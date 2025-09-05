Live TV

Rusia acuză europenii că împiedică soluționarea conflictului din Ucraina

Data publicării:
Dmitri Peskov
Dmitri Peskov. Foto:: profimedia

Kremlinul a acuzat europenii că „împiedică” soluționarea conflictului din Ucraina, la o zi după reuniunea susținătorilor europeni ai Kievului dedicată garanțiilor de securitate pentru această țară, numită și Coaliția Voinței, relatează RFI.

„Europenii împiedică soluționarea conflictului din Ucraina. Ei nu contribuie la aceasta”, a afirmat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, într-un interviu acordat cotidianului rus Izvestia, acuzând Europa că „își continuă încercările” de a face din Ucraina „centrul a tot ceea ce este anti-rus”.

Peskov a mai spus că Moscova este „absolut” împotriva garanțiilor militare americane și europene oferite Ucrainei pentru securitatea sa.

„Străinii, în special contingentele militare europene și americane, pot asigura și garanta securitatea Ucrainei? Absolut nu, nu pot”, a declarat Dmitri Peskov, subliniind că Rusia trebuie să beneficieze și ea de garanții pentru securitatea sa.

Pe de altă parte, tot Peskov a declarat într-un interviu acordat agenției TASS că președintele rus Vladimir Putin îi este recunoscător liderului american Donald Trump pentru eforturile sale de pace și atitudinea constructivă.

La întrebarea dacă liderul rus este dezamăgit de omologul său american, Peskov a răspuns: „Putin apreciază foarte mult eforturile președintelui Trump. El apreciază natura constructivă a relației dintre ei”.

 

