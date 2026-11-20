Ambasadorul României la Moscova, Cristian Istrate, a fost convocat vineri la Ministerul rus de Externe, după ce autoritățile române au refuzat să acorde vize unor sportivi ruși minori pentru Campionatul European de taekwondo de la București. Moscova a transmis un protest oficial și a avertizat că decizia va avea „consecințe negative pe termen lung”, relatează TASS.

„Părţii române i-a fost exprimat un protest ferm în legătură cu refuzul nejustificat de a elibera vize de intrare pentru echipa naţională a Rusiei, care urma să participe la Campionatul european de taekwondo pentru băieţi şi fete cu vârste între 12 şi 14 ani, programat la sfârşitul lunii noiembrie la Bucureşti”, se arată în comunicatul diplomaţiei ruse.

„Acţiunile ostile îndreptate împotriva Rusiei nu vor rămâne fără răspuns şi vor avea consecinţe negative pe termen lung pentru cei care le iniţiază”, au subliniat reprezentanţii MAE rus.

Antrenorul principal al lotului naţional de taekwondo al Rusiei, Vadim Ivanov, a declarat pentru TASS că autorităţile române au refuzat să elibereze vize de intrare pentru tinerii sportivi ruşi care intenţionau să participe la Campionatul European din noiembrie, destinat sportivilor cu vârste de până la 14 ani.

„Echipa naţională a Rusiei va rata această competiţie europeană. Antrenorul principal al lotului de cadeţi al Rusiei m-a informat că a primit un mesaj de la consul, în care se precizează că, în conformitate cu instrucţiunile primite de la Bucureşti, consulatul României nu va primi şi nu va procesa cererile de viză depuse de sportivii din federaţia noastră de taekwondo”, a declarat Ivanov, citat de TASS.

Potrivit agenţiei ruse de presă, Federaţia Mondială de Taekwondo (World Taekwondo) a decis, la sfârşitul lunii ianuarie, să permită sportivilor ruşi şi belaruşi să participe la competiţiile internaţionale sub simbolurile naţionale.

Campionatul european de taekwondo pentru sportivi cu vârste de până la 14 ani (European Cadets Championships) se va desfăşura în perioada 26-28 noiembrie, la Bucureşti.

Editor : M.I.