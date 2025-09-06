Live TV

Rusia a publicat o listă a aplicațiilor locale care vor funcționa fără internet mobil. Nu sunt WhatsaApp, Telegram sau YouTube

Rusia a publicat o listă cu aplicații de social media, de transport și alte aplicații dezvoltate la nivel local, care, potrivit autorităților, vor continua să funcționeze în timpul întreruperilor de internet mobil - întreruperi care au fost adesea ordonate pentru a perturba atacurile cu drone ucrainene, relatează Reuters.

Lista publicată vineri includea servicii guvernamentale online, piețe, sistemul de plăți electronice Mir și aplicația de mesagerie susținută de stat MAX. Aceasta omitea serviciile străine concurente, inclusiv WhatsApp, deținută de Meta Platforms.

Întreruperile vor afecta servicii concurente străine, precum WhatsApp, folosită de circa 97,8 de milioane de utilizatori din Rusia, Telegram, deținută de Pavel Durov, originar din Rusia, situată pe locul doi cu 90,9 milioane de utilizatori, și platforma YouTube, transmite Reuters.

Ministerul Dezvoltării Digitale a declarat că are o „soluție tehnică specială” pentru a permite aplicațiilor locale să funcționeze în continuare. „Această măsură va reduce inconvenientele cauzate cetățenilor de întreruperile internetului mobil necesare pentru a asigura securitatea”, a adăugat acesta.

Nu a făcut nicio mențiune despre Ucraina sau drone. Guvernatorii din regiunile de frontieră ale Rusiei au afirmat în mod regulat că întreruperile erau necesare pentru a împiedica atacurile care utilizează internetul pentru a naviga către țintele lor.

Rusia a fost, de asemenea, din ce în ce mai interesată să promoveze serviciile de internet autohtone și să-și sporească controlul asupra spațiului online local.

A restricționat aplicațiile străine, ca parte a unui conflict mai amplu între Moscova și platformele tehnologice străine, care s-a intensificat de la începutul războiului din Ucraina în 2022.

Serviciile de monitorizare online au raportat o creștere a numărului de utilizatori de internet ruși care s-au plâns de conectivitatea slabă la WhatsApp și de întreruperile periodice ale serviciilor mobile în această vară.

Ministerul a declarat că a întocmit lista identificând „cele mai populare și semnificative servicii și site-uri web rusești din punct de vedere social”.

MAX, care a fost dezvoltat de VK și care acum vine preinstalat pe toate telefoanele mobile și tabletele vândute în Rusia, a declarat săptămâna aceasta că are 30 de milioane de utilizatori.

 

 

 

 

 

 

