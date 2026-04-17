Live TV

Rusia amenință pe față patru țări NATO sub pretextul că sunt complice ale Ucrainei

Data actualizării: Data publicării:
Foto: Serghei Șoigu și Vladimir Putin / Sursa foto: Kremlin.ru

Secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Serghei Șoigu, a avertizat joi Finlanda, Estonia, Letonia și Lituania că Moscova își rezervă „dreptul la autoapărare” în cazul în care dronele ucrainene vor ataca Rusia prin spațiul lor aerian, a raportat agenția de știri TASS, controlată de Kremlin, citată de Kyiv Independent

Șoigu, care a ocupat funcția de ministru al Apărării când Rusia a lansat invazia pe scară largă în 2022, s-a referit la incidentele în care drone s-au prăbușit în Finlanda și în țările baltice în timpul atacurilor ucrainene asupra Ust-Luga, un important port rus din Golful Finlandei.

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, a declarat anterior că Ucraina deține informații care sugerează că Rusia a redirecționat în mod deliberat drone către statele baltice și Finlanda pentru a intensifica tensiunile.

Șoigu a afirmat, fără a furniza dovezi, că atacurile cu drone ucrainene asupra Rusiei au fost lansate din ce în ce mai des prin statele baltice, via Finlanda.

„Acest lucru s-ar putea întâmpla în două scenarii: fie sistemele occidentale de apărare aeriană sunt extrem de ineficiente, fie statele în cauză permit în mod deliberat utilizarea spațiului lor aerian, ceea ce înseamnă că sunt complice active la agresiunea împotriva Rusiei”, a declarat el.

„În acest din urmă caz, în conformitate cu dreptul internațional, intră în vigoare articolul 51 din Carta ONU privind dreptul inerent al statelor la autoapărare în cazul unui atac armat”, adaugă el.

Statele baltice au respins acuzațiile, calificând afirmațiile Moscovei drept false și negând faptul că Ucraina ar fi folosit spațiul lor aerian pentru atacuri.

Declarațiile lui Serghei Șoigu vin în urma unui avertisment separat din partea Moscovei, cu o zi înainte, potrivit căruia sprijinul european pentru capacitățile Ucrainei în materie de drone ar putea avea „consecințe imprevizibile”, acuzând mai multe țări că au devenit parte a „flancului strategic” al Kievului.

Ministerul rus al Apărării a publicat pe canalul său de Telegram liste de companii din diverse țări care ar fi implicate în producția de drone de atac pentru Ucraina.

Listă numită „Sucursale ale companiilor ucrainene din Europa”, include 11 companii, inclusiv din Londra, Munchen, Riga, Vilnius și Praga. Iar o lista numită „Întreprinderi străine care produc componente” include 10 companii, dintre care unele sunt situate în Madrid, Veneția și Haifa.

Ministerul rus al Apărării și-a explicat gestul spunând că „publicul european nu ar trebui doar să înțeleagă clar adevăratele cauze ale amenințărilor la adresa securității sale, ci și să cunoască adresele și locațiile întreprinderilor «ucrainene» și «mixte» care produc drone și componente pentru Ucraina pe teritoriile lor”.

De la începutul războiului pe scară largă, Rusia a lansat în repetate rânduri amenințări la adresa țărilor europene.

Premierul polonez Donald Tusk și alți înalți oficiali europeni au avertizat anterior că Moscova ar putea fi pregătită pentru o eventuală confruntare militară cu Europa până în 2027.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Două iranience au rupt tăcerea, după ce au ”trădat” și au făcut ”gestul interzis”
Digi Sport
Două iranience au rupt tăcerea, după ce au ”trădat” și au făcut ”gestul interzis”
Descarcă aplicația Digi Sport
Ultimele știri
Ce spune FMI despre reducerea taxelor pe combustibili pentru a frâna explozia preţurilor la energie. Lecția Ucraina
Consumatorii români, despăgubiți cu sute de mii de euro. Topul domeniilor cu cele mai multe sesizări
Radu Burnete, consilier prezidențial pe probleme economice, vine la Interviurile DIGI24.ro, la ora 14
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Schimbare majoră pentru trei zodii. Cine sunt nativii care încep o nouă etapă în viață după 17 aprilie 2026
Cancan
Noua iubită a lui Valentin Sanfira a făcut haos în familia lui Liviu Dragnea: 'I-a băgat mâinile în gât'
Fanatik.ro
Ce s-a ales de Alexandru Cumpănașu: de la candidat la prezidențiale, la proces pentru facturi neplătite. Ce...
editiadedimineata.ro
Acțiune în justiție împotriva X pentru dezinformare, intentată de o organizație pentru libertatea presei
Fanatik.ro
Regizor român, film despre Steaua București la 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni: „E o...
Adevărul
Cât costă independența energetică pentru o casă de 100 mp în România
Playtech
Ce salariu are Ilie Bolojan ca premier. Tabel comparativ cu veniturile prim-miniștrilor europeni
Digi FM
Monica Tatoiu, dezvăluiri despre motivul pentru care singurul ei fiu nu-i mai vorbește: „A zis că am...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Vinicius, lăsat la stadionul lui Bayern după decizia UEFA! Autocarul lui Real Madrid a plecat fără el
Pro FM
Ce nu-i lipsește Monicăi Anghel din frigider, după ce a slăbit 40 kg: “Știu ce să mănânc. Nu mai fac ca...
Film Now
Jennifer Aniston și Jim Curtis ar fi început să-și plănuiască nunta: „Își doresc o nuntă simplă, pe plajă!”
Adevarul
Scenă neverosimilă la Survivor! În stare de ebrietate, Gabi Tamaș a făcut prăpăd cu toporul, pe platourile de...
Newsweek
În ce județe pensiile nu se pot plăti? Cifrele arată că sistemul de pensii e în colaps în umătate din România
Digi FM
Ai datorii la stat? Obligaţiile fiscale restante de cel puţin 1.200 de lei te pot trimite pe „lista rușinii”...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
“Port fața și mâinile altcuiva”. Primul om cu transplant de față și mâini povestește cum a supraviețuit...
Digi Animal World
Trei rase de câini pe care ar trebui să le eviți. Una poate „ucide lupi”
Film Now
Dakota Johnson, pe lista TIME a celor mai influenți oameni în 2026. Melanie Griffith: Te iubesc. Meriți atât...
UTV
Fiica lui Florin Dumitrescu, Mia, a împlinit 11 ani. „Cu ea am învățat din nou să văd partea frumoasă din...