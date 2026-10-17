Rusia a revenit la masa negocierilor G20 din Bangkok, la invitația SUA, stârnind nemulțumirea Europei

Ministrul rus de Finanțe a participat joi la o reuniune a Grupului celor 20 (G20) la Bangkok, aceasta fiind a doua sa prezență fizică la acest eveniment de la invazia din Ucraina, în 2022, ceea ce pune la încercare măsura în care apropierea dintre Washington și Moscova va tensiona relațiile cu Europa, scrie CNBC.

Anton Siluanov și viceguvernatoarea Băncii Rusiei, Elizaveta Danilova, au fost incluși pe lista delegaților Rusiei la reuniunile miniștrilor de Finanțe și ale guvernatorilor băncilor centrale, organizate cu ocazia reuniunilor anuale ale FMI și Băncii Mondiale de la Bangkok, Thailanda, potrivit unui plan de așezare la masă consultat de CNBC. Siluanov a participat la reuniune, potrivit unei persoane familiarizate cu situația.

Conform documentului cu planul de amplasare, delegații ruși au fost așezați între participanții din Coreea de Sud și Emiratele Arabe Unite.

Ministrul german de Finanțe, Lars Klingbeil, a fost, de asemenea, menționat ca participant. La reuniunea miniștrilor de Finanțe din cadrul G20, care a avut loc în august la Asheville, Carolina de Nord, acesta i-a spus lui Siluanov că Moscova trebuie să pună capăt războiului și a refuzat să pozeze alături de el într-o fotografie de grup. Fotografia de grup tradițională a fost realizată în cele din urmă fără delegația rusă, după ce oficialii europeni au protestat.

Klingbeil, care s-a opus eforturilor SUA de a readuce Rusia pe scena internațională, se pare că a declarat după reuniunea de joi că „nu se va pretinde că Rusia se întoarce acum ca membru normal al G20 și că își va ocupa pur și simplu locul la masă din nou - nici cu mine, nici cu ceilalți europeni”.

Locul Rusiei la masa negocierilor pune la încercare cât de mult poate Washingtonul să reducă presiunea asupra Moscovei fără a se rupe de aliații săi europeni. SUA, care au preluat președinția G20 în acest an, l-au primit din nou pe ministrul rus de Finanțe la discuțiile financiare, după ani de izolare ca urmare a invaziei din Ucraina.

Administrația Trump a propus, de asemenea, un acord pentru ridicarea temporară a sancțiunilor asupra importurilor de motorină din Rusia până în aprilie, atrăgând critici din partea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski și a aliaților europeni. Dombrovskis a declarat miercuri pentru CNBC că „acum nu este momentul să se relaxeze sancțiunile împotriva Rusiei”.

Într-o declarație emisă după întâlnirile de joi, ministrul australian de Finanțe, Jim Chalmers, a afirmat că închiderea Strâmtorii Ormuz de către Iran și atacurile asupra navelor comerciale „trebuie să înceteze”. Aceste consecințe „sunt agravate de războiul neprovocat și nejustificat al Rusiei în Ucraina”, a spus el, adăugând că Australia solicită Rusiei să pună capăt războiului și să respecte suveranitatea Ucrainei.

Miniștrii de Finanțe au încheiat reuniunea fără un comunicat comun, subliniind divergențele persistente dintre membri cu privire la conflictul din Orientul Mijlociu, dezechilibrele comerciale și războiul Rusiei cu Ucraina. Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, care în mod normal ar fi prezidat discuțiile, a lipsit de la reuniuni pentru a rămâne la Washington.

Reuniunea de la Asheville s-a încheiat, de asemenea, fără un comunicat, după ce China s-a opus formulărilor referitoare la mai multe chestiuni, inclusiv eforturile de a corecta excedentele comerciale globale excesive. În schimb, SUA au emis o declarație a președinției susținută de toți membrii prezenți, cu excepția Chinei, Bessent numind China „disidentul”.

Reuniunea miniștrilor de finanțe de joi ar fi putut contribui la punerea bazelor unei coordonări îmbunătățite în ceea ce privește o serie de provocări globale, inclusiv problemele energetice generate de conflictul din Orientul Mijlociu și îngrijorările legate de datoria publică record din economiile avansate. Se așteaptă ca liderii să se reunească la următorul summit al G20, care va avea loc la Miami în decembrie.

Editor : M.C