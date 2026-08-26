Live TV

Rusia amenință Japonia cu armele nucleare din cauza unei dispute care durează mai bine de 80 de ani

Data actualizării: Data publicării:
nuclear
Sursa foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Japonia ar trebui să țină cont de faptul că Rusia deține arme nucleare și să nu recurgă la o retorică conflictuală în legătură cu pretențiile asupra Insulelor Kurile, a declarat președintele Dumei de Stat, Viacheslav Volodin, într-un interviu acordat postului „Vesti”.

El a subliniat că aceste insule „sunt o parte integrantă a Federației Ruse”. „În ceea ce privește conducerea Japoniei, să-și amintească încă o dată propria istorie. Să-și amintească de perioada în care Japonia militaristă a ucis milioane de civili. Acum încearcă să revină la aceeași retorică. Nu este nevoie. O putere nucleară precum Rusia nu poate fi învinsă”, a spus Volodin.

Potrivit acestuia, continuarea unei astfel de politici va duce doar la creșterea tensiunilor. În acest context, Volodin a îndemnat Japonia să-și construiască relațiile cu Rusia pe principiile „prieteniei, reciprocității, neamestecului în treburile statelor suverane” și ale cooperării reciproc avantajoase.

Pe 13 august, Vladimir Putin a vizitat pentru prima dată, în cei 26 de ani de mandat, Insulele Kurile, în special insula Iturup, fapt pentru care Tokyo a exprimat Moscovei un protest ferm. Prim-ministrul Sanae Takaichi a declarat că Iturup, precum și Kunashir, Șikotan și lanțul insular Habomai sunt „teritoriu ancestral al Japoniei” și a calificat vizita președintelui rus drept „absolut inacceptabilă”, subliniind că această vizită „ofensează sentimentele” poporului său și complică restabilirea relațiilor dintre cele două țări.

Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei a calificat declarațiile autorităților japoneze drept „irelevante din punct de vedere politic, jignitoare și fără valoare juridică”, acuzând Tokyo de „revansism” și de „narațiuni revizioniste”. Vicepreședintele Consiliului de Securitate, Dmitri Medvedev, a declarat că Insulele Kurile au fost, sunt și vor rămâne teritoriu rus, iar pe cei care nu înțeleg acest lucru îi așteaptă „consecințe monstruoase”.

Trei insule din arhipelagul Kurile și lanțul insular Habomai au trecut sub controlul Rusiei în urma celui de-al Doilea Război Mondial, în 1945, fapt pe care Japonia l-a considerat ilegal. Din cauza acestei dispute între cele două țări, nu există până în prezent un tratat de pace. Putin și fostul lider japonez Shinzo Abe s-au întâlnit de 25 de ori până la demisia acestuia din funcția de prim-ministru în 2020, pentru a ajunge la un acord privind insulele, dar fără succes.

În martie 2022, Moscova a anunțat că se retrage din dialogul cu Tokyo, ca urmare a aderării Japoniei la sancțiunile impuse din cauza războiului din Ucraina. De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse a interzis japonezilor care locuiau anterior pe insule să le viziteze fără viză. În aprilie 2022, Japonia a calificat pentru prima dată în aproape 20 de ani Insulele Kurile de Sud drept „teritorii ocupate ilegal”.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
radu manta
1
Ciobanul care a găsit cadavrul tânărului George Smyth a murit în aceeași zonă și în...
dragos pislaru
2
Pîslaru, despre extinderea CASS pentru pensiile de peste 3.000 de lei: „În niciun caz nu...
aleksandr lukasenko in uniforma militara
3
Aleksandr Lukașenko, la o întâlnire cu un guvernator rus: „Astăzi, suntem nevoiți să ne...
olguta vasilescu la o conferinta de presa a psd
4
Primarul Craiovei anunţă că va înlocui sursa pe cărbune a termoficării din oraş cu o...
Președintele Chinei Xi Jinping și cel al SUA Donald Trump.
5
Beijingul avertizează Washingtonul: „Vom lua toate măsurile necesare” dacă sancțiunile...
Acuzații grave! Diop a făcut public ce i-a spus Istvan Kovacs, fix înainte să ia cartonaș roșu
Digi Sport
Acuzații grave! Diop a făcut public ce i-a spus Istvan Kovacs, fix înainte să ia cartonaș roșu
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Kim Jong-un
Coreea de Nord trimite aproximativ 100 de sportivi la Jocurile Asiatice, în Japonia „pentru a-l face fericit pe mareşalul Kim Jong-un”
Sanae-Takaichi, premierul Japoniei. Foto Profimedia
„Sunt atât de singură, că m-am împrietenit cu un gândac”. Prim-ministrul Japoniei a dezvăluit cum arată orele ei de muncă
M5.9 Earthquake Hits Tokyo, Surrounding Areas
Cutremur de magnitudine 5,9 lângă Tokyo: cel puțin 37 de oameni au fost răniți
Vladimir Putin în timpul unor exerciții navale ale Flotei ruse din Pacific
Secretele odiseei lui Putin în Siberia: Ce se ascunde în spatele vizitelor liderului rus în unele din cele mai izolate orașe din Rusia
Muntele Fuji
Un alpinist japonez și-a abandonat fiul de 7 ani pe munte pentru a termina ascensiunea pe Muntele Fuji
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - PLEN - SENAT - 5 FEB 2024
Legea Integrității, adoptată din nou de Parlament: Fritz ar rămâne...
moscova
Reprezentanta României la Moscova, Liliana Burda, a fost convocată la...
Vot în Camera Deputaților. Foto: Inquam Photos / George Călin
Aleșii locali care ocupă funcții la stat nu vor mai fi incompatibili...
Gloanțe
Muniție americană folosită de ruși împotriva Ucrainei. Sentința...
Ultimele știri
Elveția, la referendum pentru neutralitate. Alegătorii decid dacă țara va putea impune sancțiuni și coopera cu NATO
România a primit primii bani din programul de apărare SAFE. Anunțul Comisiei Europene
Volodimir Zelenski i-a acordat lui Elon Musk Ordinul Libertăţii: Ce se ascunde în spatele acestui gest al Kievului
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața s-a schimbat când tatăl ei a câștigat 13 milioane $ la loterie. De ce spune că totul "s-a transformat...
Cancan
Ștefania a fost dată dispărută pe 24 august 2026. După 24 de ore, a fost găsită moartă
Fanatik.ro
Istvan Kovacs, în centrul unui scandal uriaș după meciul arbitrat în Champions League! „Dacă nu eram o echipă...
editiadedimineata.ro
Experiment Amnesty International: Facebook a aprobat reclame cu dezinformări electorale în Brazilia
Fanatik.ro
Simona Halep, dată ca exemplu de ANAD în cazul lui Cosmin Matei! Greșeala majoră pe care a făcut-o fotbalistul
Adevărul
Merită să pleci din România? Ce spun cei care regretă că n-au emigrat mai devreme și cei care s-au întors
Playtech
CASS pentru pensiile de peste 3.000 de lei ar putea rămâne și după 2027. Ce se întâmplă cu banii reținuți...
Digi FM
A primit peste 2 milioane de euro la divorț, dar a cerut încă 12.000 de euro pe lună de la fostul soț. Ce a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ce dezastru: a șasea oară OUT din preliminariile UEFA Champions League! Aveau 99% șanse de calificare
Pro FM
"Nu mă rușinez cu iubirea mea. Nu o ascund, nu o neg". Ce i-a lăsat Paulei Seling un gust amar după ce și-a...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Dolly Parton, dincolo de muzică. 7 roluri memorabile care au transformat-o într-o adevărată vedetă de cinema
Adevarul
Poporul misterios care a ales iudaismul și a luptat cu lumea islamică: cine au fost, de fapt, khazarii
Newsweek
Anunț oficial de la Ministerul Muncii despre a 13-a pensie. Când s-ar putea da?
Digi FM
Dolly Parton, al patrulea dintre cei 12 copii ai unei familii sărace. A cântat mai întâi găinilor în faţa...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Experții au stabilit numărul maxim de cafele pe care le poți bea zilnic fără riscuri pentru inimă
Digi Animal World
Ce s-a întâmplat cu un câine după ce a adormit lângă piscină. Imaginile au strâns milioane de vizualizări
Film Now
De ce a intrat Jennifer Garner în panică după divorțul de Ben Affleck. „Trebuia să redevin urgent o persoană...
UTV
Andrei Bordeianu a ajuns la spital după un accident cu motocicleta. Care este starea influencerului