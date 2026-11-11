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Rusia afirmă că negocierile de la Abu Dhabi au dus la un acord privind schimbul a peste 1.000 de prizonieri de fiecare parte

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Emirates US Russia Ukraine Talks
Jared Kushner și Steve Witkoff. Foto: Profimedia
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Un schimb de prizonieri amplu, convenit între Rusia și Ucraina în cadrul negocierilor de miercuri de la Abu Dhabi, ar putea avea loc în două-trei săptămâni, a declarat generalul-locotenent rus Aleksandr Zorin, citat de agenția de știri rusă TASS, în timp ce Jared Kushner a anunțat planuri pentru noi întâlniri diplomatice la Moscova și Dublin, scrie TVPWorld.

Zorin a afirmat că schimbul va implica peste 1.000 de prizonieri de fiecare parte, potrivit TASS.

Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump, a declarat miercuri că el și Steve Witkoff se vor deplasa joi la Moscova, înainte de a se întâlni cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Dublin.

El a descris discuțiile dintre Ucraina și Rusia de la Abu Dhabi drept un „prim pas pozitiv”.

"Steve şi cu mine vom pleca mâine la Moscova pentru a ne întâlni cu preşedintele Putin, astfel încât să facem bilanţul a ceea ce s-a discutat astăzi şi să încercăm să facem progrese", a spus Jared Kushner la o conferinţă de presă.

"Apoi, vom merge la Dublin pentru a ne întâlni cu preşedintele Zelenski, pentru a discuta cu el şi a aprofunda unele dintre ideile pe care le-am avansat", a adăugat emisarul şi ginerele preşedintelui american Donald Trump.

În acest timp, şeful delegaţiei ruse la negocierile desfăşurate la Abu Dhabi, consilierul prezidenţial Vladimir Medinski, a spus că "dialogul va continua, fără îndoială", şi a anunţat că a fost convenit un mare schimb de prizonieri de război între Rusia şi Ucraina.

El a susţinut că realizarea unei noi arhitecturi de securitate în Europa a fost tema centrală a discuţiilor de la Abu Dhabi. "Împreună cu partea americană, am făcut un schimb de opinii pe acest subiect. În anumite chestiuni am ajuns la o înţelegere comună, nu însă şi în altele. Iar această discuţie va continua, desigur. Lumea are nevoie de un sistem de securitate nou, modern, actualizat, un sistem echitabil, care să nu dezavantajeze nicio ţară anume", a explicat Medinski.

Negociatorul rus a respins însă ideea unor discuţii între Moscova şi susţinătorii europeni ai Kievului, menţionând că "nu prea a înţeles rolul lor" şi nu este clar ce s-ar putea discuta cu aceştia în lipsa unor propuneri dinspre partea europeană.

"Nu am primit nicio iniţiativă de pace, nicio propunere concretă din partea ţărilor europene, aşadar este complicat de văzut ce s-ar putea discuta" cu aliaţii europeni ai Ucrainei, a argumentat Medinski.

De partea sa, unul dintre membrii delegaţiei ucrainene, David Arahamia, care este liderul grupului parlamentar al partidului Slujitorul Poporului, formaţiunea preşedintelui Zelenski, a declarat că observă un "impuls favorabil" în urma negocierilor de pace de la Abu Dhabi, care ar putea conduce la găsirea unei soluţii până la sfârşitul anului.

Însă, contrar abordării Rusiei, oficialul ucrainean a apreciat că discuţiile ar trebui să fie multilaterale, nu trilaterale, adică să participe direct şi europenii la tratative. 

Editor : M.C

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