Rusia amenință cu un răspuns „adecvat” dacă SUA furnizează Ucrainei rachete Tomahawk

Rusia susține că va riposta „în mod adecvat” dacă Statele Unite decid să ofere Ucrainei rachete de croazieră Tomahawk, a spus joi, 2 octombrie, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, relatează Kyiv Independent.

Declarația vine la câteva zile după ce vicepreședintele american JD Vance a susținut că Washingtonul analizează solicitarea Ucrainei. Peskov nu a oferit alte informați cu privire la măsurile pe care Moscova le-ar putea lua.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar fi cerut omologului american aceste rachete în timpul unei întâlniri cu ușile închise, care a avut loc în marja Adunării Generale a Națiunilor Unite, pe 23 septembrie.

Rachetele cu rază lungă de acțiune se află de ani buni pe lista dorințelor Ucrainei și au fost incluse în „Planul de victorie” al lui Zelenski, prezentat în octombrie 2024 președintelui american de la acea vreme, Joe Biden.

Rachetele Tomahawk sunt o componentă cheie a arsenalului american. Ele pot zbura la altitudini joase, pot efectua manevre evazive și pot fi reprogramate în timpul zborului.

Ucraina consideră că acestea ar permite atacuri asupra centrelor de comandă și a centrelor de aprovizionare aflate în spatele liniei frontului, liderul de la Kiev afirmând că „centrele de putere, inclusiv Kremlinul, ar putea fi ținte legitime”.

Ucraina se bazează acum pe rachetele Storm Shadow furnizate de Occident, cu o rază de acțiune de 250 de kilometri.

Rusia menține un avantaj semnificativ față de Ucraina în ceea ce privește capacitățile de rachete, folosind în mod regulat rachete de croazieră Kalibr și rachete balistice Iskander pentru a lovi orașele ucrainene.

Ucraina a recurs la atacuri cu drone pentru a compensa, vizând depozitele de combustibil, bazele militare și infrastructura rusă aflate la distanță de câmpul de luptă.

