Japonia ar trebui să țină cont de faptul că Rusia deține arme nucleare și să nu recurgă la o retorică conflictuală în legătură cu pretențiile asupra Insulelor Kurile, a declarat președintele Dumei de Stat, Viacheslav Volodin, într-un interviu acordat postului „Vesti”.

El a subliniat că aceste insule „sunt o parte integrantă a Federației Ruse”. „În ceea ce privește conducerea Japoniei, să-și amintească încă o dată propria istorie. Să-și amintească de perioada în care Japonia militaristă a ucis milioane de civili. Acum încearcă să revină la aceeași retorică. Nu este nevoie. O putere nucleară precum Rusia nu poate fi învinsă”, a spus Volodin.

Potrivit acestuia, continuarea unei astfel de politici va duce doar la creșterea tensiunilor. În acest context, Volodin a îndemnat Japonia să-și construiască relațiile cu Rusia pe principiile „prieteniei, reciprocității, neamestecului în treburile statelor suverane” și ale cooperării reciproc avantajoase.

Pe 13 august, Vladimir Putin a vizitat pentru prima dată, în cei 26 de ani de mandat, Insulele Kurile, în special insula Iturup, fapt pentru care Tokyo a exprimat Moscovei un protest ferm. Prim-ministrul Sanae Takaichi a declarat că Iturup, precum și Kunashir, Șikotan și lanțul insular Habomai sunt „teritoriu ancestral al Japoniei” și a calificat vizita președintelui rus drept „absolut inacceptabilă”, subliniind că această vizită „ofensează sentimentele” poporului său și complică restabilirea relațiilor dintre cele două țări.

Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei a calificat declarațiile autorităților japoneze drept „irelevante din punct de vedere politic, jignitoare și fără valoare juridică”, acuzând Tokyo de „revansism” și de „narațiuni revizioniste”. Vicepreședintele Consiliului de Securitate, Dmitri Medvedev, a declarat că Insulele Kurile au fost, sunt și vor rămâne teritoriu rus, iar pe cei care nu înțeleg acest lucru îi așteaptă „consecințe monstruoase”.

Trei insule din arhipelagul Kurile și lanțul insular Habomai au trecut sub controlul Rusiei în urma celui de-al Doilea Război Mondial, în 1945, fapt pe care Japonia l-a considerat ilegal. Din cauza acestei dispute între cele două țări, nu există până în prezent un tratat de pace. Putin și fostul lider japonez Shinzo Abe s-au întâlnit de 25 de ori până la demisia acestuia din funcția de prim-ministru în 2020, pentru a ajunge la un acord privind insulele, dar fără succes.

În martie 2022, Moscova a anunțat că se retrage din dialogul cu Tokyo, ca urmare a aderării Japoniei la sancțiunile impuse din cauza războiului din Ucraina. De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse a interzis japonezilor care locuiau anterior pe insule să le viziteze fără viză. În aprilie 2022, Japonia a calificat pentru prima dată în aproape 20 de ani Insulele Kurile de Sud drept „teritorii ocupate ilegal”.

Editor : A.R.