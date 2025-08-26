Live TV

Rusia a mai cucerit două localități într-o nouă regiune din Ucraina

soldați pe front în ucraina
Război în Ucraina. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images

Pe 26 august, proiectul analitic DeepState a raportat că forțele ruse au ocupat localitățile Zaporizke și Novoheorhiivka din regiunea Dnipropetrovsk.

Analiștii au raportat că forțele ruse au preluat controlul asupra localităților Zaporizke și Novoheorhiivka și au avansat în apropierea localităților Shevchenko, Bila Hora și Oleksandro-Shultyne.

Zaporizke și Novoheorhiivka se află la intersecția granițelor regiunilor Dnipropetrovsk, Donetsk și Zaporizhzhia. Acestea au devenit primele sate din regiunea Dnipropetrovsk care au trecut sub controlul Rusiei, transmite pravda.ua

Informațiile furnizate de statele membre NATO indică faptul că Rusia nu plănuiește o ofensivă majoră nici în regiunea Sumî, nici în regiunea Dnipropetrovsk.

În același timp, rușii au afirmat în repetate rânduri că au intrat în regiunea Dnipropetrovsk; cu toate acestea, Statul Major al Ucrainei a infirmat acest lucru.

Kirilo Budanov, șeful Serviciului de Informații al Apărării din Ucraina, a afirmat că, pentru orașul Dnipro, amenințarea se limitează la atacuri cu rachete și drone rusești și că operațiunile de luptă

au loc numai de-a lungul conturului regiunii Dnipropetrovsk.

La 2 iulie, Statul Major General a declarat că localitatea Dachne din regiunea Dnipropetrovsk nu a fost capturată de ruși, așa cum au afirmat propagandiștii ruși, și rămâne sub controlul Forțelor Armate ale Ucrainei.

La 5 iulie, DeepState a raportat că forțele ruse au capturat localitățile Zelenyi Kut și Novoukrainka, situate în apropierea frontierei administrative dintre regiunile Dnipropetrovsk și Donetsk, și că încearcă să avanseze mai departe.

La 11 august, DeepState a raportat că trupele ruse au intensificat recent ofensiva pe frontul Dobropillia, încercând, în special, să stabilească poziții în apropierea autostrăzii Dobropillia-Kramatorsk. Grupul strategic operațional Dnipro a adăugat că, în această zonă, rușii se infiltrează în grupuri mici dincolo de prima linie a pozițiilor ucrainene.

