Rusia a lovit în noaptea de joi spre vineri „ţinte strategice” din Ucraina cu ajutorul rachetei hipersonice Oreşnik, a anunţat Ministerul Apărării rus într-un comunicat, citat de AFP. Nexta comentase anterior că este posibil ca Rusia să fi folosit rachetele Oreșnik în atac, prezentând înregistrări video.

Aceste lovituri, al căror număr şi obiective exacte nu au fost precizate, au avut loc „ca răspuns la atentatul terorist comis de regimul de la Kiev” împotriva unei reşedinţe a lui Vladimir Putin la sfârşitul lunii decembrie, despre care Ucraina afirmă că este o „minciună”. Chiar și președintele american Donald Trump a afirmat că se îndoiește că acel atac ar fi avut loc.

Atacurile au avut loc la câteva ore după ce Moscova a repetat că trupele europene dislocate în Ucraina ca parte a oricărui acord de pace viitor vor fi considerate „ţinte legitime” şi după ce Statele Unite au capturat miercuri un petrolier sub pavilion rus.

Autorităţile din oraşul Lviv, din vestul ţării, au raportat mai multe explozii şi un atac cu rachete balistice asupra unei infrastructuri critice.

Racheta „se deplasa cu o viteză de aproximativ 13.000 de kilometri pe oră, urmând o traiectorie balistică”, se arată într-o declaraţie a Comandamentului Aerian „Vest” al Forţelor Aeriene ale Armatei Ucrainei. S-a adăugat că tipul rachetei va fi determinat după examinarea componentelor sale, dar între timp a venit confirmarea de la Moscova.

O viteză de 13.000 de kilometri pe oră este de aproximativ 10 ori mai mare decât viteza sunetului. Unul dintre puţinele proiectile capabile să atingă astfel de viteze este racheta rusă Oreșnik, despre care Putin s-a lăudat că zboară cu viteza de Mach 10.

Rusia a lansat pentru prima dată o rachetă Oreşnik asupra Ucrainei în noiembrie 2024.

