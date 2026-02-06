Rusia acuză Ucraina că a bombardat ținte civile în Belgorod: „Au fost provocate pagube grave”

Bombardamentele nocturne ale Ucrainei au provocat „daune grave” în oraşul rus Belgorod, situat în apropierea frontierei, a declarat vineri dimineaţa guvernatorul regiunii, potrivit Reuters.

Vyacheslav Gladkov, într-un videoclip solemn postat pe Telegram după miezul nopţii, a declarat că oficialii oraşului ţineau o şedinţă de urgenţă pentru a elabora un plan de acţiune.

„Din păcate, nu vă pot spune bună seara, dragi prieteni”, a spus Gladkov în videoclipul înregistrat în întuneric aproape total.

„Inamicul a bombardat oraşul civil Belgorod. Toată lumea ştie că nu avem ţinte militare. Au fost provocate pagube grave. Am ieşit să mă uit în jur”, a mai afirmat el.

O postare pe canalul neoficial rus de Telegram Mash, care are surse în serviciile de securitate, a afirmat că rachetele au lovit oraşul situat la aproximativ 40 km de graniţa cu Ucraina şi că alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă în unele cartiere.

Forţele ucrainene au atacat în mod regulat Belgorodul şi zonele învecinate din regiune de la invazia Rusiei din februarie 2022 asupra vecinului său mai mic.

Joi au avut loc negocieri între Ucraina şi Rusia mediate de SUA, la Abu Dhabi. Kievul și Moscova au făcut un schimb important de prizonieri şi au convenit să reia discuțiile în curând.

Trimisul special al preşedintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, a declarat că delegaţiile din SUA, Ucraina şi Rusia au convenit asupra unui schimb de 314 prizonieri de război, care a avut loc joi. A fost primul schimb de acest fel în cinci luni.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că unii dintre prizonierii de război eliberaţi au fost deţinuţi timp de aproape patru ani. El a spus că următoarea rundă de negocieri va avea loc în curând, probabil în Statele Unite, potrivit Reuters,

Editor : C.L.B.