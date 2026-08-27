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Rusia amenință că va ataca obiective militare britanice din Ucraina. Zaharova: Regatul Unit și Franța „se joacă cu focul”

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Maria Zaharova.
Maria Zaharova. Foto: Profimedia Images
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Rusia ar putea lovi obiective militare britanice din Ucraina şi din afara acestei ţări ca reacţie la loviturile ucrainene pe teritoriul rus cu rachete furnizate de Regatul Unit, a afirmat joi Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe de la Moscova, citată de Reuters.

Ea a cerut Londrei să renunţe la atitudinea ostilă, susţinând că britanicii ar putea ridica nivelul conflictului.

În aceeaşi conferinţă de presă, Zaharova declarase deja că Regatul Unit şi Franţa „se joacă cu focul”, transmiţând Ucrainei tehnologie sensibilă pentru rachete şi a ameninţat cu consecinţe imprevizibile pentru Londra şi Paris.

Regatul Unit a anunţat luni că va acorda Ucrainei acces la tehnologii secrete pentru a-i permite să-şi înceapă producţia proprie de rachete cu rază lungă de acţiune Storm Shadow, care pot lovi în adâncimea teritoriului Rusiei.

Franţa îşi dăduse deja acordul pentru licenţierea tehnologiei rachetei europene.

Liderii britanici şi francezi şi-au făcut cunoscută poziţia cu ocazia unei întâlniri a aliaţilor la Kiev, pentru sărbătorirea zilei independenţei ucrainene.

Editor : C.S.

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