Rusia anunță că va oferi Statelor Unite dovezi despre tentativa de atac ucrainean asupra reşedinţei lui Putin

Rusia a transmis joi că a extras şi decodat un fişier dintr-o dronă ucraineană doborâtă la începutul acestei săptămâni, care ar arăta că aceasta viza reşedinţa prezidenţială rusă şi a promis că va preda informaţiile relevante Statelor Unite, relatează Reuters.

Luni, Moscova a acuzat Kievul că a încercat să atace reşedinţa preşedintelui Vladimir Putin din regiunea Novgorod, din nordul Rusiei, cu 91 de drone de atac cu rază lungă de acţiune. Ca urmare, Rusia a declarat că îşi va revizui poziţia de negociere în discuţiile în curs cu SUA privind încheierea războiului din Ucraina.

Ucraina şi ţările occidentale au contestat versiunea Rusiei despre presupusa tentativă de atac.

Într-o declaraţie publicată joi pe Telegram, Ministerul rus al Apărării a afirmat: „Decriptarea datelor de rutare a revelat că ţinta finală a atacului ucrainean cu drone din 29 decembrie 2025 a fost o instalaţie din reşedinţa prezidenţială rusă din regiunea Novgorod”. „Aceste materiale vor fi transferate părţii americane prin canalele stabilite”, a adăugat ministerul, citat de news.ro.

The Wall Street Journal a raportat miercuri că oficialii americani din domeniul securităţii naţionale au constatat că Ucraina nu l-a vizat pe Putin sau una dintre reşedinţele sale în atacul cu drone.

Preşedintele american Donald Trump şi-a exprimat iniţial simpatia faţă de acuzaţia Rusiei, declarând luni reporterilor că Putin l-a informat despre presupusul incident şi că este „foarte supărat” în legătură cu acesta.

Miercuri, Trump părea mai sceptic, distribuind pe reţelele sociale un editorial al New York Post în care Rusia era acuzată că blochează pacea în Ucraina.

Ucraina a negat că ar fi efectuat un astfel de atac şi a descris acuzaţia ca făcând parte dintr-o campanie de dezinformare a Rusiei menită să creeze o ruptură între Kiev şi Washington după întâlnirea din weekend dintre Trump şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Editor : A.P.