Rusia amenință Marea Britanie din cauza dronelor folosite de Ucraina: „Prețul pe care îl va plăti va fi mai mare”

Ambasada Rusiei la Londra a emis o declaraţie cu privire la informaţiile potrivit cărora Ucraina ar fi folosit „drone britanice” pentru a „lansa atacuri în adâncimea teritoriului rus”, ameninţând că vor exista „consecinţe inevitabile”. În replică, Ministerul Apărării de la Londra dă asigurări că Marea Britanie este deplin solidară cu Ucraina şi este „hotărâtă să furnizeze echipamentul” de care această ţară are nevoie pentru a „se apăra”.

Un comunicat al Ambasadei Rusiei în Marea Britanie afirmă că relatările apărute în presă arată că „Londra optează în mod deliberat pentru o escaladare a crizei din Ucraina, în timp ce proclamă în mod ipocrit dorinţa de pace”, relatează Sky News, potrivit News.ro.

Kievul şi-a intensificat atacurile asupra Rusiei în acest an, rachetele cu rază lungă de acţiune şi roiurile de drone vizând din ce în ce mai mult industria militară şi instalaţiile energetice.

„Acţiunile Londrei vor avea inevitabil consecinţe pentru care va trebui să răspundă. Cu cât implicarea sa în conflict este mai profundă şi cu cât sprijinul acordat maşinăriei teroriste de la Kiev este mai mare, cu atât preţul pe care îl va plăti va fi mai mare” - ameninţă reprezentanţa diplomatică a Moscovei în mesajul său.

Dronele Nyan

Declaraţia vine după ce în weekend au apărut informaţii conform cărora Ucraina ar fi folosit drone de fabricaţie britanică pentru atacuri la distanţă mare pe teritoriul Rusiei. Potrivit ziarului The Times, acest lucru se întâmplă de şase luni încoace.

Deşi utilizarea tehnologiei britanice în atacuri la distanţă mare în Rusia nu este o noutate – Ucraina a folosit cu mare succes racheta de croazieră Storm Shadow –, este totuşi o evoluţie interesantă, notează Sky News.

Armele în cauză sunt drona Nyan cu propulsie cu reacţie, fabricată de compania britanică BAE Systems, precum şi o altă dronă a cărei tip nu a fost dezvăluit.

Majoritatea misiunilor de atac în adâncime sunt efectuate cu ajutorul dronelor ucrainene, dar forţele armate ale Ucrainei au declarat că au înregistrat succese semnificative şi cu dronele britanice, potrivit relatărilor din presă.

Printre ţintele lovite de dronele fabricate în Marea Britanie se numără rafinăriile de petrol din apropierea Moscovei, din Iaroslavl şi din Volgograd, a relatat The Times.

Aeronava fără pilot Nyan are o anvergură a aripilor de 2,9 metri şi decolează de pe o rampă de lansare portabilă, ceea ce o face potrivită pentru decolări de pe uscat şi de pe nave. Este propulsată de un motor cu reacţie, iar BAE afirmă că poate opera în medii în care semnalele GPS sunt perturbate sau blocate de războiul electronic. BAE afirmă că poate fi utilizată pentru lovituri în adâncime, cu o sarcină utilă variabilă, sau ca momeală de unică folosinţă care poate alerta operatorii cu privire la locaţiile sistemelor de apărare aeriană inamice.

Replica Londrei

Marea Britanie a răspuns, marţi, la ameninţările Rusiei. Un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării a declarat că Marea Britanie „stă umăr la umăr” cu Ucraina şi este „hotărâtă să furnizeze echipamentul” de care această ţară are nevoie pentru a „se apăra”.

„Marea Britanie este alături de Ucraina şi ne angajăm să furnizăm echipamentul de care Ucraina are nevoie pentru a se apăra împotriva invaziei ilegale a lui Putin. Rusia nu ar trebui să aibă nicio îndoială cu privire la hotărârea acestui guvern de a se opune agresiunii ruse, atât în Ucraina, cât şi împotriva Regatului Unit şi a aliaţilor noştri”, a transmis Ministerul britanic al Apărării.

Editor : C.S.