Live TV

Rusia a redistribuit sistemele de apărare aeriană din Cercul Polar Arctic pentru a respinge dronele ucrainene

Data publicării:
SAINT PETERSBURG, RUSSIA - APRIL 28, 2022: The missile launcher of the S-400 Triumph anti-aircraft missile system. The rehearsal of the
Publicația a precizat că majoritatea sistemelor redislocate sunt baterii de rachete de apărare aeriană de tip S-300 și S-400. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Multe sisteme nu mai sunt vizibile Subțierea apărării în extremul nord

Rusia a redespășit sistemele de apărare aeriană din Cercul Polar Arctic către alte zone ale țării, pe fondul intensificării atacurilor ucrainene. Radio Liberty a menționat, într-un reportaj difuzat marți, că multe dintre sistemele de apărare aeriană situate în apropierea unor obiective strategice din extremul nord al Rusiei, care apăreau anterior pe imaginile din satelit, nu mai sunt vizibile, lăsând în urmă porțiuni de teren goale.

Printre exemple se numără baza aeriană Rogachevo din arhipelagul Novaia Zemlia, din regiunea arctică a Rusiei, unde echipamentele care apăreau într-o imagine din satelit din 2015 nu mai sunt vizibile în 2026.

De asemenea din Severodvinsk, oraș rusesc în zona arctică, au fost mutate după august 2024, relatează Kyiv Post.

În același timp, în zonele din apropierea rafinăriei petroliere din Saratov, port important în centrul Rusiei, s-a înregistrat o creștere bruscă a numărului de baterii de apărare aeriană în august 2025. Cu doi ani înainte aici nu exista niciuna.

Multe sisteme nu mai sunt vizibile

Multe dintre sistemele de apărare aeriană situate în apropierea unor obiective strategice din extremul nord al Rusiei, care apăreau anterior pe imaginile din satelit, nu mai sunt vizibile, lăsând în urmă porțiuni de teren goale, relatează și Radio Europa Liberă.

Date despre mutarea acestora au fost reflectare într-o relatare a publicației The Barents Observer care a anunțat decesului locotenent-colonelului Vladimir Spiridonov. Comandant al unui sistem de rachete S-400, Spiridonov a decedat în aprilie 2024 în Crimeea, unde sistemul defensiv a fost mutat.

Deși aceste sisteme au constituit un pilon al apărării aeriene a Rusiei, alături de sisteme mai avansate precum Pantsir, ele sunt folosite și ca rachete sol-sol împotriva Ucrainei în timpul raidurilor aeriene de amploare.

O cercetare open-source citată de publicație a arătat că această redistribuire semnifică o „schimbare fundamentală” în doctrina rusă de apărare aeriană.

Publicația a precizat că majoritatea sistemelor redislocate sunt baterii de rachete de apărare aeriană de tip S-300 și S-400.

„Analiza a relevat că, dintre unitățile S-300/400, care înainte de război cuprindeau aproximativ 116 batalioane și 927 de lansatoare TEL (transporter-erector), 580 de lansatoare TEL, echivalente cu aproximativ 72 de batalioane, au fost mutate de la posturile lor permanente”, se arată în studiu.

„Multe dintre aceste mutări au avut loc din districtele militare de Est, Central și Leningrad, care se află la mare distanță de Ucraina”, se mai precizează în studiu.

„Deplasarea sistemelor S-300/400 nu reprezintă doar o redistribuire a forțelor. Structura pe mai multe niveluri pe care Rusia a construit-o a fost subminată în mod semnificativ, „bula” A2/AD [Anti-Access/Area Denial] care a asigurat descurajarea strategică împotriva NATO s-a redus, iar apărarea aeriană sol-aer din cadrul strategiei „Bastion” a fost slăbită, forțând o transformare a structurii de apărare”, adaugă sursa citată.

Subțierea apărării în extremul nord

Katarzyna Zysk, profesoară la Institutul Norvegian de Studii de Apărare, a declarat pentru Radio Liberty că subțierea apărării în extremul nord sugerează că Moscova nu anticipează escaladări iminente în regiune.

„Acest lucru sugerează că Rusia nu anticipează un atac iminent la scară largă în regiunea extremului nord și consideră că poate reduce protecția în acea zonă fără a-și asuma un risc inacceptabil”, a spus Zysk.

Descoperirea survine pe fondul intensificării atacurilor ucrainene asupra instalațiilor petroliere rusești, care au dus la o criză extinsă a combustibilului.

Bloomberg, într-un articol publicat luni, a afirmat că Ucraina a lovit probabil cel puțin 24 dintre cele 34 de rafinării mari ale Rusiei în cadrul a 50 de atacuri desfășurate în ultimele 100 de zile.

Citatând date de monitorizare furnizate de EA Analytics, agenția de știri a precizat că rata de prelucrare a țițeiului în Rusia a scăzut la 3,91 milioane de barili pe zi – cel mai scăzut nivel din 2005.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
liviu dragnea
2
Dragnea spune că doi lideri PSD l-au vizitat înainte de a da jos Guvernul Bolojan: Au...
INSTANT_PARLAMENT_CITIRE_MOTIUNE_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Sondaj IRES: Pe cine ar trimite românii în Parlament, dacă duminică ar fi alegeri. Câte...
N14 PEIU ANTICIPATE SI TRADATORI-SINC_00967
4
Petrișor Peiu: Sorin Grindeanu trebuie să primească o lecție simplă. Liderul AUR spune că...
soldații ruși folosesc un lansator de rachete multiple în direcția Herson
5
Fost diplomat american: „Trump își dă seama că Ucraina va fi, cel mai probabil...
FOTO Jude Bellingham l-a pălmuit pe Valentin Barco, după Anglia - Argentina 1-2: imagini de necrezut la Cupa Mondială 2026
Digi Sport
FOTO Jude Bellingham l-a pălmuit pe Valentin Barco, după Anglia - Argentina 1-2: imagini de necrezut la Cupa Mondială 2026
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Soldat rus trupe speciale
„Pachete de securitate pentru dictatori”. Expansiunea Rusiei în Africa a devenit o prioritate, în ciuda războiului din Ucraina
vladimir putin
Putin se confruntă cu cinci noi probleme de când a declanșat invazia în Ucraina (Bloomberg)
petrol gaz rusia importuri UE
UE contribuie la finanțarea războiului lui Putin. Europa cumpără mai mult gaz rusesc ca niciodată: una spune, alta face
Petrolier rus atacat în Marea Azov
De ce ard petrolierele rusești în Marea Azov și ce încearcă Ucraina să obțină
FILE PHOTO: IAEA expert mission visits Zaporizhzhia Nuclear Power Plant
Inginerul-şef al centralei nucleare Zaporojie a fost ucis într-un atac cu drone, anunță autoritățile ruse
Recomandările redacţiei
nave militare americane și iraniene
Cum pot SUA și Iranul să rezolve problema Strâmtorii Ormuz odată...
faza de joc din meciul anglia - argentina
CM 2026. Argentina a învins Anglia și va juca finala turneului...
romani morti alpi
Povestea celor doi alpiniști români, morți de ziua lor în Alpi. Emil...
Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei gesticuleaza
Ciucu: „Nu trebuie să ne fie frică de anticipate, este votul...
Ultimele știri
Anchetă la Cluj, după ce o clinică stomatologică din Turcia ar fi anunțat consultații într-un hotel din oraș. Ce spune firma acuzată
De la instrumente de nișă la elemente esențiale ale războiului modern: Europa mizează pe drone pentru securitatea continentului
Ce analize și consultații sunt gratuite în 2026. Lista serviciilor medicale decontate inclusiv pentru persoanele neasigurate
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A intrat în comă în luna de miere și s-a trezit după trei luni: "M-am întors din morți". Medicii nu credeau...
Cancan
Influencerița Gabriela și iubitul ei, împușcați MORTAL în propria lor casă! Criminalii sunt de negăsit
Fanatik.ro
Finala CM 2026, Spania – Argentina, ar putea fi amânată. ”Vești șocante din SUA”
editiadedimineata.ro
Același chatbot, răspunsuri diferite: cum influențează limba comportamentul inteligenței artificiale
Fanatik.ro
S-a retras de la naționala Braziliei, dar a făcut o investiție spectaculoasă. Pe ce a dat Neymar 26 de...
Adevărul
Nuntă în familia a doi dintre cei mai bogați români. Cine sunt mirii care se căsătoresc la Iași și ce averi...
Playtech
ANAF extinde controalele fiscale pentru persoanele fizice. Cine poate intra în vizorul inspectorilor...
Digi FM
Maria Dragomiroiu, mesaj emoționant la 16 ani de la moartea Mădălinei Manole: „Ești în rugăciunile mele în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Vești șocante din SUA”: finala Cupei Mondiale 2026, Spania - Argentina, ar putea fi amânată
Pro FM
Ce face Anca Țurcașiu când nu este pe scenă. Imaginile inedite făcute publice i-au cucerit pe fani: „Ca la 20...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
La 14 ani de la divorțul de Tom Cruise, Katie Holmes pare că iubește din nou. Cine este bărbatul cu care a...
Adevarul
Tot mai mulți români cer băncilor înapoi comisioanele și dobânzile. Cum îți poți recupera banii fără proces
Newsweek
Totul despre vechimea în muncă la pensie. Care perioade sunt contributive și care nu? Când poți iesi la pensie
Digi FM
Reactivarea lui Dragnea aruncă în aer conducerea PSD. Ultimele zile ale lui Sorin Grindeanu la șefia...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Povestea incredibilă a unui bărbat declarat mort timp de 107 minute. Ce susține că a văzut în lumea de dincolo
Digi Animal World
Un urs a intrat într-un hotel la 5 dimineața, a băut apă din hol și a dat buzna peste turiști în cameră...
Film Now
„Dumnezeule, făceam asta când eram niște copii”. Charlize Theron, cuvinte dulci despre unul dintre actorii ei...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...