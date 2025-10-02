Live TV

Rusia amenință cu un răspuns „adecvat” dacă SUA furnizează Ucrainei rachete Tomahawk

Data publicării:
Vladimir Putin, la forumul internațional World Atomic Week 2025,
Ucraina se bazează acum pe rachetele Storm Shadow. Foto: Profimedia

Rusia susține că va riposta „în mod adecvat” dacă Statele Unite decid să ofere Ucrainei rachete de croazieră Tomahawk, a spus joi, 2 octombrie, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, relatează Kyiv Independent.

Declarația vine la câteva zile după ce vicepreședintele american JD Vance a susținut că Washingtonul analizează solicitarea Ucrainei. Peskov nu a oferit alte informați cu privire la măsurile pe care Moscova le-ar putea lua.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar fi cerut omologului american aceste rachete în timpul unei întâlniri cu ușile închise, care a avut loc în marja Adunării Generale a Națiunilor Unite, pe 23 septembrie.

Rachetele cu rază lungă de acțiune se află de ani buni pe lista dorințelor Ucrainei și au fost incluse în „Planul de victorie” al lui Zelenski, prezentat în octombrie 2024 președintelui american de la acea vreme, Joe Biden.

Rachetele Tomahawk sunt o componentă cheie a arsenalului american. Ele pot zbura la altitudini joase, pot efectua manevre evazive și pot fi reprogramate în timpul zborului.

Ucraina consideră că acestea ar permite atacuri asupra centrelor de comandă și a centrelor de aprovizionare aflate în spatele liniei frontului, liderul de la Kiev afirmând că „centrele de putere, inclusiv Kremlinul, ar putea fi ținte legitime”.

Ucraina se bazează acum pe rachetele Storm Shadow furnizate de Occident, cu o rază de acțiune de 250 de kilometri.

Rusia menține un avantaj semnificativ față de Ucraina în ceea ce privește capacitățile de rachete, folosind în mod regulat rachete de croazieră Kalibr și rachete balistice Iskander pentru a lovi orașele ucrainene.

Ucraina a recurs la atacuri cu drone pentru a compensa, vizând depozitele de combustibil, bazele militare și infrastructura rusă aflate la distanță de câmpul de luptă.

Citește și:

Modul în care SUA vor ajuta Ucraina să lovească ținte energetice în Rusia. Oficiali americani dezvăluie decizia luată de Trump (WSJ)

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
gunoaie plastic deseuri reciclare camp natura poluata
1
Ministra Mediului, despre gunoaiele aruncate pe câmp: „Dacă mai aud de o campanie de...
lacul de acumulare vidraru
2
Diana Buzoianu, despre francezii care „ne fură apa și aurul din lacuri”: Extremiștii...
boeing p8 poseidon in zbor
3
SUA au trimis chiar în coasta Rusiei aeronave avansate care „vânează” submarine. Ce pot...
Vacanța de toamnă pentru elevi. Foto Getty Images
4
Vacanță pentru toți elevii în octombrie. Când se termină primul modul de cursuri din anul...
N23 SOSIRE NICUSOR MACRON DINEU SUMMIT UE COPENHAGA VO 011025_00192
5
Nicușor Dan a participat la dineul organizat de regele Danemarcei la Copenhaga. Șeful...
A început ”revoluția”: omul de 50.000.000 €, așteptat în România
Digi Sport
A început ”revoluția”: omul de 50.000.000 €, așteptat în România
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
FED DECLARATII NICUSOR DAN 021025 FOCTR1_21218
Nicușor Dan, la Copenhaga: Am discutat despre ingerința Rusiei în...
corveta usoara clasa hisar
Ministrul Apărării: Corveta care va intra în dotarea Armatei va fi...
FED DECLARATII NICUSOR DAN 021025 FOCTR1_20361
Nicuşor Dan, despre raportul făcut de Parchet privind anularea...
22
Afișe cu un nigerian arestat și acuzat de viol, lipite în Capitală...
Ultimele știri
Anunțul lui Nicușor Dan despre colaborarea României cu Ucraina pe sistemul de apărare anti-drone: Discuțiile vor continua la Bruxelles
Scandal uriaș la Neamț. Alexandru Rogobete demite conducerea DSP după respingerea unui proiect: „Inconștiența nu va fi tolerată”
REZULTATE LOTO - Joi, 2 octombrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Areas Liberated From Ukrainian Troops In Donetsk People'S Republic, Russia
Imagini apocaliptice dintr-un oraș pe care rușii „l-au eliberat” în 2023
EU Summit in Copenhagen
Viktor Orban șochează la reuniunea de la Copenhaga: „UE a decis să intre în război”
Bucharest, Romania. 23rd Jun, 2025: Ionut Mosteanu, proposed Minister of Defense, is heard by the specialized committees of the Romanian Parliament. Credit: Lucian Alecu/Alamy Live News
România nu va putea doborî dronele rusești aflate la graniță, dacă sunt pe teritoriul Ucrainei. Explicațiile ministrului Apărării
emmanuel macron
Macron: Dronele care încalcă spaţiul european pot fi distruse. „Este foarte important să transmitem un mesaj clar”
Volodimir Zelenski
Zelenski: „Incidentele cu drone din Europa arată că Rusia e suficient de îndrăzneață pentru a escalada acest război”
Partenerii noștri
Pe Roz
O femeie sfidează orice regulă și pozează în costum de baie la 77 de ani: „Destest să-mi acopăr corpul!” Cum...
Cancan
Florin, livratorul de la Glovo care a emoționat o țară întreagă, declarații cu ochii în lacrimi după ce s-a...
Fanatik.ro
Câți bani câștigă, de fapt, românii în străinătate. Ce salariu are un șofer de camion sau un zugrav în 2025...
editiadedimineata.ro
Cum să ai cel mai bun somn
Fanatik.ro
Care este, de fapt, secretul lui Ion Țiriac. Așa a reușit să facă o adevărată avere
Adevărul
Europa își ridică un „Zid de drone” pe flancul estic. Ce este și la ce servește?
Playtech
Poţi obţine drept de proprietate după folosirea unui teren ani de zile?
Digi FM
Ianis Hagi și soția lui, Elena, și-au botezat fiul născut acum o lună. Ce nume au ales pentru primul nepot al...
Digi Sport
Decizia și anunțul instanței în cazul lui Ionel Ganea, la patru luni de la moartea copilului său de doi ani
Pro FM
Ce relație are fiica lui Michael Jackson cu mătușa ei. Paris și Janet Jackson s-au întâlnit la Săptămâna...
Film Now
Nicole Kidman, prima apariție publică după ce a depus cererea de divorț de Keith Urban. Actrița nu și-a dorit...
Adevarul
Armata Română iese la „shopping”. Tancurile cu care am ține la respect Rusia: „Abrams sunt prea grele, avem...
Newsweek
Cum a ajuns guvernul să nu aibă bani să crească pensiile? Marea Recalculare a costat 4.000.0000.000€
Digi FM
Radu Drăgușin și-a cerut iubita în căsătorie, într-un cadru spectaculos. Cine e partenera fundașului...
Digi World
De ce e mai sănătos pentru copii să crească alături de un câine decât lângă o pisică. Studiul care schimbă...
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
"Fața ei arată complet diferit!" Val de reacții după apariția Emmei Stone la Paris, din partea fanilor care...
UTV
David Măruță și Ilona Tand s-au despărțit după trei luni de relație. Ce spune Andra despre idila...