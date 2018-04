Rusia anunță exerciții de tragere cu rachete în Marea Baltică, periculos de aproape de granițele Suediei și Letoniei

Ministerul Apărării din Letonia și-a exprimat îngrijorarea față de un anunț neașteptat al Rusiei, care intenționează să efectueze trageri de rachetă în Marea Baltică, între Letonia și Suedia, săptămâna viitoare. „Șeful rus al Centrului de Control al Traficului Aerian a informat Agenția Aviației Civile din Letonia că armata rusă intenționează să testeze rachetele între orele 6 și 18, de pe 4 până pe 6 aprilie, în spațiul aerian al Mării Baltice”, a precizat Ministerul leton al Apărării.

Rusia i-a cerut Letoniei să închidă spațiul aerian pe o înălțime de 18 kilometri, iar tragerile de rachetă vor avea loc la o distanță de doar 40 de kilometri de coasta Letoniei. Un astfel de exercițiu militar fără precedent ar putea perturba zborul avioanelor civile și le-ar putea pune în pericol, a mai avertizat ministerul leton.

De asemenea, oficialii letoni au catalogat acest exercițiu drept „o demonstrație de putere” a Rusiei, cu intenții „provocatoare”.

Exercițiul militar desfășurat de Rusia va avea loc extrem de aproape și de granița Suediei. În Marea Baltică a fost trimis deja crucișătorul Marshal Ustinov. „Rachetele rusești vor fi testate neobișnuit de aproape de Suedia. Traficul aerian de lângă Öland și Bornholm va trebui redirecționat. «Nu am mai văzut nimic de genul ăsta până acum», spune directorul Serviciului de Trafic Aerian Jörgen Andersson, potrivit Radio Sweden, postul public de radio al Suediei.

Russian missiles will be tested in international waters unusually close to Sweden next week. Air traffic near Öland and Bornholm will have to be redirected. "I've never seen anything like it" says flight traffic chief Jörgen Andersson to @MatsEriksson7