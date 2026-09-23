Live TV

„Rusia a pierdut deja războiul din Ucraina”, susține președintele unei țări NATO și UE

Data publicării:
Război în Ucraina.
Război în Ucraina. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
„Cutia Pandorei” a amenințărilor „Teribil pentru Rusia”

Rusia „a pierdut deja” războiul împotriva Ucrainei, a afirmat președintele lituanian Gitanas Nausėda, invocând costurile militare „enorme” suportate de Moscova.

În cadrul discursului susținut marți la Adunarea Generală a Națiunilor Unite de la New York, Nausėda a subliniat pierderile militare ale Rusiei și câștigurile teritoriale limitate ca dovezi ale afirmației sale.

În ultimele 55 de luni, a spus el, Rusia a suferit aproximativ 1,5 milioane de victime militare, în timp ce în ultimul an a ocupat doar 0,3% din teritoriul Ucrainei, cu un cost de peste 400.000 de soldați uciși sau răniți.

„Toate aceste eforturi enorme, tot acest sânge și aceste lacrimi au fost, în esență, irosite”, a spus Nausėda. „Ucraina continuă să se mențină cu mândrie ca stat independent. Limba, cultura și identitatea națională ucraineană sunt vii și în plină dezvoltare.”

„Cutia Pandorei” a amenințărilor

Nausėda a adăugat că liderii ruși nu sunt dispuși să recunoască înfrângerea deoarece se tem de consecințele juridice și de posibile represalii din partea propriului popor.

„Pe măsură ce se apropie sfârșitul inevitabil, miza crește, iar regimul de la Kremlin se află sub o presiune din ce în ce mai mare”, a declarat liderul lituanian, adăugând că Moscova „deschide o cutie a Pandorei cu noi metode de destabilizare”.

„Războiul rus împotriva Ucrainei reprezintă cea mai mare amenințare la adresa ordinii mondiale”, a continuat Nausėda, avertizând că ambițiile Moscovei depășesc granițele Ucrainei.

El a menționat, de asemenea, incursiunile dronelor ruse în spațiul aerian lituanian, precum și intensificarea activităților de dezinformare și sabotaj.

„Teribil pentru Rusia”

Declarațiile lui Nausėda au venit în contextul în care secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a afirmat că Rusia are rezultate slabe în conflict, dar a subliniat că, în cele din urmă, războiul va necesita o soluție negociată.

„Acest război nu este benefic pentru niciuna dintre părți. Evident, nu este benefic pentru Ucraina și este teribil pentru Rusia”, a declarat Rubio marți, într-un interviu acordat postului de radio WABC.

„Adică, nu se descurcă bine în acest război. Pur și simplu nu se descurcă”, a adăugat el.

Rubio a afirmat că Washingtonul va continua să colaboreze atât cu Kievul, cât și cu Moscova pentru a găsi o oportunitate de negociere. „Acest război va trebui să ia sfârșit la un moment dat”, a spus el.

„Nu se va încheia printr-o victorie militară zdrobitoare a uneia dintre părți. Se va încheia printr-un acord negociat.”

El a adăugat că ajungerea la un acord cât mai repede ar însemna „mai puține victime și mai puține distrugeri”.

Nausėda a făcut apel la un efort comun pentru a aduce Ucraina mai aproape de victorie, afirmând: „Numai o victorie finală a Ucrainei, care să-i asigure suveranitatea, independența și integritatea teritorială, poate garanta pacea și securitatea globală, precum și credibilitatea Cartei ONU.”

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2026-09-21-2255
1
Călin Georgescu a fost reținut și dus în arest. Anunțul oficial al DIICOT. Ce documente...
INSTANT_CALIN_GEORGESCU_DIICOT_016_INQUAM_Photos_George_Calin
2
Traian Băsescu, despre reținerea lui Călin Georgescu: „Este un spectacol care are la bază...
2026-09-21-2255
3
„Să deconspir tot sistemul, inclusiv pe Simion”. Cum i-a descris Călin Georgescu lui...
nicusor dan inquam george calin
4
Nicușor Dan, după reținerea lui Călin Georgescu: Cei care nu au încredere în justiţie...
Arnaud Denis 2
5
Actorul Arnaud Denis a fost eutanasiat la 43 de ani: „Un om știe în adâncul sufletului...
"Vor să-mi închidă clinica!" Gigi Becali a ieșit și a spus totul: "E o boală rară!"
Digi Sport
"Vor să-mi închidă clinica!" Gigi Becali a ieșit și a spus totul: "E o boală rară!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Andy Burnham
Andy Burnham acuză Rusia că exploatează Brexitul. Mesaj la ONU despre războiul informațional rus: „Au folosit boți și site-uri false”
Alexander Stubb
Președintele Finlandei, către ruși: „Voi nu veți câștiga acest conflict. Așa că haideți să încercăm să-i punem capăt”
UNGA81 General Debate Opens - 22 Sep 2026
SUA și Iranul au avut primele discuții din iunie, după amenințarea lui Donald Trump cu „anihilarea” Republicii Islamice
Război în Ucraina.
Volodimir Zelenski avertizează că Rusia pregătește un nou atac masiv asupra Ucrainei
Secretarul de stat american Marco Rubio gesticuleaza cu mana la o coferinta
Marco Rubio spune cum se va încheia războiul Rusiei împotriva Ucrainei: „Uneori ceea ce este logic nu se întâmplă neapărat”
Recomandările redacţiei
Screenshot 2026-09-23 133107
Victor Ponta lansează scenariul Grindeanu-Simion, dacă Guvernul...
monede euro
Euro a atins un nou maxim istoric față de leu. Moneda europeană este...
INSTANT_DECLA_SIEGFRIED_MURESAN_004_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Siegfried Mureșan propune un Guvern cu trei vicepremieri. „Singurul...
benzinarie motorina pompa carburanti
Record istoric la pompă: benzina a depășit pragul de 10 lei pe litru...
Ultimele știri
Daniel Dăianu avertizează că alegerile anticipate pot duce la retrogradarea României: „Ne jucăm cu focul”
Victor Ponta nu-i dă șanse lui Siegfried Mureșan să treacă de Parlament: „Cred că nici el nu vrea să fie votat”
China a lansat patru misiuni spaţiale diferite în interval de 45 de ore. Toate patru şi-au îndeplinit cu succes obiectivele
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
3 zodii scapă de o perioadă grea din 23 septembrie 2026. Sezonul Balanței le aduce liniștea de care aveau...
Cancan
Monica Gabor, de nerecunoscut la 39 de ani. Unde s-a angajat, după ce și-a falimentat toate afacerile din SUA
Fanatik.ro
Andrei Nicolescu, întrebat de Daniel Șendre: De ce durează doi ani să afli sigla pe care o vor suporterii lui...
editiadedimineata.ro
România și Republica Moldova, acord de cooperarea electorală. Securitatea cibernetică și dezinformarea...
Fanatik.ro
Drama tânărului care se poate lăsa de fotbal după accidentul echipei Dinamo 2 de la Câmpulung: „Mulțumesc lui...
Adevărul
Cristian Pîrvulescu critică „spectacolul” din jurul lui Georgescu: „DIICOT nu trebuie să se joace”
Playtech
Unde au ajuns banii din dosarul în care apare Călin Georgescu. Traseul celor peste un milion de euro
Digi FM
Un actor de 43 de ani a fost eutanasiat, după o operație care i-a distrus viața. Durerile deveniseră...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gabriela Ruse, dezgustată de ce s-a întâmplat după victoria cu Lys, de la Seul
Pro FM
Theo Rose recunoaște cât de tare o consumă cariera: "Vomit, nu dorm, mă enervez". Fiul și soțul sunt liniștea...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Cauza oficială a morții actriței Hayden Panettiere, dezvăluită. Anunțul medicilor legiști
Adevarul
Marile viaducte așteptate în 2026. Cum arată structurile record construite pe autostrăzile Transilvania și...
Newsweek
Siegfried Mureșan anunță creșteri de pensii și de salarii. Despre ce sume ar putea fi vorba
Digi FM
Ce spune Nicușor Dan despre riscul unui atac al Rusiei asupra NATO: „Trebuie să fim pregătiți”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce au în comun oamenii care îmbătrânesc sănătos. 4 obiceiuri simple care pot face diferența
Digi Animal World
Reacția unei pisici vagaboande după ce a fost numită „urâtă”. Imaginile sunt virale: „Ce divă!”
Film Now
Clauza neobișnuită pe care Sharon Stone a impus-o la Hollywood. Experiența degradantă din anii '80 care a...
UTV
Romina Gingașu a șters fotografiile cu Piero Ferrari. Ce spune despre zvonurile despărțirii: „Suntem mai...