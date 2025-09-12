Rusia ameninţă Danemarca cu măsuri militare pentru producerea de combustibil pentru rachetele ucrainene pe teritoriul său

Rusia va lua măsuri cu caracter militar ca răspuns la decizia Danemarcei de a găzdui producţia de combustibil pentru rachetele ucrainene, a avertizat vineri purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, informează EFE.

"Partea rusă va continua să apere cu fermitate şi hotărâre interesele sale legitime pentru a atenua ameninţările la adresa securităţii naţionale care apar", a afirmat Maria Zaharova în conferinţa sa de presă săptămânală televizată.

Reprezentanta diplomaţiei ruse a reacţionat astfel la acordul încheiat la începutul lunii septembrie între Kiev şi Copenhaga privind producţia de combustibil pentru noua rachetă ucraineană de lungă distanţă "Flamingo" în sudul Danemarcei.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe a estimat că aceste planuri "confirmă politica ostilă militaristă a Copenhagăi, care sabotează, împreună cu alte ţări care au o atitudine agresivă faţă de Rusia, eforturile de a se ajunge la o soluţie politico-diplomatică la criza ucraineană". "Aceasta implică riscuri ale unei escaladări suplimentare", a adăugat Zaharova, citată de Agerpres.

Anunţul privind construirea unei fabrici ucrainene de combustibil pentru rachete pe teritoriul danez a fost făcut în timpul vizitei în Danemarca a preşedintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, care s-a întâlnit cu liderii ţărilor nordice şi baltice pentru a cere "mai mult sprijin pentru Ucraina pe front şi la masa negocierilor".

Această nouă fabrică face parte din acordul semnat în urmă cu două luni între Kiev şi Copenhaga pentru a stabili companii de apărare comune pe sol danez, pentru care Copenhaga a alocat 67 de milioane de euro.

Producţia va fi realizată de compania ucraineană Fire Point, producătorul rachetei "Flamingo", şi va începe pe 1 decembrie.

