Live TV

Rusia ar putea repune în funcțiune tancuri T-72A din era sovietică, pe fondul pierderilor militare tot mai mari

Data actualizării: Data publicării:
Russian tank T-72
Tanc rusesc T-72. Foto: Profimedia

Rusia ar putea recondiționa până la o mie de tancuri din era Războiului Rece pe fondul pierderilor tot mai mari de echipamente în timpul războiului din Ucraina, sugerează un nou raport, citat de TVPWorld.

Sute de carcase de tancuri T-72A construite în Uniunea Sovietică au fost observate în apropierea unităților Uralvagonzavod din Rusia, unul dintre cei mai mari producători de tancuri de luptă din lume, a relatat joi compania de consultanță militară Defense Express.

Citând un analist de imagini satelitare, publicația ucraineană Defense Express a relatat că tancurile T-72A au început să apară în august la sediul Uralvagonzavod din orașul rus Nijnîi Tagil, la aproximativ 430 de kilometri de granița cu Kazahstan.

Multe dintre tancurile de luptă vor fi probabil recondiționate și echipate cu tehnologie modernă înainte de a fi trimise pe frontul din Ucraina, potrivit publicației. Altele ar putea fi convertite pentru a îndeplini roluri de luptă mai specializate, cum ar fi vehicule de asalt operate de la distanță sau transportoare blindate de personal.

De la lansarea invadării Ucrainei în februarie 2022, Rusia a suferit pierderi grele de vehicule blindate, inclusiv tancurile de luptă principale mai moderne T-72B și T-90.

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) a relatat în ianuarie că forțele ruse folosesc mai puține vehicule blindate pe linia frontului din Ucraina, deoarece pierderile lor depășesc capacitatea industrială de a reface stocurile.

Forțele armate ale Ucrainei afirmă că Rusia a pierdut peste 11.200 de tancuri de la începutul războiului, în februarie 2022.

Agenția de informații militare a țării (HUR) a declarat în iunie că Moscova a fost nevoită să pună în serviciu tancuri T-62 din era sovietică, care datează din anii 1960.

 

 

 

 

 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-1038684011
1
Întâlnire tensionată la Moscova. Franța, Germania și UK au avertizat Kremlinul că NATO e...
Foto: Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași/
2
Șase copii au murit la Spitalul „Sf. Maria” din Iași, din cauza unei bacterii ucigașe de...
BUCURESTI - DNA - DOSAR COLDEA - 15 IAN 2025
3
A murit fostul general SRI Dumitru Dumbravă
drona in zbor
4
Zelenski acuză Ungaria că a trimis drone în spațiul aerian al Ucrainei. Ce ordin i-a dat...
vreme, ploaie, toamna, umbrela
5
Prognoza meteo până la final de octombrie. Meteorologii anunță vreme mai rece decât de...
Ioana Țiriac i-a cerut tatălui său să nu vândă "perla coroanei", dar miliardarul a spus DA și a încasat o avere
Digi Sport
Ioana Țiriac i-a cerut tatălui său să nu vândă "perla coroanei", dar miliardarul a spus DA și a încasat o avere
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
copil spital
Ministrul Sănătății demite conducerea DSP Iași și cere schimbarea...
CIA
Războiul din Ucraina: CIA știa totul despre invazia rusă. Cum a fost...
Small Plane
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în incinta unei unități...
zelenski face declaratii
Acuzat de Budapesta că „vede monștri”, Zelenski îi arată Ungariei...
Ultimele știri
Alegeri Republica Moldova 2025. Oamenii sunt chemați la urne pentru un vot crucial: UE sau Rusia
Francezul Titouan Leduc arestat în timp ce escalada cu mâinile goale cel mai înalt zgârie-nori din UE. „Fie ajungi în vârf, fie cazi”
Scandal la pădure: bătaie între culegători de ciuperci, în județul Cluj. Un bărbat a fost rănit, iar altul a fost reținut de poliție
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
UN GENERAL ASSEMBLY GENERAL DEBATE
Incursiuni rusești în spațiul NATO. Letonia solicită întărirea apărării aeriene în statele baltice
Sistem Tor - M2
Momentul în care drone ucrainene distrug și avariază două sisteme Tor-M2. Pierdere de 50 de milioane de dolari pentru Rusia
Alexander Lukașenko și Vladimir Putin
Alexander Lukașenko i-a propus lui Vladimir Putin să construiască o centrală nucleară pentru a da energie electrică Ucrainei ocupatea
Jucărie Ucraina
Forțele ruse au obligat 48 de copii ucraineni să urmeze tratament psihiatric în Donețk, după ce i-a acuzat de „extremism”
Dronă
Dronele ucrainene au lovit o staţie de pompare a petrolului în Rusia, la peste 1.000 km de linia frontului
Partenerii noștri
Pe Roz
"Nu știam că tata e actor. Credeam că face clătite". Confesiunile surprinzătoare ale fiicei lui Michael...
Cancan
Răsturnare de situație în cazul morții Ioanei Popescu! Fostul soț a venit cu noi detalii: Unde este Ioana? 😲
Fanatik.ro
TAS a dezvăluit „țeapa” de 5 milioane de euro în care FCSB a fost implicată
editiadedimineata.ro
Renunțarea la ora de vară ar putea preveni cazurile de accident vascular cerebral
Fanatik.ro
Dezvăluiri incredibile despre Alex Mitriță după retragerea de la națională: ”Nu poate să iasă pe stradă...
Adevărul
Speranțele basarabenilor de la frontiera cu România. Ce-și doresc după alegerile parlamentare localnicii...
Playtech
Pensie anticipată, în 2025. Cine are dreptul la ea?
Digi FM
Ioana Popescu, ultima postare publică, cu câteva zile înainte de a muri. Motivul pentru care jurnalista l-a...
Digi Sport
Neverosimil! Cum au ajuns qatarezii să vireze 5.000.000€ într-un cont fără nicio legătură cu FCSB
Pro FM
Ariadna Romero și Julio Iglesias Jr., mai îndrăgostiți ca niciodată. Declarația făcută de model pe rețelele...
Film Now
Ce nume i s-a propus lui Leonardo DiCaprio, pentru a avea succes la Hollywood. „Altfel nu vei fi angajat”
Adevarul
Momente de neuitat cu Dem Rădulescu, care a vrut să recite o poezie patriotică: „Ieși afară, Bibanule! Vrei...
Newsweek
Un pensionar cu grupe de muncă a obținut o mărire de pensie în instanță. Punctajul, crescut cu 50%
Digi FM
Prinţesa Kate și prinţul William, în Southport, oraşul în care trei fete au fost asasinate în 2024. „Sunteţi...
Digi World
Ce aduci pe tălpile pantofilor fără să-ți dai seama. De ce nici să stai desculț în casă nu e sănătos
Digi Animal World
Au comandat o pizza, dar s-au trezit cu un musafir nepoftit. Ce a găsit o familie din Australia lângă...
Film Now
"Unul dintre cei cu adevărat grozavi. M-a ghidat foarte bine când am devenit celebră". Actrița care are numai...
UTV
Dana Rogoz, apariție senzuală la aniversarea de 40 de ani: body mulat, fustă transparentă și un mesaj...