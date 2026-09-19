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Rusia ar fi pierdut peste 1,5 milioane de soldați în Ucraina. Bilanțul prezentat de armata ucraineană

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Soldați ruși în timpul unui antrenament.
Foto: Profimedia Images
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Rusia ar fi pierdut 1.516.430 de soldați de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei, la 24 februarie 2022, potrivit bilanțului prezentat de Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei, relatează News.ro. Potrivit armatei ucrainene, în ultima zi, forțele ruse ar fi înregistrat 1.520 de pierderi de personal.

De la începutul războiului, Rusia ar fi pierdut, conform bilanțului ucrainean, 12.352 de tancuri, 25.357 de vehicule blindate de luptă și 150.922 de vehicule și cisterne de combustibil. De asemenea, Statul Major ucrainean susține că forțele ruse ar fi pierdut 50.011 sisteme de artilerie, 2.143 de sisteme de lansare multiplă a rachetelor și 1.657 de sisteme de apărare aeriană.

Bilanțul mai indică pierderea a 442 de avioane, 356 de elicoptere, 2.672 de vehicule terestre fără pilot, 35 de nave și ambarcațiuni și două submarine.

Statul Major General al Ucrainei nu a dezvăluit propriile pierderi din timpul războiului, invocând secretul operațional, potrivit News.ro.

Rapoarte ale unor think-tank-uri occidentale independente indică, de asemenea, faptul că pierderile rusești depășesc semnificativ pierderile Ucrainei. Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS) estimează raportul la aproximativ 2,5 la 1 sau 2 la 1, potrivit News.ro.

Un raport CSIS din ianuarie 2026 estima că Ucraina a înregistrat probabil între 500.000 și 600.000 de victime în perioada februarie 2022 – decembrie 2025, dintre care între 100.000 și 140.000 ar fi fost uciși în luptă.

Editor : Andreea Rubica

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