rânduri la aliaţii străini să contribuie la consolidarea apărării aeriene a Ucrainei.

În cadrul unei vizite în Canada, Zelenski şi prim-ministrul canadian Mark Carney au semnat, pe 10 septembrie, o declaraţie prin care se stabileşte un parteneriat pe 100 de ani şi au convenit să aprofundeze cooperarea în domeniile apărării, energiei, tehnologiei, comerţului şi reconstrucţiei.

 

Editor : M.B.

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