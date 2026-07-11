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Video Rusia a piratat camere video civile de pe rutele logistice din țările NATO, pentru a monitoriza transporturile militare către Ucraina

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Cameră de supraveghere. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Din articol
Metodă În mai 2025, britanicii avertizau că și camere din România au fost folosite

Hackerii ruși au piratat camere de supraveghere conectate la internet, inclusiv un număr redus amplasate de-a lungul rutelor militare din Țările de Jos, au informat agențiile de informații olandeze. Aceste breșe de securitate i-au permis Rusiei să culeagă informații privind rutele de transport militar și echipamentele de apărare livrate Ucrainei, relatează nltimes.nl.

Concluziile provin dintr-o anchetă comună a Serviciului General de Informații și Securitate (AIVD) și a Serviciului Militar de Informații și Securitate (MIVD). Agențiile au precizat că hackerii au vizat camerele IP, care pot fi accesate și vizualizate de la distanță prin internet. Printre aceste sisteme se aflau și camere utilizate de companii.

Hackerii statului rus desfășoară sistematic operațiuni de spionaj digital împotriva camerelor accesibile prin internet; așa-numitele camere IP. Operațiunea rusă vizează statele europene membre NATO, inclusiv Olanda și Ucraina. Acest lucru reiese din informațiile furnizate de Serviciul General de Informații și Securitate (AIVD) și Serviciul Militar de Informații și Securitate (MIVD). 

Prin această metodă de spionaj, hackerul obține informații relevante pentru Rusia. Exemplele includ rutele de transport militar sau tipul de arme și echipamente furnizate Ucrainei. În ancheta lor, serviciile au observat că un număr mic de camere de pe rutele militar-logistice din Olanda au fost, de asemenea, piratate în timpul acestei operațiuni internaționale rusești de amploare. Organizațiile cu camere IP pe aceste rute au fost ulterior avertizate pentru a putea lua măsuri.

Serviciile avertizează de mult timp că Rusia este interesată de rute militar-logistice. Ca țară de tranzit, Olanda este o țintă cheie pentru spionaj din cauza amplasării sale și sprijinului pe care îl oferă Ucrainei.

Metodă

Operațiunile vizează camere independente accesibile prin internet, care pot fi vizualizate de la distanță. Este vorba despre camere pentru uz privat, de exemplu, de către companii.

Diverse servicii sunt disponibile pe internet care permit scanarea ușoară, rapidă și specifică a unui mediu în căutarea de dispozitive. Pe baza caracteristicilor dispozitivelor, cum ar fi numele mărcii, camerele IP pot fi apoi identificate.

Odată ce camera IP a fost identificată, atacatorul rău intenționat poate încerca să obțină acces la aceasta prin intermediul internetului. Acest lucru este adesea relativ ușor de făcut, deoarece multe camere IP conectate la internet nu sunt suficient de securizate. De exemplu, acestea au adesea parole implicite, firmware învechit și configurații implicite. 

Camerele de supraveghere piratate amplasate de-a lungul rutelor militare ar putea oferi Rusiei informații despre mișcările transporturilor militare. De asemenea, acestea ar putea dezvălui transporturi de echipamente de apărare destinate Ucrainei.

Ancheta a dezvîluit că acestecamere IP sunt adesea ușor de piratat. Multe dintre ele sunt slab securizate, deoarece utilizează în continuare parole implicite sau firmware învechit. AIVD și MIVD au avertizat companiile situate de-a lungul rutelor militare, pentru ca acestea să-și poată consolida măsurile de securitate.

Agențiile de informații au avertizat în repetate rânduri că Rusia este interesată de rutele de aprovizionare militare. Acestea au afirmat că Țările de Jos reprezintă o țintă importantă pentru spionaj, datorită rolului său de țară de tranzit și sprijinului acordat Ucrainei.

Agențiile au precizat că utilizarea de către Rusia a camerelor IP piratate nu se limitează la Țările de Jos. Acestea au afirmat că tactica este folosită în mod sistematic și în alte țări membre ale NATO și ale UE. Rusia folosește această metodă și pentru a desfășura activități de spionaj în Ucraina.

În mai 2025, britanicii avertizau că și camere din România au fost folosite

În mai 2025, serviciile de informații ale Regatului Unit și aliații acestora au acuzat Rusia că a încercat să acceseze ilegal camerele de supraveghere de la frontieră, inclusiv din România, pentru a spiona și a perturba fluxul de ajutoare occidentale către Ucraina, scria The Guardian.

O unitate a serviciilor de informații militare ruse este suspectată că a utilizat mai multe metode pentru a viza organizațiile care oferă "asistență externă", inclusiv prin compromiterea camerelor de supraveghere aflate la punctele de trecere a frontierei, în gări și în apropierea instalațiilor militare.

Aproximativ 10.000 de camere de supraveghere ar fi fost accesate, dintre care 80% se aflau în Ucraina, 10% în România.

Conform serviciilor secrete britanice, aproximativ 10.000 de camere de supraveghere ar fi fost accesate în apropierea unor instalații militare și gări, dintre care 80% se aflau în Ucraina, iar 10% în România. De asemenea, 4% din camerele compromise erau în Polonia, 2,8% în Ungaria, iar 1,7% în Slovacia. Nu au fost oferite detalii despre locațiile restului de camere vizate. Se susținea că atacul a permis accesarea de capturi video din aceste surse.

Editor : M.C

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