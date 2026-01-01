Live TV

Rusia anunță că va oferi Statelor Unite dovezi despre tentativa de atac ucrainean asupra reşedinţei lui Putin

Data publicării:
vladimir putin -sesiune intrebari raspunsuri - decembrie 2025
Președintele Rusiei, Vladimir Putin. Foto: Profimedia

Rusia a transmis joi că a extras şi decodat un fişier dintr-o dronă ucraineană doborâtă la începutul acestei săptămâni, care ar arăta că aceasta viza reşedinţa prezidenţială rusă şi a promis că va preda informaţiile relevante Statelor Unite, relatează Reuters.

Luni, Moscova a acuzat Kievul că a încercat să atace reşedinţa preşedintelui Vladimir Putin din regiunea Novgorod, din nordul Rusiei, cu 91 de drone de atac cu rază lungă de acţiune. Ca urmare, Rusia a declarat că îşi va revizui poziţia de negociere în discuţiile în curs cu SUA privind încheierea războiului din Ucraina.

Ucraina şi ţările occidentale au contestat versiunea Rusiei despre presupusa tentativă de atac.

Într-o declaraţie publicată joi pe Telegram, Ministerul rus al Apărării a afirmat: „Decriptarea datelor de rutare a revelat că ţinta finală a atacului ucrainean cu drone din 29 decembrie 2025 a fost o instalaţie din reşedinţa prezidenţială rusă din regiunea Novgorod”. „Aceste materiale vor fi transferate părţii americane prin canalele stabilite”, a adăugat ministerul, citat de news.ro.

The Wall Street Journal a raportat miercuri că oficialii americani din domeniul securităţii naţionale au constatat că Ucraina nu l-a vizat pe Putin sau una dintre reşedinţele sale în atacul cu drone.

Preşedintele american Donald Trump şi-a exprimat iniţial simpatia faţă de acuzaţia Rusiei, declarând luni reporterilor că Putin l-a informat despre presupusul incident şi că este „foarte supărat” în legătură cu acesta.

Miercuri, Trump părea mai sceptic, distribuind pe reţelele sociale un editorial al New York Post în care Rusia era acuzată că blochează pacea în Ucraina.

Ucraina a negat că ar fi efectuat un astfel de atac şi a descris acuzaţia ca făcând parte dintr-o campanie de dezinformare a Rusiei menită să creeze o ruptură între Kiev şi Washington după întâlnirea din weekend dintre Trump şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
photo-collage.png - 2025-08-17T195854.185
1
Volodimir Zelenski mulțumește României după ce Bucureștiul a alocat 50 de milioane de...
kadirov tolanit in canapea
2
„Abia l-au resuscitat”. Ramzan Kadîrov a fost la un pas de moarte în ultima sa vizită la...
harta-tarile baltice
3
Reacția furioasă a Rusiei după o măsură anunțată de ţările baltice. Moscova amenință cu...
Pensii ianuarie 2026. Foto Getty Images
4
Pe ce dată se virează pensiile în ianuarie 2026. Anunțul oficial al reprezentanților...
soldat ucrainean trage cu pușca
5
Un bastion costisitor la frontiera UE. Ce se va întâmpla cu cea mai mare armată a Europei...
”Ca în filmele horror”. Martorii au spus totul: femeia care ar fi cauzat tragedia din Elveția, cu 40 de morți și 100 de răniți
Digi Sport
”Ca în filmele horror”. Martorii au spus totul: femeia care ar fi cauzat tragedia din Elveția, cu 40 de morți și 100 de răniți
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
zelenski la birou
Volodimir Zelenski subliniază că aderarea Ucrainei la UE face parte din garanţiile de securitate
ooo
Moartea liderului grupării Corpul Voluntarilor Ruși, care luptă pentru Ucraina, a fost simulată. De ce a făcut asta Kievul
profimedia-1060333410
Rusia a majorat TVA de la 20% la 22% la începutul anului 2026. Vladimir Putin: „Măsura este necesară pentru echilibrarea bugetului”
maria zaharova sustine o conferinta de presa
Rusia acuză trupele ucrainene că au ucis cel puțin 24 de persoane în noaptea de Anul Nou. Zaharova: „Un atac terorist”
Kim Jong Un
Kim Jong Un salută „alianța invincibilă” cu Rusia și își îndeamnă trupele să lupte „pentru poporul frate rus”
Recomandările redacţiei
nicusor dan 2
Mesajul președintelui Nicușor Dan în prima zi din an: „2025 ne-a...
explozie
Momentul izbucnirii incendiului devastator care a cuprins barul din...
austrada
2026, anul care poate stabili un nou record la autostrăzi: Ar putea...
artificii
Incident periculos: Artificii scăpate de sub control la revelionul...
Ultimele știri
Poliţia olandeză s-a confruntat cu violenţe „fără precedent” de Anul Nou. Agenții, atacați cu sticle incendiare, petarde și artificii
Un autoturism a acroşat mortal un biciclist pe DN 25
Donald Trump a dezvăluit ce medicament ia zilnic, însă într-o doză mai mare decât cea recomandată de medicii săi
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zodia care va avea cel mai bun an din viață în 2026, potrivit astrologilor
Cancan
Dan Petrescu, surprins singur București, soția Adriana petrece în Dubai! Cu cine a fost văzută
Fanatik.ro
Fanii lui Chelsea nu l-au uitat pe Dan Petrescu, grav bolnav! Ce se pregătește pe Stamford Bridge în cinstea...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Careul multimilionar! Inteligența Artificială a calculat cât ar costa azi cu adevărat Nicolae Dobrin, Ilie...
Adevărul
O româncă a rămas fără economiile strânse muncind în Italia. Angajata băncii care a facilitat dispariția...
Playtech
Calcul impozit venituri din chirii 2026. Tot ce trebuie să ştii dacă închiriezi locuinţe anul acesta
Digi FM
Tatăl Loredanei Groza a murit. Cântăreața, sfâșiată de durere: „Am sperat că această zi nu va veni niciodată!”
Digi Sport
Lovitură de proporții: campioana îl vrea pe Radu Drăgușin și românul a spus “DA”!
Pro FM
Cum era, de fapt, Freddie Mercury în viața reală. Prietenii au rupt tăcerea după 34 de ani: „Nimeni nu l-a...
Film Now
Denise Richards și fostul ei soț, evacuați dintr-o vilă din Los Angeles. Nu și-au plătit chiria și au datorii...
Adevarul
Guvernul din Gabon a tăiat în carne vie: naționala de fotbal a fost desființată, după ce a făcut țara de...
Newsweek
Modificare majoră la legea pensiilor, de azi. Se schimbă vârsta de pensionare pentru milioane de români
Digi FM
Anca Țurcașiu, fabuloasă într-o rochie cu paiete și decolteu amplu, de Revelion. Ea și iubitul ei au...
Digi World
De ce finalul de an ne face mai nostalgici. Explicația științifică pentru care ni se face dor de trecut
Digi Animal World
Nu trebuie să-ți îmbrățișezi niciodată câinele în aceste situații. Gestul tău îl poate stresa enorm
Film Now
Ce a inspirat franciza "Avatar".  Evenimente reale, culturi și zeități religioase care au stat la baza...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...