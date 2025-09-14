Live TV

Rusia a testat o rachetă hipersonică Zircon în timpul exerciţiilor „Zapad”. Moscova vrea să o echipeze pe nave și submarine nucleare

Data publicării:
Launch of Tsirkon (Zircon) missile from Admiral Gorshkov frigate.
Lansarea unei rachete hipersonice Zircon de către o navă a marinei ruse. Foto: Profimedia Images

Rusia a lansat racheta de croazieră hipersonică Zircon către o ţintă din Marea Barents în timpul exerciţiilor militare Zapad, a anunţat duminică Ministerul rus al Apărării, relatează Interfax. Racheta este nouă, are o rază de acţiune de 1.000 de km şi se deplasează de 10 ori mai repede decât viteza sunetului, ceea ce o face greu de reperat şi doborât de apărarea antiaeriană, susţine Moscova. Racheta ar fi fost folosită deja în războiul din Ucraina încă de anul trecut. 

„Conform datelor obiective de monitorizare primite în timp real, ţinta a fost distrusă printr-o lovitură directă”, a declarat ministerul, conform News.ro. 

Tirul cu racheta hipersonică Zircon asupra ţintei maritime a fost efectuat de echipajul fregatei „Amiral Golovko”, se arată în comunicatul Ministerului Apărării, care precizează că zona de tragere a rachetelor a fost închisă în prealabil pentru navigaţia civilă şi zborurile aeriene. 

Potrivit informaţiilor furnizate de armata rusă, indicaţiile de ţintire pentru fregata care a tras cu racheta Zircon asupra poziţiei au fost date de un avion Tu-142. 

Zircon este o nouă rachetă hipersonică maritimă rusă. În aprilie, Vladimir Putin, a declarat că racheta are o rază de acţiune de peste 1.000 km şi o viteză de până la 10 Mach (Mach – viteza sunetului). 

Racheta ar fi fost folosită deja încă de anul trecut în atacurile ruseşti asupra Ucrainei. 

Conform datelor oficiale, primul suport de suprafaţă pentru rachetele Zircon a fost nava „Amiral Gorşkov” din Flota Nordică, dar duminică ministerul a anunţat că intenţionează să echipeze cu rachete Zircon şi alte nave de suprafaţă ruseşti, precum şi submarinele nucleare. 

În cadrul exerciţiului „Zapad-2025” se exersează elemente de apărare a obiectivelor de coastă şi garnizoanelor Flotei Nordice, controlul grupărilor eterogene de forţe, precum şi utilizarea complexă a armelor de înaltă precizie, a modelelor promiţătoare şi moderne de armament şi tehnică militară. Forţele Flotei Nordice acţionează în zona maritimă arctică, a precizat Ministerul Apărării al Federaţiei Ruse.  

Exerciţiul strategic Zapad-2025 se desfăşoară în perioada 12-16 septembrie, în poligoane din Belarus şi Rusia, în Marea Baltică şi Marea Barents. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Skyranger blindat Boxer Rheinmetall
1
Șeful Rheinmetall: Nu are sens să tragi cu o armă de 500.000 de dolari împotriva unei...
gnshgns
2
Cine e Tyler Robinson, asasinul lui Charlie Kirk. FBI dezvăluie filmul crimei, ce mesaje...
erika kirk
3
Amenințarea văduvei lui Charlie Kirk: „Nu aveţi idee ce aţi dezlănţuit”
cutie postala
4
O angajată a Poștei a furat titluri de stat de peste un milion de lei. Femeia ar fi grav...
Kash Patel (C) speaks during a press conference
5
Ce înseamnă mesajul ciudat al șefului FBI către Charlie Kirk, după asasinarea...
A primit o lovitură de proporții, după ce a spus că nu le lasă celor 5 copii nimic din averea de 250.000.000 €
Digi Sport
A primit o lovitură de proporții, după ce a spus că nu le lasă celor 5 copii nimic din averea de 250.000.000 €
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Valeri Gherasimov la birou
Loialitate în loc de competență. Valeri Gherasimov, arhitectul...
guvern
Expiră plafonarea adaosului la alimentele de bază. Scandal nou în...
basescu ID263356_INQUAM_Photos_Elena_Covalenco
Traian Băsescu, despre alegerile din Republica Moldova: „Pe 28...
df
Avertizare ANM: Cod galben de vânt puternic și ploi torențiale în mai...
Ultimele știri
Oficialii americani și chinezi, întâlnire în Spania pentru a discuta disputele comerciale asupra vânzării TikTok. Ce urmăresc spaniolii
Beijingul avertizează Filipine să „înceteze imediat provocarea incidentelor și tensiunilor” în Marea Chinei de Sud
Când va fi gata spitalul de 135 de milioane de euro de la Oradea. Anunțul ministrului Sănătății
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
mig-31 cu racheta kinjal
Rusia a exersat lovituri cu rachete hipersonice „Kinjal”, în cadrul unor exerciţii militare deasupra Mării Barents
Mikola Statkevici
„Un adevărat erou al poporului”. Cine este prizonierul politic eliberat la cererea lui Trump, dar care refuză să părăsească Belarusul
Russian And Belarussian Troops Conduct Major Military Exercises
NATO, în alertă: Rusia şi Belarus încep exerciţiile militare Zapad. Polonia, Lituania şi Letonia au intensificat măsurile de securitate
zaharova
Rusia cere Poloniei să reexamineze decizia închiderii graniței cu Belarusul. „Etapă conflictuală, continuarea escaladării”
letonia harta
Letonia îşi închide timp de o săptămână spaţiul aerian de-a lungul frontierelor cu Rusia şi Belarus
Partenerii noștri
Pe Roz
Andie MacDowell refuză să se alinieze standardelor de frumusețe: „Să ni se ceară să arătăm tinere ne-a făcut...
Cancan
Ce i-a spus asasinul lui Charlie Kirk tatălui său înainte să se predea. Tyler Robinson era mormon!
Fanatik.ro
Care este mâncarea preferată Simonei Halep. Deși e milionară și a mâncat la cele mai scumpe restaurante din...
editiadedimineata.ro
O teoria a lui Stephen Hawking a fost în sfârșit confirmată
Fanatik.ro
Cât cheltuie lunar Cristi Borcea pentru a-i întreține pe cei nouă copii ai săi. Suma plătită de fostul şef de...
Adevărul
Val de reacții după ce o femeie a fost agresată verbal în Cluj pentru că vorbea în maghiară la telefon
Playtech
Ce conţine brânza telemea Milbona din Lidl? Ingredientele surpriză: 'Mi s-a zburlit pielea pe mine'
Digi FM
Actrița Lily Collins a stârnit îngrijorare cu talia extrem de subțire, la NYFW: "A fost mereu atât de slabă?"
Digi Sport
Walter Zenga, mesaj direct pentru Cristi Chivu, după ”nebunia” din Italia: ”Nu poate!”
Pro FM
Cum a apărut Iuliana Beregoi pe insula milionarilor. Tânăra artistă a făcut furori cu silueta sa: „Arăți ca o...
Film Now
Russell Crowe, relaxare la bustul gol pe o plajă din Spania, alături de iubita tinerică. Nu mai are mușchii...
Adevarul
Delicatesa uitată a gastronomiei românești. Era mândria oricărei bucătării boierești iar gustul său l-a...
Newsweek
Un pensionar a primit pensie scăzută cu 200 lei la Mica Recalculare. Surpriză neplăcută pe cupon
Digi FM
Ce a pățit Mădălina Ghenea la Milano din cauza unei șoferițe de taxi. Fiica ei a plâns toată ziua: "Poate fi...
Digi World
Substanța "toxică pentru fiecare celulă" pe care cei mai mulți încă o consumă. Ce spune un chirurg cardiac...
Digi Animal World
Ați mai văzut un raton beat? O asistentă l-a resuscitat. Animalul se îmbătase după ce a mâncat piersici...
Film Now
Leonardo DiCaprio, într-o nouă etapă după 50 de ani: "O iau mai ușor, dar sunt filme la care nu pot spune nu...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea