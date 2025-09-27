Rusia ar putea repune în funcțiune tancuri T-72A din era sovietică, pe fondul pierderilor militare tot mai mari

Rusia ar putea recondiționa până la o mie de tancuri din era Războiului Rece pe fondul pierderilor tot mai mari de echipamente în timpul războiului din Ucraina, sugerează un nou raport, citat de TVPWorld.

Sute de carcase de tancuri T-72A construite în Uniunea Sovietică au fost observate în apropierea unităților Uralvagonzavod din Rusia, unul dintre cei mai mari producători de tancuri de luptă din lume, a relatat joi compania de consultanță militară Defense Express.

Citând un analist de imagini satelitare, publicația ucraineană Defense Express a relatat că tancurile T-72A au început să apară în august la sediul Uralvagonzavod din orașul rus Nijnîi Tagil, la aproximativ 430 de kilometri de granița cu Kazahstan.

Multe dintre tancurile de luptă vor fi probabil recondiționate și echipate cu tehnologie modernă înainte de a fi trimise pe frontul din Ucraina, potrivit publicației. Altele ar putea fi convertite pentru a îndeplini roluri de luptă mai specializate, cum ar fi vehicule de asalt operate de la distanță sau transportoare blindate de personal.

De la lansarea invadării Ucrainei în februarie 2022, Rusia a suferit pierderi grele de vehicule blindate, inclusiv tancurile de luptă principale mai moderne T-72B și T-90.

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) a relatat în ianuarie că forțele ruse folosesc mai puține vehicule blindate pe linia frontului din Ucraina, deoarece pierderile lor depășesc capacitatea industrială de a reface stocurile.

Forțele armate ale Ucrainei afirmă că Rusia a pierdut peste 11.200 de tancuri de la începutul războiului, în februarie 2022.

Agenția de informații militare a țării (HUR) a declarat în iunie că Moscova a fost nevoită să pună în serviciu tancuri T-62 din era sovietică, care datează din anii 1960.

