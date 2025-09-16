Live TV

Rusia antrenează militar copiii ucraineni răpiți, în peste 210 locuri din Federație. Formă de reeducare forțată (raport)

Data actualizării: Data publicării:
A downed Russian FPV drone lies amidst the ruins of a destroyed house, alongside a child's teddy bear and a Ukrainian flag in Ukraine
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Numărul copiilor răpiți e, probabil, de aproape 35.000 Locuri în care au fost duși

O cercetare finanțată de SUA a identificat peste 210 locuri în care copii ucraineni au fost duși pentru antrenament militar, fabricarea de drone și alte forme de reeducare forțată de către Rusia, ca parte a unui program de deportare la scară largă, relatează TVPWorld.

Școala de Sănătate Publică din Yale afirmă într-un raport publicat marți că au fost descoperite peste 150 de locuri noi de când a publicat concluziile anul trecut, când a afirmat că aeronava prezidențială rusă a fost utilizată pentru transportul copiilor.

Cea mai recentă cercetare a Laboratorului de Cercetare Umanitară (HRL) din Yale, bazată pe informații din surse deschise și imagini satelitare, a arătat că aproximativ jumătate dintre locuri sunt gestionate de guvernul rus.

Numărul copiilor răpiți e, probabil, de aproape 35.000

Acesta „reprezintă cel mai mare număr de locuri în care au fost duși copiii din Ucraina, publicat până în prezent”, se arată în raport. „Numărul real este probabil mai mare, deoarece există mai multe zone care sunt încă investigate de HRL și pot exista locuri suplimentare care nu au fost încă identificate.”

Ucraina afirmă că Rusia a deportat ilegal sau a strămutat cu forța peste 19.500 de copii în Rusia și Belarus, încălcând Convențiile de la Geneva. În iunie, Yale a estimat că cifra ar putea fi mai aproape de 35.000.

Rusia neagă că ia copiii împotriva voinței lor și afirmă că a evacuat voluntar oamenii pentru a-i scoate din zona de război.

Kremlinul nu a răspuns imediat la solicitarea de a comenta ultimul raport, precizează TVPWorld.

Cercetătorii de la Yale „pot concluziona că Rusia operează un sistem potențial fără precedent de reeducare la scară largă, instruire militară și facilități de cazare capabile să găzduiască zeci de mii de copii din Ucraina pentru perioade lungi de timp”, se arată în ultimul raport.

Programul Yale, care a fost privat de finanțare de către administrația președintelui american Donald Trump, a urmărit anterior 314 copii ucraineni pe site-urile web ale guvernului rus, copii care au fost puși spre adopție de către familii ruse.

Numărul copiilor ucraineni răpiți și rețeaua în care sunt ținuți a crescut de când Yale a publicat pentru prima dată concluziile în 2023, când a estimat că 6.000 de copii au fost duși în 43 de tabere.

Concluziile au stat la baza mandatelor de arestare emise în 2023 de Curtea Penală Internațională de la Haga pentru președintele rus Vladimir Putin și comisarul său pentru drepturile copiilor, Maria Lvova-Belova, acuzându-i de deportarea ilegală a copiilor, o crimă de război.

„Vestea bună este că acum cunoaștem pe deplin amploarea problemei cu care ne confruntăm”, a declarat Nathaniel Raymond, directorul executiv al Laboratorului de Cercetare Umanitară, pentru Reuters. „Vestea proastă este că soluționarea acestei probleme, aducerea acestor copii acasă, depinde de o unitate globală absolută”.

Locuri în care au fost duși

Yale afirmă că, de la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina în februarie 2022, copiii ucraineni au fost duși în locuri situate pe o distanță de 5.600 km, inclusiv școli de cadeți, o bază militară, unități medicale, un lăcaș de cult, școli secundare și universități, orfelinate și, cel mai frecvent, tabere și sanatorii.

Instruirea militară a copiilor ucraineni a avut loc în cel puțin 39 de locuri, iar cel puțin 34 dintre aceste facilități sunt recent identificate, se arată în raport.

Copiii ucraineni cu vârste cuprinse între 8 și 18 ani au fost duși în tabere și într-o bază militară, unde au fost supuși unor programe de militarizare, inclusiv instruire de luptă, parade și exerciții ceremoniale, asamblarea de drone și alte echipamente și educație în istoria militară.

De asemenea, au participat la competiții de tir, competiții de aruncare a grenadelor, medicină tactică, controlul dronelor și instruire tactică.

Într-un caz, Yale a detaliat că copiii din regiunea Donețk au primit „instruire aeriană” la o bază militară. Aceștia au fost duși la bază cu un avion gestionat de Departamentul de Administrare a Proprietăților Prezidențiale din cadrul Administrației Prezidențiale Ruse, se arată în raport.

Peste 1.600 de copii deportați s-au întors, a declarat luna aceasta comisarul ucrainean pentru drepturile omului. Șeful de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Andrii Iermak, a scris luni pe Telegram că alți 16 copii au fost aduși acasă după ce au petrecut „ani de zile sub presiunea ocupației ruse, în frică și umilință”.

 

 

 

