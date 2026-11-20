Rusia a transmis vineri că așteaptă un răspuns din partea reprezentanților Uniunii Europene la invitația adresată de președintele rus Vladimir Putin de a vizita Moscova pentru discuții despre Ucraina, dar a avertizat că o eventuală implicare în aceste discuții a șefei diplomației UE, Kaja Kallas, va conduce la colapsul negocierilor, relatează EFE și Reuters, citate de Agerpres.

Moscova așteaptă răspunsul UE la invitația lui Putin

„Așteptăm răspunsul lor la invitație”, a declarat viceministrul rus de Externe, Serghei Riabkov, după ce Putin a vorbit joi despre o astfel de invitație adresată Uniunii Europene, pentru ca reprezentanții acesteia să explice agenda cu care doresc să participe la viitoarele runde de negocieri de pace privind Ucraina, în condițiile în care susținătorii europeni ai Kievului insistă să fie prezenți la masa negocierilor.

Totuși, diplomatul rus a ținut să precizeze că o eventuală venire a europenilor la Moscova pentru discuții nu înseamnă automat includerea lor în negocierile privind soluționarea conflictului din Ucraina, la care Moscova și Kievul participă cu mediere americană.

„Este vorba despre acceptarea invitației, dacă ei doresc acest lucru, și de venirea lor la Moscova, dar aceasta nu înseamnă includerea lor în așa-numitul format trilateral”, a indicat Riabkov.

Președintele Putin a declarat joi, la o conferință de presă în orașul chinez Shenzhen, la finalul summitului APEC, unde s-a întâlnit cu președinții SUA și Chinei, Donald Trump și Xi Jinping, că Rusia a invitat UE să își trimită reprezentanții la Moscova pentru a clarifica obiectivele pe care le urmăresc în timp ce insistă să fie acceptați la negocieri.

„Trebuie să înțelegem cu ce va participa Europa în aceste negocieri. Prin urmare, le-am propus europenilor prin canale diplomatice să vină la Moscova, astfel încât să putem înțelege poziția lor”, a spus Putin.

El a adăugat că SUA insistă „continuu” ca Rusia să accepte reprezentanți ai UE la masa negocierilor privind Ucraina.

Totuși, Putin nu și-a dat încă acordul ca UE să ocupe un loc la viitoarele runde de negocieri, în timp ce îi acuză pe europeni că sunt parte a conflictului prin sprijinul militar și financiar oferit Ucrainei.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat joi, referindu-se la invitația menționată de Putin, că ar trebui găsit un loc neutru pentru o astfel de întâlnire.

Rusia avertizează că participarea Kajei Kallas ar duce la eșecul negocierilor

Șefa diplomației UE, estona Kaja Kallas, insistă să reprezinte Uniunea Europeană la eventualele discuții cu Rusia, însă Ministerul rus de Externe a avertizat vineri că participarea acesteia ar conduce la colapsul negocierilor.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a descris-o pe Kallas drept complet nepotrivită pentru a participa la astfel de discuții și a enumerat o lungă serie de declarații antirusești ale acesteia.

La un summit al UE desfășurat vinerea trecută, la Dublin, liderii celor 27 de state membre au refuzat desemnarea unui singur reprezentant al blocului comunitar pentru aceste negocieri mediate de SUA, optând pentru o întreagă echipă de reprezentanți desemnați din rândul consilierilor de securitate națională ai statelor din așa-numitul grup E5, format din patru state membre ale UE, respectiv Germania, Franța, Italia și Polonia, plus Regatul Unit, precum și reprezentanți ai Comisiei Europene și ai Consiliului European.

Editor : Ș.A.