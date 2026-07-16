Rusia a redistribuit sistemele de apărare aeriană din Cercul Polar Arctic pentru a respinge dronele ucrainene

Rusia a redespășit sistemele de apărare aeriană din Cercul Polar Arctic către alte zone ale țării, pe fondul intensificării atacurilor ucrainene. Radio Liberty a menționat, într-un reportaj difuzat marți, că multe dintre sistemele de apărare aeriană situate în apropierea unor obiective strategice din extremul nord al Rusiei, care apăreau anterior pe imaginile din satelit, nu mai sunt vizibile, lăsând în urmă porțiuni de teren goale.

Printre exemple se numără baza aeriană Rogachevo din arhipelagul Novaia Zemlia, din regiunea arctică a Rusiei, unde echipamentele care apăreau într-o imagine din satelit din 2015 nu mai sunt vizibile în 2026.

De asemenea din Severodvinsk, oraș rusesc în zona arctică, au fost mutate după august 2024, relatează Kyiv Post.

În același timp, în zonele din apropierea rafinăriei petroliere din Saratov, port important în centrul Rusiei, s-a înregistrat o creștere bruscă a numărului de baterii de apărare aeriană în august 2025. Cu doi ani înainte aici nu exista niciuna.

Multe sisteme nu mai sunt vizibile

Multe dintre sistemele de apărare aeriană situate în apropierea unor obiective strategice din extremul nord al Rusiei, care apăreau anterior pe imaginile din satelit, nu mai sunt vizibile, lăsând în urmă porțiuni de teren goale, relatează și Radio Europa Liberă.

Date despre mutarea acestora au fost reflectare într-o relatare a publicației The Barents Observer care a anunțat decesului locotenent-colonelului Vladimir Spiridonov. Comandant al unui sistem de rachete S-400, Spiridonov a decedat în aprilie 2024 în Crimeea, unde sistemul defensiv a fost mutat.

Deși aceste sisteme au constituit un pilon al apărării aeriene a Rusiei, alături de sisteme mai avansate precum Pantsir, ele sunt folosite și ca rachete sol-sol împotriva Ucrainei în timpul raidurilor aeriene de amploare.

O cercetare open-source citată de publicație a arătat că această redistribuire semnifică o „schimbare fundamentală” în doctrina rusă de apărare aeriană.

Publicația a precizat că majoritatea sistemelor redislocate sunt baterii de rachete de apărare aeriană de tip S-300 și S-400.

„Analiza a relevat că, dintre unitățile S-300/400, care înainte de război cuprindeau aproximativ 116 batalioane și 927 de lansatoare TEL (transporter-erector), 580 de lansatoare TEL, echivalente cu aproximativ 72 de batalioane, au fost mutate de la posturile lor permanente”, se arată în studiu.

„Multe dintre aceste mutări au avut loc din districtele militare de Est, Central și Leningrad, care se află la mare distanță de Ucraina”, se mai precizează în studiu.

„Deplasarea sistemelor S-300/400 nu reprezintă doar o redistribuire a forțelor. Structura pe mai multe niveluri pe care Rusia a construit-o a fost subminată în mod semnificativ, „bula” A2/AD [Anti-Access/Area Denial] care a asigurat descurajarea strategică împotriva NATO s-a redus, iar apărarea aeriană sol-aer din cadrul strategiei „Bastion” a fost slăbită, forțând o transformare a structurii de apărare”, adaugă sursa citată.

Subțierea apărării în extremul nord

Katarzyna Zysk, profesoară la Institutul Norvegian de Studii de Apărare, a declarat pentru Radio Liberty că subțierea apărării în extremul nord sugerează că Moscova nu anticipează escaladări iminente în regiune.

„Acest lucru sugerează că Rusia nu anticipează un atac iminent la scară largă în regiunea extremului nord și consideră că poate reduce protecția în acea zonă fără a-și asuma un risc inacceptabil”, a spus Zysk.

Descoperirea survine pe fondul intensificării atacurilor ucrainene asupra instalațiilor petroliere rusești, care au dus la o criză extinsă a combustibilului.

Bloomberg, într-un articol publicat luni, a afirmat că Ucraina a lovit probabil cel puțin 24 dintre cele 34 de rafinării mari ale Rusiei în cadrul a 50 de atacuri desfășurate în ultimele 100 de zile.

Citatând date de monitorizare furnizate de EA Analytics, agenția de știri a precizat că rata de prelucrare a țițeiului în Rusia a scăzut la 3,91 milioane de barili pe zi – cel mai scăzut nivel din 2005.

Editor : M.C