„Rusia a pierdut deja războiul din Ucraina”, susține președintele unei țări NATO și UE

Rusia „a pierdut deja” războiul împotriva Ucrainei, a afirmat președintele lituanian Gitanas Nausėda, invocând costurile militare „enorme” suportate de Moscova.

În cadrul discursului susținut marți la Adunarea Generală a Națiunilor Unite de la New York, Nausėda a subliniat pierderile militare ale Rusiei și câștigurile teritoriale limitate ca dovezi ale afirmației sale.

În ultimele 55 de luni, a spus el, Rusia a suferit aproximativ 1,5 milioane de victime militare, în timp ce în ultimul an a ocupat doar 0,3% din teritoriul Ucrainei, cu un cost de peste 400.000 de soldați uciși sau răniți.

„Toate aceste eforturi enorme, tot acest sânge și aceste lacrimi au fost, în esență, irosite”, a spus Nausėda. „Ucraina continuă să se mențină cu mândrie ca stat independent. Limba, cultura și identitatea națională ucraineană sunt vii și în plină dezvoltare.”

„Cutia Pandorei” a amenințărilor

Nausėda a adăugat că liderii ruși nu sunt dispuși să recunoască înfrângerea deoarece se tem de consecințele juridice și de posibile represalii din partea propriului popor.

„Pe măsură ce se apropie sfârșitul inevitabil, miza crește, iar regimul de la Kremlin se află sub o presiune din ce în ce mai mare”, a declarat liderul lituanian, adăugând că Moscova „deschide o cutie a Pandorei cu noi metode de destabilizare”.

„Războiul rus împotriva Ucrainei reprezintă cea mai mare amenințare la adresa ordinii mondiale”, a continuat Nausėda, avertizând că ambițiile Moscovei depășesc granițele Ucrainei.

El a menționat, de asemenea, incursiunile dronelor ruse în spațiul aerian lituanian, precum și intensificarea activităților de dezinformare și sabotaj.

„Teribil pentru Rusia”

Declarațiile lui Nausėda au venit în contextul în care secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a afirmat că Rusia are rezultate slabe în conflict, dar a subliniat că, în cele din urmă, războiul va necesita o soluție negociată.

„Acest război nu este benefic pentru niciuna dintre părți. Evident, nu este benefic pentru Ucraina și este teribil pentru Rusia”, a declarat Rubio marți, într-un interviu acordat postului de radio WABC.

„Adică, nu se descurcă bine în acest război. Pur și simplu nu se descurcă”, a adăugat el.

Rubio a afirmat că Washingtonul va continua să colaboreze atât cu Kievul, cât și cu Moscova pentru a găsi o oportunitate de negociere. „Acest război va trebui să ia sfârșit la un moment dat”, a spus el.

„Nu se va încheia printr-o victorie militară zdrobitoare a uneia dintre părți. Se va încheia printr-un acord negociat.”

El a adăugat că ajungerea la un acord cât mai repede ar însemna „mai puține victime și mai puține distrugeri”.

Nausėda a făcut apel la un efort comun pentru a aduce Ucraina mai aproape de victorie, afirmând: „Numai o victorie finală a Ucrainei, care să-i asigure suveranitatea, independența și integritatea teritorială, poate garanta pacea și securitatea globală, precum și credibilitatea Cartei ONU.”

Editor : A.R.