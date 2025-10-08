Live TV

Rusia amenință SUA, după anunțul lui Donald Trump: „Vom răspunde dur celor care ne fac probleme”

Data actualizării: Data publicării:
Vladimir Putin și Donald Trump.
Vladimir Putin și Donald Trump. Foto: Profimedia Images
Din articol
Zaharova: Relaţiile ruso-americane vor suferi „daune ireparabile”

Rusia va doborî rachetele de croazieră Tomahawk şi va bombarda locurile de unde vor fi lansate acestea dacă Statele Unite decid să furnizeze aceste rachete cu rază lungă de acţiune Ucrainei, a declarat miercuri Andrei Kartapolov, preşedintele Comisiei pentru Apărare din Duma de Stat, camera inferioară a Parlamentului rus, relatează Reuters.

Preşedintele american Donald Trump a anunțat luni că ar vrea să ştie ce intenţionează să facă Ucraina cu rachetele americane Tomahawk înainte de a fi de acord să le furnizeze pentru că nu vrea să escaladeze războiul cu Rusia. El a adăugat însă că a „luat într-un fel o decizie” în această privinţă.

„Răspunsul nostru va fi dur, ambiguu, măsurat şi asimetric. Vom găsi modalităţi de a-i atinge pe cei care ne fac probleme”, a declarat Andrei Kartapolov pentru agenţia de presă rusă RIA.

Kartapolov, fost ministru adjunct al apărării, a declarat că nu crede că rachetele Tomahawk vor schimba ceva pe câmpul de luptă, chiar dacă vor fi furnizate Ucrainei, deoarece, a spus el, acestea pot fi furnizate doar în număr mic - zeci, nu sute.

„Cunoaştem foarte bine aceste rachete, cum zboară, cum să le doborâm; am lucrat cu ele în Siria, deci nu este nimic nou. Singurele probleme vor fi pentru cei care le furnizează şi cei care le folosesc; acolo vor fi problemele”, a mai spus el.

Kartapolov a subliniat, de asemenea, că Moscova nu a văzut până acum semne că Ucraina pregăteşte situri de lansare pentru Tomahawks, ceva ce Kievul nu ar putea să ascundă dacă ar primi astfel de rachete. Dacă acest lucru se va întâmpla, Rusia va folosi drone şi rachete pentru a distruge orice lansatoare, a mai spus el.

Separat, adjunctul ministrului rus de externe, Serghei Riabkov, citat de agenţia de presă RIA Novosti, a cerut SUA să abordeze posibila opţiune privind furnizarea de rachete Tomahawk „de o manieră sănătoasă şi responsabilă”. El a spus că orice astfel de decizie ar reprezenta un pas serios către escaladare care ar aduce o schimbare „calitativă” a situaţiei.

Zaharova: Relaţiile ruso-americane vor suferi „daune ireparabile”

Relaţiile ruso-americane vor suferi daune ireparabile în cazul în care Statele Unite vor decide totuşi să transfere rachetele Tomahawk către Kiev, a avertizat şi purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Federaţiei Ruse, Maria Zaharova.

„Decizia administraţiei americane, repet, dacă va fi adoptată în cele din urmă, nu numai că riscă să agraveze spirala confruntării, dar deopotrivă va afecta iremediabil relaţiile ruso-americane, care abia începuseră să dea semne de reluare a dialogului bilateral”, a declarat Zaharova, citată de agenţia TASS.

Zaharova a subliniat că Rusia speră ca Washingtonul să audă mesajele sale pe această temă. „Urmărim cu cea mai mare atenţie evoluţia situaţiei în jurul acestei chestiuni şi îndemnăm la maximă reţinere în abordarea acestui subiect extrem de sensibil, care poate complica în mod semnificativ căutarea de soluţii în direcţia ucraineană. Sperăm că la Washington semnalele noastre vor fi auzite”, a punctat ea.

Vladimir Putin a exprimat clar poziţia Moscovei faţă de astfel de măsuri periculoase, a reliefat Zaharova. „În cazul în care acestea vor fi puse în aplicare, în ciuda faptului că am îmbunătăţit semnificativ sistemul nostru de apărare antirachetă, rachetele cu aripi sunt arme puternice, a căror obţinere de către regimul de la Kiev va duce la o nouă etapă gravă de escaladare a crizei ucrainene. Desigur, acest lucru nu va afecta în niciun fel raportul de forţe pe câmpul de luptă. Problema nu este faptul că rachetele Tomahawk vor ajunge în dotarea armatei ucrainene, cât faptul că utilizarea lor fără participarea directă a militarilor americani este pur şi simplu imposibilă”, a adăugat purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Federaţiei Ruse.

Citește și: Livrarea de rachete Tomahawk către Ucraina este un fel de răzbunare. „Donald Trump este iritat că Vladimir Putin l-a mințit”

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin și Xi Jinping, liderii celor două puteri prietene, Rusia și China. Fot- Profimedia Images
1
Avertisment fără precedent: Kremlinul „discută” atacarea NATO, transmite un comisar...
oameni in zapada
2
Meteorologii se așteaptă la o iarnă geroasă, cu temperaturi mai scăzute decât în mod...
inundatii
3
Ciclonul Barbara lovește România. Cod roșu de ploi prelungit în Constanța. Inundații în...
ploaie torentiala, ploi puternice ploaie de vara
4
ANM a actualizat prognoza: cod roșu de ploi puternice în București și în cinci județe...
Cindy Joyce Tenesso
5
Caz de rasism în București: O șoferiță de ride-sharing a refuzat să ia o clientă din...
”Anti-Halep”: la 28 de ani, a luat o decizie fără precedent și a spus totul! ”Cum ai trăit fără un venit timp de 9 luni?”
Digi Sport
”Anti-Halep”: la 28 de ani, a luat o decizie fără precedent și a spus totul! ”Cum ai trăit fără un venit timp de 9 luni?”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
mașină în apă
Cum au intervenit autoritățile pentru a evita inundații în Capitală...
bujduveanu si drulă
Bujduveanu, atac la Drulă: Unii ne-am câștigat dreptul de a putea...
sediul cu geamuri al cam
CSM acuză Guvernul că „sfidează autoritatea judecătorească”: „Nu...
agricol procesatori ilie bolojan guvern
Bolojan, discuții cu marii producători agricoli. Guvernul vrea...
Ultimele știri
Donald Trump cere arestarea primarului orașului Chicago și a guvernatorului statului. Ce l-a înfuriat pe liderul de la Casa Albă
BNR a decis menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la 6,50 la sută pe an. Ce prognoză are Banca Națională despre inflație
Fii salvator. Prim ajutor în caz de hipoglicemie
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Rachetă nucleară
Rusia a aprobat retragerea din acordul cu SUA privind plutoniul nuclear. „Casa Albă a luat recent o serie de măsuri anti-rusești”
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
„Un război hibrid” al Rusiei împotriva Europei. Ursula von der Leyen avertizează: „Nu ţine doar de apărarea tradiţională”
photo-collage.png - 2025-10-08T114941.533
Cum a devenit Premiul Nobel pentru Pace o obsesie pentru Donald Trump: „Ar fi o insultă să nu primesc”
Donald Trump
Cele patru nume cărora Trump vrea să li se alăture. Cine sunt președinții americani care au câștigat Premiul Nobel pentru Pace
Stație Zhitel
Momentul în care forțele ucrainene de drone au distrus o stație rară de război electronic „Zhitel”
Partenerii noștri
Pe Roz
Povestea unui câștigător la loto care spunea că premiul i-a distrus viața. Apropiat: „A fost cel mai rău...
Cancan
BREAKING | A murit Marius Keseri de la Direcția 5
Fanatik.ro
Afacerea IT cu iz de spionaj: omul care a cumpărat acțiuni de la Nicușor Dan, achitat în dosarul de 40 de...
editiadedimineata.ro
Filmele premiate la Cannes vor fi prezente la Les Films de Cannes à Bucarest
Fanatik.ro
Ce se întâmplă cu Nicolae Stanciu, cât de gravă e, de fapt, accidentarea. Italienii tocmai au făcut anunțul
Adevărul
Românii fac bășcălie de Ciclonul Barbara. Andreea Esca, revoltată: „Mi-e rușine de oamenii pe care i-am...
Playtech
Cât costă să ridici o casă din BCA de 100 de mp, în toamna lui 2025
Digi FM
Jennifer Lopez, îmbrățișare caldă pentru mama ei, Guadalupe: "Sunt artistă datorită mamei mele"
Digi Sport
”Cel mai frumos copil din lume” nu a mai suportat: ”M-am săturat! Trebuie să ne oprim”
Pro FM
Sora lui Dolly Parton, mesaj alarmant despre starea de sănătate a celebrei cântărețe: „Are nevoie de...
Film Now
Dick Van Dyke, glumă macabră despre ziua lui de naștere, care se apropie: „Ar fi amuzant!” Va împlini 100 de...
Adevarul
Șoferii care nu opresc cel puțin 15 minute într-o localitate din Elveția sunt amendați cu 100 de franci
Newsweek
La ce oră poți merge vineri la bancomat să încasezi pensia? Care pensionari iau 2.800 lei în plus?
Digi FM
Care e numele real al lui Bruno Mars, artistul cu 16 premii Grammy și opt recorduri Guinness
Digi World
A fost identificat "declanșatorul ascuns" al bolii Parkinson. "Acul din carul cu fân" a devenit vizibil...
Digi Animal World
Gestul inedit făcut de o femeie care a descoperit că o cățelușă din vecini o vizitează în fiecare zi: „Sunt...
Film Now
George Clooney recunoaște că a consumat droguri: "Nu au fost niciodată o problemă pentru mine"
UTV
Andreea Ibacka, mărturisiri după accidentul de motocicletă: „Credeam inițial că n-o să-mi mai văd copiii”