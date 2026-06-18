Rusia acuză Ucraina că a ucis un angajat al centralei nucleare Zaporojie într-un atac cu drone

Rusia a acuzat joi Ucraina că, în urma unui atac cu drone, a ucis un angajat al centralei nucleare Zaporojie, aflată sub control rusesc pe teritoriul ucrainean, în timp ce un alt angajat al centralei a fost grav rănit, transmite Reuters.

Ucraina nu a reacţionat imediat şi Reuters nu a putut verifica independent acuzaţia, formulată de directorul agenţiei nucleare de stat ruse Rosatom, Alexei Lihacev, notează Agerpres.

Potrivit acestuia, drone ucrainene au atacat miercuri oraşul din apropiere Energodar, unde locuiesc majoritatea angajaţilor centralei. Unul dintre aceşti angajaţi, care lucra la un atelier de reparaţii, a fost ucis, iar în prezent medicii luptă să salveze viaţa unui al doilea angajat rănit în acelaşi atac, a afirmat oficialul rus.

„Este vorba despre personalul esenţial al centralei, de care depinde direct operarea echipamentelor”, a adăugat directorul societăţii Rosatom. Conform autorităţilor ruse, un alt angajat al aceleiaşi centrale a fost ucis în aprilie, tot într-un atac ucrainean cu drone.

Ocupată de trupele ruse în martie 2022, centrala nucleară Zaporojie, cea mai mare din Europa, se află în zona oraşului ucrainean Energodar, aproape de linia frontului din sud-estul Ucrainei. Centrala funcţionează cu personal ucrainean, iar Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) are permanent o echipă de experţi la faţa locului.

Zona centralei a fost de mai multe ori lovită de obuze şi drone, atacuri pentru care trupele ruse şi cele ucrainene s-au acuzat reciproc şi care riscă să provoace un dezastru nuclear cum a fost cel de la Cernobîl. Centrala a fost astfel deconectată în mod repetat de la sursele externe de alimentare cu energie electrică, necesare răcirii reactoarelor, situaţii rezolvate punctual prin pornirea generatoarelor diesel.

Editor : C.L.B.