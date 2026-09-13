Rusia a pierdut 1,5 milioane de soldați în războiul din Ucraina. „O risipă fără sens pentru un progres teritorial minim”

Serviciile britanice de informații estimează că o jumătate de milion de soldați ruși au fost uciși de la începutul invaziei în Ucraina. Numărul total al victimelor ruse, morți, răniți și dispăruți, este estimat la 1,5 milioane, cifră confirmată separat și de oficialii ucraineni.

E un bilanț care depășește pierderile totale ale armatei ruse din toate conflictele din a doua jumătate a secolului 20 și de la începutul secolului 21.

Șeful armatei britanice a declarat că cifrele arată „o risipă fără sens și inutilă de vieți omenești", pentru un progres teritorial minim, doar 2% din teritoriul ucrainean cucerit de Rusia de la începutul lui 2023 încoace.

Conform raportului publicat de Statul Major General al Forţelor Armate ale Ucrainei, Rusia a pierdut, de asemenea, 12.344 de tancuri, 25.330 de vehicule blindate de luptă, 148.259 de vehicule şi cisterne de combustibil, 49.678 de sisteme de artilerie, 2.120 de sisteme de lansare multiplă a rachetelor, 1.635 de sisteme de apărare aeriană, 442 de avioane, 356 de elicoptere, 2.603 de sisteme terestre fără pilot, 514.317 drone aeriene, 5.111 rachete de croazieră, 35 de nave şi ambarcaţiuni, precum şi două submarine, potrivit News.ro.

Un raport al CSIS din ianuarie 2026 arată că Ucraina a suferit probabil între 500.000 şi 600.000 de victime în perioada februarie 2022 – decembrie 2025, dintre care se estimează că între 100.000 şi 140.000 au fost ucişi în luptă (KIA).

Deşi oficialii ucraineni dezvăluie rareori această cifră, preşedintele Volodimir Zelenski a declarat pentru France TV, pe 4 februarie, că cel puţin 55.000 de soldaţi ucraineni au fost ucişi în luptă de la începutul războiului pe scară largă, la care se adaugă un număr mult mai mare de dispăruţi în luptă (MIA).

Intensitatea atacurilor cu drone ruseşti şi a luptelor a făcut extrem de dificilă pentru Ucraina recuperarea cadavrelor soldaţilor căzuţi la datorie, necesare pentru confirmarea prin ADN.

Editor : M.B.