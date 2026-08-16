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Rusia anchetează un jurnalist german pentru o întrebare pusă preşedintelui ucrainean Zelenski. Amenințările lui Medvedev

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Dmitri Medvedev Foto: Profimedia
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Din articol
Întrebarea

Autorităţile ruse i-au deschis un dosar penal unui corespondent al ziarului german Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) pentru o întrebare pusă preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski în timpul vizitei acestuia la Belgrad, transmite duminică agenţia de presă de stat rusă TASS, preluată de dpa.

Jurnalistul, care acoperă sud-estul Europei pentru FAZ de la Viena, este suspectat de incitare la ură şi ostilitate şi ar putea fi pus pe o listă de urmăriţi internaţional.

Potrivit TASS, jurnalistul ar putea fi condamnat în Rusia la şase ani de detenţie într-o colonie penală. Instanţele ruse pronunţă astfel de pedepse şi în contumacie.

Biroul de presă al FAZ a declarat pentru dpa că nu aflase despre procedură.

Întrebarea

Corespondentul ziarului îl întrebase luna aceasta pe Zelenski, aflat într-o vizită în capitala Serbiei, ce ar putea face europenii pentru a ajuta Ucraina să ucidă mai mulţi soldaţi ruşi.

Ministerul de externe de la Moscova l-a criticat aspru pe jurnalist, iar fostul preşedinte şi premier rus Dmitri Medvedev, în prezent vicepreşedinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a declarat agenţiei de presă de stat ruse RIA Novosti că acesta va trebui să răspundă pentru acţiunile sale, într-o manieră cu care deja ne-am obișnuit.

FAZ a apreciat că întrebarea fusese formulată ambiguu, fapt pentru care şi-a exprimat regretul, arătând că politica editorială a ziarului nu include obiectivul de a fi ucişi cât mai mulţi militari ruşi. Publicaţia a criticat însă şi „calomnia şi ameninţările” împotriva jurnalistului său, considerând că sunt „inacceptabile” şi a adăugat că libertatea presei include dreptul de a pune întrebări, în special la o conferinţă de presă. „Vom răspunde ameninţărilor la adresa angajaţilor noştri folosind mijloace legale”, a afirmat ziarul.

Editor : Sebastian Eduard

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