Rusia amenință pe față patru țări NATO sub pretextul că sunt complice ale Ucrainei

Secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Serghei Șoigu, a avertizat joi Finlanda, Estonia, Letonia și Lituania că Moscova își rezervă „dreptul la autoapărare” în cazul în care dronele ucrainene vor ataca Rusia prin spațiul lor aerian, a raportat agenția de știri TASS, controlată de Kremlin, citată de Kyiv Independent.

Șoigu, care a ocupat funcția de ministru al Apărării când Rusia a lansat invazia pe scară largă în 2022, s-a referit la incidentele în care drone s-au prăbușit în Finlanda și în țările baltice în timpul atacurilor ucrainene asupra Ust-Luga, un important port rus din Golful Finlandei.

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, a declarat anterior că Ucraina deține informații care sugerează că Rusia a redirecționat în mod deliberat drone către statele baltice și Finlanda pentru a intensifica tensiunile.

Șoigu a afirmat, fără a furniza dovezi, că atacurile cu drone ucrainene asupra Rusiei au fost lansate din ce în ce mai des prin statele baltice, via Finlanda.

„Acest lucru s-ar putea întâmpla în două scenarii: fie sistemele occidentale de apărare aeriană sunt extrem de ineficiente, fie statele în cauză permit în mod deliberat utilizarea spațiului lor aerian, ceea ce înseamnă că sunt complice active la agresiunea împotriva Rusiei”, a declarat el.

„În acest din urmă caz, în conformitate cu dreptul internațional, intră în vigoare articolul 51 din Carta ONU privind dreptul inerent al statelor la autoapărare în cazul unui atac armat”, adaugă el.

Statele baltice au respins acuzațiile, calificând afirmațiile Moscovei drept false și negând faptul că Ucraina ar fi folosit spațiul lor aerian pentru atacuri.

Declarațiile lui Serghei Șoigu vin în urma unui avertisment separat din partea Moscovei, cu o zi înainte, potrivit căruia sprijinul european pentru capacitățile Ucrainei în materie de drone ar putea avea „consecințe imprevizibile”, acuzând mai multe țări că au devenit parte a „flancului strategic” al Kievului.

Ministerul rus al Apărării a publicat pe canalul său de Telegram liste de companii din diverse țări care ar fi implicate în producția de drone de atac pentru Ucraina.

Listă numită „Sucursale ale companiilor ucrainene din Europa”, include 11 companii, inclusiv din Londra, Munchen, Riga, Vilnius și Praga. Iar o lista numită „Întreprinderi străine care produc componente” include 10 companii, dintre care unele sunt situate în Madrid, Veneția și Haifa.

Ministerul rus al Apărării și-a explicat gestul spunând că „publicul european nu ar trebui doar să înțeleagă clar adevăratele cauze ale amenințărilor la adresa securității sale, ci și să cunoască adresele și locațiile întreprinderilor «ucrainene» și «mixte» care produc drone și componente pentru Ucraina pe teritoriile lor”.

De la începutul războiului pe scară largă, Rusia a lansat în repetate rânduri amenințări la adresa țărilor europene.

Premierul polonez Donald Tusk și alți înalți oficiali europeni au avertizat anterior că Moscova ar putea fi pregătită pentru o eventuală confruntare militară cu Europa până în 2027.

Editor : C.L.B.