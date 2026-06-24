Rusia ar avea nevoie de 70.000 de soldați în Belarus pentru o nouă ofensivă, afirmă Ucraina

Ucraina este pregătită pentru orice nou atac rus din Belarus, dar susține că Moscova ar trebui să concentreze acolo aproximativ 70.000 de soldați pentru a reprezenta o amenințare serioasă, a declarat un comandant ucrainean de rang înalt, citat de TVPWorld.

Belarus a servit drept bază de lansare pentru invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, în februarie 2022, când trupele ruse au trecut granița sudică a țării pentru a pătrunde în nordul Ucrainei și au avansat spre Kiev, înainte de a fi forțate să se retragă după câteva săptămâni.

Armata ucraineană a avertizat în repetate rânduri în ultimele luni că Moscova ar putea încerca să folosească din nou Belarusul pentru a amenința regiunile nordice ale țării, inclusiv zonele din apropierea centralei nucleare abandonate de la Cernobîl.

„Dar asta necesită și forțe”, a spus Pivnenko. „Să găsească 70.000 de militari capabili să acționeze – să încerce. Iar noi vom încerca să ne asigurăm că nu îi vor găsi”, a adăugat el.

El a afirmat că forțele speciale ruse operează deja în apropierea frontierei, în direcția Cernihiv, un oraș ucrainean situat lângă granița cu Belarus, dar a sugerat că Moscova rămâne limitată de luptele intense din alte zone, în special în jurul nodului logistic estic de la Pokrovsk.

„Nu sunt sigur că se vor organiza atât de repede, deoarece Rusia se confruntă cu anumite probleme în direcția Pokrovsk – le distrugem o mare parte din infanterie”, a spus el.

Potrivit Ministerului Apărării din Ucraina, Rusia a pierdut 1.390 de soldați în ultima zi.

Pivnenko a declarat că forțele ucrainene mențin o supraveghere cu drone non-stop de-a lungul frontierei de nord și sunt pregătite pentru orice incursiune.

„Dacă există îngrijorarea că inamicul intenționează să avanseze în nordul țării noastre, în direcția Cernihiv sau Cernobîl, suntem pregătiți pentru asta. Ce s-a întâmplat în 2022 nu se va repeta aici”, a spus el.

Editor : M.C