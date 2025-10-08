Rusia amenință SUA, după anunțul lui Donald Trump: „Vom răspunde dur celor care ne fac probleme”

Rusia va doborî rachetele de croazieră Tomahawk şi va bombarda locurile de unde vor fi lansate acestea dacă Statele Unite decid să furnizeze aceste rachete cu rază lungă de acţiune Ucrainei, a declarat miercuri Andrei Kartapolov, preşedintele Comisiei pentru Apărare din Duma de Stat, camera inferioară a Parlamentului rus, relatează Reuters.

Preşedintele american Donald Trump a anunțat luni că ar vrea să ştie ce intenţionează să facă Ucraina cu rachetele americane Tomahawk înainte de a fi de acord să le furnizeze pentru că nu vrea să escaladeze războiul cu Rusia. El a adăugat însă că a „luat într-un fel o decizie” în această privinţă.

„Răspunsul nostru va fi dur, ambiguu, măsurat şi asimetric. Vom găsi modalităţi de a-i atinge pe cei care ne fac probleme”, a declarat Andrei Kartapolov pentru agenţia de presă rusă RIA.

Kartapolov, fost ministru adjunct al apărării, a declarat că nu crede că rachetele Tomahawk vor schimba ceva pe câmpul de luptă, chiar dacă vor fi furnizate Ucrainei, deoarece, a spus el, acestea pot fi furnizate doar în număr mic - zeci, nu sute.

„Cunoaştem foarte bine aceste rachete, cum zboară, cum să le doborâm; am lucrat cu ele în Siria, deci nu este nimic nou. Singurele probleme vor fi pentru cei care le furnizează şi cei care le folosesc; acolo vor fi problemele”, a mai spus el.

Kartapolov a subliniat, de asemenea, că Moscova nu a văzut până acum semne că Ucraina pregăteşte situri de lansare pentru Tomahawks, ceva ce Kievul nu ar putea să ascundă dacă ar primi astfel de rachete. Dacă acest lucru se va întâmpla, Rusia va folosi drone şi rachete pentru a distruge orice lansatoare, a mai spus el.

Separat, adjunctul ministrului rus de externe, Serghei Riabkov, citat de agenţia de presă RIA Novosti, a cerut SUA să abordeze posibila opţiune privind furnizarea de rachete Tomahawk „de o manieră sănătoasă şi responsabilă”. El a spus că orice astfel de decizie ar reprezenta un pas serios către escaladare care ar aduce o schimbare „calitativă” a situaţiei.

Zaharova: Relaţiile ruso-americane vor suferi „daune ireparabile”

Relaţiile ruso-americane vor suferi daune ireparabile în cazul în care Statele Unite vor decide totuşi să transfere rachetele Tomahawk către Kiev, a avertizat şi purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Federaţiei Ruse, Maria Zaharova.

„Decizia administraţiei americane, repet, dacă va fi adoptată în cele din urmă, nu numai că riscă să agraveze spirala confruntării, dar deopotrivă va afecta iremediabil relaţiile ruso-americane, care abia începuseră să dea semne de reluare a dialogului bilateral”, a declarat Zaharova, citată de agenţia TASS.

Zaharova a subliniat că Rusia speră ca Washingtonul să audă mesajele sale pe această temă. „Urmărim cu cea mai mare atenţie evoluţia situaţiei în jurul acestei chestiuni şi îndemnăm la maximă reţinere în abordarea acestui subiect extrem de sensibil, care poate complica în mod semnificativ căutarea de soluţii în direcţia ucraineană. Sperăm că la Washington semnalele noastre vor fi auzite”, a punctat ea.

Vladimir Putin a exprimat clar poziţia Moscovei faţă de astfel de măsuri periculoase, a reliefat Zaharova. „În cazul în care acestea vor fi puse în aplicare, în ciuda faptului că am îmbunătăţit semnificativ sistemul nostru de apărare antirachetă, rachetele cu aripi sunt arme puternice, a căror obţinere de către regimul de la Kiev va duce la o nouă etapă gravă de escaladare a crizei ucrainene. Desigur, acest lucru nu va afecta în niciun fel raportul de forţe pe câmpul de luptă. Problema nu este faptul că rachetele Tomahawk vor ajunge în dotarea armatei ucrainene, cât faptul că utilizarea lor fără participarea directă a militarilor americani este pur şi simplu imposibilă”, a adăugat purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Federaţiei Ruse.

