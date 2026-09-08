Rusia are suficiente resurse pentru a lupta împotriva Ucrainei încă doi ani, spune șeful informațiilor militare ucrainene

„În același timp, are încă suficiente resurse pentru a purta un război împotriva Ucrainei. Nu excludem faptul că aceste resurse vor dura până în 2027 și 2028. Pentru a împiedica Rusia să ducă lipsă de aceste resurse, trebuie să colaborăm cu partenerii noștri. Sancțiunile trebuie să funcționeze cu adevărat”, a declarat Ivașcenko.

Șeful Direcției Principale de Informații susține, de asemenea, că peste 60% dintre locuitorii Rusiei se opun deja războiului: „Nemulțumirea va crește. Este dificil de spus dacă va apărea o forță de protest suficient de puternică, dar peste 60% dintre oameni sunt deja împotriva războiului. Aceasta este o consecință a situației economice și a pierderilor mari suferite de inamic. Se poate spune cu siguranță că modelul de recrutare pe bază de contract din Rusia s-a epuizat. Vedem că bugetele regionale din Rusia nu mai sunt capabile să ofere finanțare pentru plățile pentru recrutarea pe bază de contract. În același timp, pierderile de trupe rusești sunt în creștere. Indicatorul statistic mediu al pierderilor rusești pe zi este de la 1200 la 1400 de persoane, uneori chiar 1500. Vorbim despre morți și răniți grav”, a spus acesta.

Rusia trebuie să compenseze simultan pierderea și să își mărească în continuare forțele dacă dorește să își îndeplinească viitoarele misiuni militare. Prin urmare, Federația Rusă caută resurse umane suplimentare în afara propriei țări, a explicat Ivașcenko.

„Astăzi, rușii folosesc cetățeni străini din peste 40 de țări, inclusiv Asia Centrală, Africa și America Latină. Aceștia sunt folosiți în principal în unități de asalt. În interceptări, rușii înșiși îi numesc „aliați” și îi plasează adesea înaintea trupelor lor.

Unii dintre acești oameni ajung în război prin înșelăciune. Merg în Rusia să caute de lucru, semnează contracte, uneori fără să-și dea seama măcar ce semnează. Forțele Armate ale Ucrainei și serviciile noastre de informații iau prizonieri astfel de militari, așa că vedem această situație nu doar din documente sau interceptări”, a precizat el.