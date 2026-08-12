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Rusia a pierdut Crimeea ca bază navală. Marina ucraineană dezvăluie de ce Moscova are încă nevoie de peninsulă

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Russia Crimea Military Drills
Imagine de arhivă cu nava de desant „Cezar Kunikov” la manevre militare care presupun debarcarea de trupe, Crimeea 2021. Foto: Profimedia Images
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Crimeea ocupată nu mai reprezintă o bază navală cu drepturi depline pentru Flota Rusiei de pe Marea Neagră, dar Moscova continuă să utilizeze peninsula în scopuri militare, potrivit unei declarații a purtătorului de cuvânt al Marinei ucrainene, Dmitro Pletenchuk, făcută în cadrul unei emisiuni naționale, relatează RBC Ukraine.

Potrivit acestuia, Rusia nu mai menține o prezență navală deplină pe peninsulă. Totuși, acest lucru nu înseamnă că Moscova a încetat să folosească Crimeea în scopuri militare.

Forțele ucrainene continuă să lovească obiective militare pe întreaga peninsulă, vizând infrastructura care susține prezența continuă a trupelor ruse în regiune.

„Operațiunile se desfășoară acolo practic non-stop. Este vorba de obiective de infrastructură militară care le permit rușilor să-și mențină prezența aici”, a declarat purtătorul de cuvânt al Marinei.

El a adăugat că principala capacitate a Rusiei de a influența situația din regiune constă acum în mijloacele sale aeriene. Cu alte cuvinte, Crimeea continuă să aibă valoare militară pentru Moscova, dar nu mai reprezintă o bază sigură pentru navele de război.

În noaptea de 1 august, Forțele de Apărare ale Ucrainei au efectuat lovituri asupra instalațiilor militare rusești din Crimeea ocupată și din sudul Ucrainei.

Printre ținte s-au numărat un depozit pentru nave de suprafață fără echipaj din Chornomorske, poduri feroviare din apropierea localităților Chonhar și Vladyslavivka, precum și o unitate de informații radio-electronice a Flotei ruse din Marea Neagră, situată în Sevastopol.

În plus, luptătorii din cadrul Grupului 13, unitatea specială a Serviciului de Informații al Apărării, au distrus recent un sistem rus de apărare aeriană Pantsir-S1 și o macara militară în Crimeea ocupată temporar.

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Editor : C.L.B.

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