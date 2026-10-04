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Rusia anunță că va „intensifica” atacurile asupra Ucrainei ca răspuns la declarațiile lui Zelenski

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Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta)
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta) Foto: Profimedia
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Rusia a anunțat duminică că va intensifica atacurile asupra obiectivelor militare și industriale, precum și asupra infrastructurii conexe din Kiev și din alte regiuni ale Ucrainei. Anunțul vine după ce președintele Volodimir Zelenski a promis intensificarea loviturilor asupra rafinăriilor rusești, ca răspuns la ceea ce a descris drept o nouă strategie a Moscovei de a forța populația să părăsească orașele ucrainene, relatează AFP și News.ro.

„În urma declarațiilor făcute de Zelenski, atacurile forțelor armate ruse asupra instalațiilor militare și industriale, precum și asupra infrastructurii conexe din Kiev și din alte regiuni ale Ucrainei vor fi intensificate”, a precizat Ministerul Apărării din Rusia într-un comunicat.

Ucraina va intensifica atacurile asupra rafinăriilor de petrol rusești ca răspuns la o nouă politică a Moscovei privind atacurile aeriene, menită să forțeze populația să părăsească Kievul și alte orașe, dar nu va viza civilii, a declarat președintele Volodimir Zelenski pentru Reuters.

Serviciile de informații ale Ucrainei au obținut documente care arată că liderul rus Vladimir Putin a emis o „nouă doctrină” privind atacurile militare asupra unei game mult mai largi de ținte civile înainte de venirea iernii, a spus Zelenski.

„Am văzut documentele și știm că acestea le permit să atace infrastructura, logistica și, mai ales, să atace în orașe, în sate, pretutindeni: drumuri, școli, spitale”, a declarat Zelenski într-un interviu pentru Reuters. „Să exercite presiune asupra populației pentru a părăsi capitala și diferite orașe: acesta este scopul operațiunii”, a afirmat el.

Zelenski a adăugat că această schimbare de politică a fost determinată de dorința lui Putin de a părea puternic într-un moment în care armata rusă pierdea teren într-o regiune-cheie de pe linia frontului și înregistra pierderi umane tot mai mari.

Kremlinul nu a putut fi contactat sâmbătă pentru comentarii. Însă, într-o declarație prin care îi îndemna pe cetățenii străini să părăsească Kievul, Ministerul de Externe rus a afirmat că Moscova va continua să lovească sistematic ținte, prezentând aceste acțiuni drept represalii pentru atacurile ucrainene asupra Rusiei din ultimele luni.

Ambele părți neagă că ar viza în mod deliberat civilii.

Editor : Ș.A.

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