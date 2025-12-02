Live TV

Rusia afirmă că a capturat două orașe ucrainene aflate pe linia frontului, Kievul nu confirmă. De ce Kremlinul a făcut anunțul acum

Pokrovsk
Comandanții militari i-au comunicat președintelui Vladimir Putin, în declarații raportate luni, că forțele ruse au capturat orașele ucrainene Pokrovsk și Vovchansk, aflate pe linia frontului, și că avansează în alte zone, fapt pe care acesta l-a salutat ca pe un succes care va permite obținerea de noi câștiguri.

Totuși, oficialii ucraineni nu au confirmat că vreuna dintre aceste localități a căzut în mâinile rușilor.

Momentul anunțului, bine ales

Anunțul a fost făcut în timp ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski purta discuții la Paris și înaintea întâlnirilor trimisului special al SUA, Steve Witkoff, la Moscova, privind un plan susținut de SUA pentru a ajunge la o soluționare a conflictului care durează de mai bine de trei ani și jumătate.

Valeri Gerasimov, șeful Statului Major al armatei ruse, i-a raportat lui Putin, în timpul vizitei președintelui de duminică la un post de comandă militar neidentificat, că trupele ruse au capturat Pokrovsk, cunoscut în rusă sub numele de Krasnoarmeisk.

O țintă cheie a Rusiei în avansul lent spre vest prin regiunea Donețk din estul Ucrainei, centrul logistic a fost atacat timp de luni de zile de forțele Moscovei.

„Aceasta este o direcție importantă. Cu toții înțelegem cât de importantă este”, a declarat Putin, potrivit agențiilor de știri ruse.

„Aceasta va asigura soluții pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le-am stabilit inițial la începutul operațiunii militare speciale.”

Forțele ruse, a declarat Putin, „dețin cu încredere inițiativa și continuă să îndeplinească sarcinile operațiunii. Forțele ruse avansează practic în toate direcțiile.”

El a spus că una dintre sarcinile care urmează este crearea unei „zone de securitate” de-a lungul frontierei ruse pentru a proteja așezările de atacurile ucrainene.

Gerasimov i-a spus lui Putin că forțele ruse sunt hotărâte să continue capturarea întregului Donbas – o zonă industrială formată din regiunile Donețk și Luhansk.

Rusia se referă la invazia Ucrainei, care durează de mai bine de trei ani și jumătate, ca la o operațiune militară specială.

Video cu trupele într-un oraș distrus

Un videoclip postat pe canalul Telegram al Ministerului Apărării rus a arătat trupele ruse traversând un oraș identificat ca Pokrovsk, cu clădiri distruse și străzi pustii. Un grup a arborat un steag rus într-o piață.

Vovchansk, lângă granița rusă din regiunea Harkov, în nord-estul Ucrainei, a fost mult timp cuprins de lupte aprige. Agențiile de știri au informat că ministrul Apărării, Andrei Belousov, a felicitat trupele pentru capturarea orașului, descriind-o ca un pas către succese viitoare în zonă și în alte părți.

Valeri Solodchuk, comandantul grupului de forțe din centru, i-a spus lui Putin că trupele ruse continuă operațiunile de curățare împotriva forțelor ucrainene din jurul Pokrovsk și din orașul vecin Mirnohrad.

Un al treilea comandant, Andrei Ivanaev, i-a raportat lui Putin despre avansul rușilor mai la sud, în regiunea Zaporojie, și a spus că forțele au intrat duminică în orașul Huliaipole și au fost angajate în lupte de stradă.

Gerasimov a spus că forțele ruse care își continuă avansul au pătruns și în orașul Liman, la nord de Pokrovsk, care este înconjurat de luptă.

Statul Major al Ucrainei a declarat luni că forțele ruse au lansat 43 de atacuri asupra pozițiilor sale din zonele din jurul Pokrovsk.

În ultimele săptămâni, Ucraina a raportat că forțele sale își mențineau pozițiile în jurul Pokrovsk și chiar înregistrau progrese într-un oraș din nord.

Comandantul suprem al Ucrainei a pus la îndoială săptămâna trecută anunțul Rusiei că a capturat Kupiansk, un alt oraș asediat și în mare parte distrus din nord-estul Ucrainei.

 

